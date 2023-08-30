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半糖少冰信義永吉店店家環境介紹

位於桃園很夯的手搖飲店「半糖少冰」，來台北信義區插旗啦！位於台北市信義區永吉路30巷 ，靠近台北捷運市政府站，也能喝到「半糖少冰」手搖飲了！

去過桃園喝的台北朋友，再也不用大費周章跑到桃園啦～來到信義區逛街，也能品嚐到「半糖少冰」的美味！

之所以叫做「半糖少冰」就是想要拉近與消費者的距離，以最口語化的方式當作店名，「半糖少冰」是不少人買飲料時會告知店家的飲品調整方式

在這裡的隨處可見「奶茶色」，讓人感覺非常舒服，簡約且柔和的色調，讓人一眼看了就覺得好有親近感！

「半糖少冰」選擇也是相當多樣化，不過就種類來說劃分的很明顯，喜歡茶類就點茶類，喜歡果香類的就點果香特調；喜愛冬瓜甜度的就是點府城

愛喝奶類絕對要點他們的鮮奶茶，喜歡蜂蜜醇甜感的就是點蜂蜜系列飲品，愛喝歐蕾的也有歐蕾選擇呢！

不知道該點哪些推薦的，那就點店門口擺放的熱賣排行榜內飲品，這些飲品是根據桃園兩間店最多人點的前12名～

牆面上的擺設，是「半糖少冰」食材的堅持來源，從蔗糖到珍珠蜂蜜等配料，都詳細的介紹了一輪，彷彿是個畫廊般，讓你在享用飲品的同時看看這些

也能有美好的感受呢！

最狂的莫過於，他們點餐櫃台旁邊的無線充電盤！許多人來這裡等飲品時，都會順便幫自己手機充個電！店家希望大家在點手搖飲「為自己點杯小確幸」充充電的同時，現代人不離身的手機，也能利用等待飲品的時間，充飽電！

半糖少冰信義永吉店菜單

半糖少冰信義永吉店美食心得

老饕紅茶+朝露茶凍$45、冬瓜檸檬+朝露茶凍$70、蔓莓冰茶$65、觀音拿鐵+黑糖琥珀珍珠$75、觀音鴛鴦$75

老饕紅茶+朝露茶凍$45

「半糖少冰」的招牌紅茶，也是放在茶類第一的「老饕紅茶」，選用非洲東部海拔1500-2700m的高原地區茶葉，喝起來有一種濃醇的茶香氣，飲品呈現乾淨明亮的亮橘紅色，口感帶著點滑順麥芽香及回甘感，那種甘醇的尾韻搭配上朝露茶凍，微甜的口感殘留於嘴中呢！喝過後也不會有過多的甜澀感，整杯是很醇順的飲品呢～

蔓莓冰茶

整杯帶著蔓越莓色漸層感的「蔓莓冰茶」，甜度固定且喝起來絕對是消暑的聖品！

以「半糖少冰」的招牌紅茶為基底加入100%蔓越莓汁，還吃得到蔓越莓果肉呢！夏季就是要這種酸V酸V的飲品最消暑了！

這杯「蔓莓冰茶」也入排行榜單內呢，而且是不少女生愛喝的飲品，喝起來不會故於酸澀，帶著老饕紅茶的果香氣且嘴中會有微甜口感，多層次的飲品感受在嘴中慢慢散發出來呢！

冬瓜檸檬+朝露茶凍

喜愛冬瓜飲品的朋友絕對不能錯過這杯！滿滿的冬瓜香氣絕對讓你愛不釋「口」～

晶瑩透亮的朝露茶凍（冬瓜茶凍）搭配上冬瓜檸檬，是熱賣排行榜中的常勝軍！喝進嘴中滿是懷舊冬瓜氣息，帶著檸檬的酸度剛好平衡了整杯冬瓜檸檬的甜度，濃郁的冬瓜香搭配上淡淡的檸檬氣息！府城系列都是甜度固定，是冬瓜甜，不會另外加糖喔！

觀音鴛鴦

所謂的「類港式鴛鴦」就在半糖少冰可以點到啦！無添加任何香料、香精的茶葉，以純茶香帶出觀音鴛鴦的甘醇感～

純觀音茶加入牛奶再倒入日式黑咖啡，一杯「觀音鴛鴦」就這樣呈現了！美麗的漸層色，讓整杯喝起來更加美味，觀音茶的茶香氣卻一點沒有茶澀感

喝得到牛奶的濃醇，最後帶出淡淡的日式黑咖啡回甘感，整杯是多層次的飲品口感卻一點都不衝突！

一層疊上一層的口感，如果是喜歡新口感的飲品，一定要點上這杯「觀音鴛鴦」！

觀音拿鐵+黑糖琥珀珍珠

這杯是有加黑糖琥珀珍珠的觀音拿鐵，喝起來又有一種濃醇微甜的黑糖口感！

單純喝觀音拿鐵的話就會少了那黑糖的香醇濃郁感～不過不愛吃珍珠的可以純點這杯「觀音拿鐵」滿滿的奶香氣搭配上清爽的觀音茶香也是很棒呢！

細細品嘗每顆珍珠可以吃得到那最獨特的黑燒炭燒香氣，一拿到飲品我們就先喝這杯，畢竟放久了珍珠容易硬掉，一開始喝的話才能吃得到珍珠的Q彈感！

滿滿的濃醇奶香搭配上濃純的黑糖香～真的好微妙呀！

♡喜歡手搖飲的你，一定要到「半糖少冰」信義永吉店品嚐！

♡口感見仁見智，謝謝大家

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半糖少冰信義永吉店店家資訊

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