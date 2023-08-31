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> 圖文創作 > 捷運龍山寺站萬華美食/24小時營業【阿鴻知高飯鱸魚湯】飄香超過50年~廣州街夜市/華西街夜市/梧州街夜市/艋舺夜市台灣小吃(食記+菜單)

捷運龍山寺站萬華美食/24小時營業【阿鴻知高飯鱸魚湯】飄香超過50年~廣州街夜市/華西街夜市/梧州街夜市/艋舺夜市台灣小吃(食記+菜單)

2023-08-31 18:19:36 小紫吃喝玩樂~ 人氣：107
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窩客好文

小紫吃喝玩樂~

發表篇數：409篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿鴻知高飯．鱸魚湯
phone02-2336-1127
place台北市萬華區廣州街245之1號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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台北萬華捷運龍山寺站美食/傳承3代飄香50年阿鴻知高飯鱸魚湯廣州街夜市/華西街夜市/梧州街夜市/艋舺夜市商圈~台灣古早味飯麵食小吃推薦。

24小時營業~早餐、午餐、晚餐、宵夜(8肚夭)隨時都可內用、外帶豬腳飯/魯肉飯/排骨飯/控肉飯/雞肉飯等...多口味飯食便當、湯品、小菜!現煮鱸魚湯~肉甜湯鮮。(萬華區與西門町)均有外送服務!

阿鴻知高飯鱸魚湯-首圖.jpg

招牌知高飯(豬腳飯) 筷子輕輕一夾立即"骨肉分離"軟嫩好咬食~肉質入口即化不肥膩

豬腳飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (4).jpg

阿鴻知高飯鱸魚湯

電話: 02-2336-1127

營業時間:24小時(想吃隨時有)

地址:台北市萬華區廣州街245-1號

粉絲頁:阿鴻知高飯鱸魚湯

廣州街夜市-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

好多年沒來萬華走跳!

新竹網友難得上台北玩~超懷念N年前在廣州街夜市商圈吃過的『阿鴻知高飯鱸魚湯白菜魯滷筍絲搭飯食~齒頰留香懷舊古早味

我們趁8/9受邀來台北搶先看(8/25)全台電影院即將上映國片(粽邪3)特映會，朋友自己順便安排台北2天1夜遊行程萬華『梧州街夜市旁禾順行旅，提前與小紫相約晚上看特映電影『粽邪3』~先在艋舺夜市商圈覓食+回味『阿鴻知高飯』餐食!  

捷運龍山寺站1號出口-附近商圈夜市.JPG

這天搭火車來台北轉捷運板南線捷運龍山寺站1號出口與朋友會合再步行來(阿鴻知高飯鱸魚湯)約350m-5分鐘路程

在地人稱萬華為艋舺

附近剛好有(華西街+廣州街+梧州街)3個相連夜市可以逛!

吃貨旅客!尤其是香港、日本旅客而言，來台旅遊直接找這附近飯店住宿~走個幾步路就可大啖咱們台灣在地特色美食與小吃真的很方便!

新竹朋友(網友)熟門熟路的預訂(禾順行旅)展開他此行單身美食之旅。

龍山寺1號出口到阿鴻知高飯路線地圖 (2).png

難得來萬華(艋舺)順路來龍山寺拜拜

萬華龍山寺.jpg

捷運站1號出口旁『艋舺公園』裡頭『美人照鏡池』有水舞可欣賞，透過陽光之折射~我在竟然還在水柱上看到美麗的『彩虹光』喔!

艋舺公園-美人照鏡池.jpg

禾順行旅位在廣州街夜市梧州街夜市路口旁，

走出旅店步行約1分鐘即可抵『阿鴻知高飯鱸魚湯

看來~超懷念阿鴻飯食的他應該是打算今天(晚餐)和明天退房後(午餐)都吃阿鴻知高飯鱸魚湯

禾順行旅外觀.jpg

忘了上次來逛華西街夜市是幾年前？只知道疫情後就...沒再來逛過(華西街觀光夜市沒落許多)

華西街觀光夜市-廣州街口.jpg

阿鴻知高飯鱸魚湯~離(華西街觀光夜市)超近

兩者距離(如下圖)

阿鴻店門口就是(廣州街夜市)晚上也有很多攤販小吃美食

仁濟醫院旁-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

隔壁是仁濟醫院 

店開在醫院旁~許多病人住院手術後最需要的就是吃些補身湯品『現煮~鱸魚』鮮魚湯正是(仁濟病患)補充身體養分與術後補身的最佳湯品

24小時營業~無論何時來？都能有熱騰騰飯麵食/小菜/湯品可內用、外帶或點外送!

廣州街夜市-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

創立於1973年~在地飄香超過50年

攤台上每一種主食  分門別類的在鍋內加熱(滷製)保溫著

阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

聽朋友說:手工切角~魯肉飯  肥而不膩、膠質滿滿口感~入口即化、鹹甜適中(灰熊古早味)

朋友說:今天晚餐和小紫先吃(知高飯、排骨飯)明天中午他再自己來吃(魯肉飯    

魯肉-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

單點飯食外帶便當之差異？ 

內用飯食只有搭配滷筍絲，外帶便當(配菜)則是有3種

除了飯食、其實這裡也有賣乾麵湯麵喔! 怕吃的太油膩也有低脂雞肉飯可點食

阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

攤台上鍋子內正滷著剛剛炸好的排骨

當日現滷排骨-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

隔壁桌客人點的滷虱目魚頭  看起來也好入味

可惜~我們不太會啃食刺多魚種so沒點這道

但~我有點現煮鱸魚湯~吃

魯虱目魚頭-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

內用環境分成一樓地下室 (有冷氣可吹)

店舖剛好位在廣州夜市商圈內(和夜市露天餐食攤商)相比~來"阿鴻"內用『有』冷氣，不用邊吃邊擦汗(涼~)

內用環境-阿鴻知高飯鱸魚湯 (3).jpg

阿鴻知高飯鱸魚湯菜單

2023-8/9拍攝，避免未來MENU內容或價格更動(僅供參考)請以您用餐日、現場菜單為準

劃選好想吃的餐食，拿到店外點餐、結帳(只收現金)、即可回座候餐(出餐速度快)

阿鴻知高飯鱸魚湯菜單 (2).JPG

2人各點了(飯、小菜、湯品)就滿滿一桌啦! 先拍個餐食合照打卡趣!

餐食合照-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

店內有『酌料台』候餐時原本小紫想先裝盛醬料

店員妹妹很貼心的走過來告知: 等等出餐時她們會隨餐(附)湯品或小菜佐醬so我們可以先不盛醬，若覺得不夠沾食時再來加醬

(下圖)店家自炒辣椒油

自炒辣油-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

豬腳飯又稱知高飯(D卡飯)  $90元

可指定想吃的滷豬腳部位、若沒指定則是由店員隨機搭餐

豬腳飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (4).jpg

聽坐我們隔壁桌用餐在地老饕客人說: 

阿鴻都是選用當日新鮮溫體豬肉滷製肉品，注重食安(不使用進口豬)以炒過的紅糖幫豬腳染上焦糖色澤(不用化學色素)不像某些夜市攤販使用色素將『焢肉』滷成賣相美美紅通通色澤！

內行人(指他自己)都麻吃~這家遵循古法

實實在在、不偷工減料、不加色素滷製正港古早味台灣小吃老店

豬腳飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

豬腳滷的很透很入味

筷子輕輕一夾  就...『骨肉分離』

對牙口不好的老人家來說: 豬腳皮滿滿膠質口感軟嫩入口即化、腿肉部位也是輕咬幾下就化開(濕潤有肉汁不會柴口)

豬腳飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (3).jpg

 

一口肉配一口滷筍絲~再拌點老闆自炒『蒜味辣油』真下飯

自炒辣油-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

單點滷蛋  $20元/粒  油豆腐  小份$25元

魯蛋、油豆腐-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

吸附滷汁油豆腐  吃起來帶著淡淡豆瓣香、有入味又不會太鹹  配飯很可以

滷油豆腐-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

焢肉飯or豬腳飯   再配顆滷蛋 最讚 

我超喜歡吃~滷蛋『蛋黃』攪拌白飯後的蛋香味

魯蛋-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

燙青菜  $40元  今天青菜是大陸妹  

上方有淋蒜茸醬，拌勻後開吃!  青菜脆口又多汁、蒜茸醬鹹度嘟嘟好、很涮嘴 

燙青菜-阿鴻知高飯鱸魚湯.jpg

魯白菜  $40元/小份

魯白菜-阿鴻知高飯鱸魚湯 (3).jpg

點餐時看到這鍋白菜滷

讓我憶起紫媽在世時拿手料理就有這一道! 看起來很平凡、製程卻超搞剛又很台味的『魯白菜』裡頭『配料豐富』相當誘人

魯白菜-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

阿鴻的魯白菜有加炸豬皮(台語稱:椪皮) 蝦米、木耳、紅蘿蔔絲滷製

吃的時候感覺好像也有加扁魚？總之入口有著多層次風味且白菜滷的相當嫩口又好咬食、香氣十足

我很喜歡吃正港古早味做法『魯白菜』

(豬椪皮)吸飽飽滷白菜湯汁精華~配飯涮嘴不會有油膩感

魯白菜-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

排骨飯  $90元 配菜是滷筍絲

排骨飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

滷排骨很大一片、有厚度

先沾粉油炸後再放進滷排骨專用滷汁內滷製，咬食時粉衣帶著淡淡黑胡椒粒香氣。每日市場選購新鮮溫體豬(厚切帶骨豬里肌肉排) 口感微嫩口又帶略嚼勁、不會柴

(但~比較不適合牙口不好老人點食)屬愈嚼愈香滷排骨

排骨飯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

小菜類是否有用心烹煮

味覺靈敏度算好的我(一吃超有感)

很多賣飯食(店家)滷筍絲吃的時候會有怪味(消毒水味)或酸澀味

阿鴻的魯筍絲沒有怪味』

朋友點『豬腳飯』配菜附的筍絲他吃不過癮~後來又加點了一份(小份)魯筍絲配飯 $40元

滷筍絲-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

店家與眾不同的將『酸菜』切成細丁滷筍絲、酸菜味均勻的滲透進筍絲內部

『筍絲』口感嫩又入味~不會有酸澀感 

滷筍絲-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

真的像剛剛店員所言:送餐時她們會隨餐『附』佐醬

(若不夠沾佐時我們再到酌料區~自加)即可~候餐時可以先不必盛醬料

佐醬-阿鴻知高飯鱸魚湯菜單.jpg

現煮鱸魚湯  $110元 

點餐時可以選鱸魚部位(頭、中段、尾巴)擇1

小紫選鱸魚尾~我喜歡刺較少又略帶膠質尾段食感

魚湯裡頭有放『蒜酥+大量薑絲』鱸魚湯(湯頭)非常鮮甜

鱸魚湯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

阿鴻隔壁剛好是『仁濟醫院』很多住院病人or剛手術完病患最需要喝魚湯補補元氣

開在醫院旁(食材新鮮度)不能馬虎

我有聽到店員跟客人聊天時說:老闆堅持購買市場當日鮮魚烹煮魚湯料理(不買冷凍漁獲) 24小時營業~無論何時想吃魚湯都可來內用或外帶

內用~鱸魚湯有附(芥末醬油)佐食

魚肉真的非常鮮嫩甜，單吃(不用沾醬)就很好吃

下圖) 小紫啃食到只剩魚骨就是好吃的最佳證明，肉質好鮮和我平常買現殺鱸魚自煮的鮮甜味一模一樣

鱸魚湯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (3).jpg

原汁排骨湯  $90元

朋友原本以為是剁小小塊排骨煮的湯品

出餐時有被這超大根『肉多多』排骨給驚艷到 

原汁排骨湯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

排骨肉燉煮的相當軟爛，筷子輕輕一夾立即『骨肉分離』

用嘴唇與舌尖輕輕吸吮就可輕鬆啃食排骨肉，夏天不是蘿蔔盛產季節!但~這切塊蘿蔔口感細緻甜又多汁

隨餐附(豆瓣醬油)沾醬。但~朋友沒沾!

他覺得吃原味最能吃出這精心燉煮的『排骨』肉甜味

排骨湯~就像品名一樣『喝起來』非常醇香~滿滿大骨焢『原汁排骨湯味』餘韻甘甜

(若您不愛吃香菜)點餐時記得註記『不加香菜』我們都喜歡+香菜更能帶出排骨原湯的古早味

原汁排骨湯-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

蒜泥白肉  $80元

店家特調蒜茸醬(鹹甜適中) 一旁還有附嫩薑絲可佐食

蒜泥白肉-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

這蒜泥白肉  軟嫩又略帶嚼勁! 看起來像手切豬五花肉片又有一點兒像手切梅花肉片

總之口感Q嫩~肉質瘦肉居多(不會肥滋滋)剛好符合我倆的喜好，夾一點點薑絲或沾佐店家自炒辣椒非常下飯

蒜泥白肉-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

阿鴻內用空間  簡潔乾淨

牆上貼了一張告示: 員工全程戴口罩、每天均有確實做店舖之消毒清潔內用有冷氣吹

(炎夏)用餐不會吃的滿身汗

內用環境-阿鴻知高飯鱸魚湯 (2).jpg

 

內用環境-阿鴻知高飯鱸魚湯 (1).jpg

B1(地下一樓)用餐座位比較多 

內用環境-阿鴻知高飯鱸魚湯 (4).jpg

阿鴻知高飯鱸魚湯店門口就是『廣州街夜市』斜對面馬路則是『梧州街夜市

傍晚~夜市攤商已慢慢就定位擺攤，我們已吃飽且等等要去看(8/25即將上映)今年暑假強檔國片『粽邪3』特映會

廣州街夜市商圈.JPG

在72老店『懷念愛玉冰』買了一袋手提愛玉冰、邊走邊喝散步前往『西門町』電影院赴約

廣州街懷念愛玉冰40元 (2).jpg

愛玉冰一袋 $40元  喝起來甜甜的~份量不多，算好喝~

若能酸一點點、多一些~酸V酸V滋味會更讚!

廣州街懷念愛玉冰40元 (1).jpg

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