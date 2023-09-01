板橋有一家

絕對稱的上平價牛排界的天花板

他的實力簡直就是高級牛排館的等級

卻是平價牛排的價格~

好吃到爆表~

但想吃，通常要等一小時以上才能吃到

就算是剛開店的第一位客人

也至少要等40分鐘以上

這麼厲害的店家就位於

板橋裕民街上的

夯牛排｜平價牛排界的天花板，好吃到爆表，要等１小時才能吃到的牛排店

夯牛排店內環境

店家的室內空間比較老舊

簡單一些

基本上就是平價牛排的簡易裝潢

夯牛排菜單

店內最便宜的排餐

是190元的雞腿排

從190元到750元以上都有~

就看你想吃什麼價位

在店家的廚房旁邊

可以看到有一台大型的舒肥機

裡面放的是翼板牛排

這次剛好有點翼板牛排

舒肥好之後

會再放上烤爐進行燒烤

香氣真的是逼死人了

雞排 190元

皮上面的烙痕非常的漂亮

旁邊還有附蒜片

切開之後

皮帶有微脆的感覺

裡面非常的多汁

肉質非常軟嫩

一點都不乾柴

這個雞肉非常好吃~

很少可以吃到這麼好吃的雞腿排

翼板牛排 350元

翼板牛排上色非常的漂亮

裡面還有附餐包

還有一點醃菜和蒜片

切開一之後

可以看到橫切面非常的漂亮

滿滿的湯汁~

帶著微粉紅的色澤感

而外層帶有迷人的焦香味

這真的是餐廳等級的牛排

在這裡只要半價就可以吃到

這樣子的CP值真的是爆表啦~

其實光吃牛排就飽了

但還有最嚇人的一件事

那就是老闆的鐵板麵是用大碗盤裝的

份量多到四個人吃也要吃很撐才能吃完

現煮的

所以味道也是比一般牛排店好太多了~

這樣子的價格

這樣子的品質

這樣子的味道

絕對稱的上平價牛排店的天花板

應該不會有人比他CP值更高了

怪不得網路評價高達4.6顆星

是扎扎實實真真實實的評價

真的有這個實力

夯牛排影片介紹

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店名：夯牛排

營業時間：17~21:00

地址： 新北市板橋區裕民街27號

地圖：



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聲明：

*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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