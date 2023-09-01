夯牛排｜平價牛排界的天花板，好吃到爆表，要等１小時才能吃到的牛排店
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 板橋區
板橋有一家
絕對稱的上平價牛排界的天花板
他的實力簡直就是高級牛排館的等級
卻是平價牛排的價格~
好吃到爆表~
但想吃，通常要等一小時以上才能吃到
就算是剛開店的第一位客人
也至少要等40分鐘以上
這麼厲害的店家就位於
板橋裕民街上的
夯牛排｜平價牛排界的天花板，好吃到爆表，要等１小時才能吃到的牛排店
夯牛排店內環境
店家的室內空間比較老舊
簡單一些
基本上就是平價牛排的簡易裝潢
夯牛排菜單
店內最便宜的排餐
是190元的雞腿排
從190元到750元以上都有~
就看你想吃什麼價位
在店家的廚房旁邊
可以看到有一台大型的舒肥機
裡面放的是翼板牛排
這次剛好有點翼板牛排
舒肥好之後
會再放上烤爐進行燒烤
香氣真的是逼死人了
雞排 190元
皮上面的烙痕非常的漂亮
旁邊還有附蒜片
切開之後
皮帶有微脆的感覺
裡面非常的多汁
肉質非常軟嫩
一點都不乾柴
這個雞肉非常好吃~
很少可以吃到這麼好吃的雞腿排
翼板牛排 350元
翼板牛排上色非常的漂亮
裡面還有附餐包
還有一點醃菜和蒜片
切開一之後
可以看到橫切面非常的漂亮
滿滿的湯汁~
帶著微粉紅的色澤感
而外層帶有迷人的焦香味
這真的是餐廳等級的牛排
在這裡只要半價就可以吃到
這樣子的CP值真的是爆表啦~
其實光吃牛排就飽了
但還有最嚇人的一件事
那就是老闆的鐵板麵是用大碗盤裝的
份量多到四個人吃也要吃很撐才能吃完
現煮的
所以味道也是比一般牛排店好太多了~
這樣子的價格
這樣子的品質
這樣子的味道
絕對稱的上平價牛排店的天花板
應該不會有人比他CP值更高了
怪不得網路評價高達4.6顆星
是扎扎實實真真實實的評價
真的有這個實力
夯牛排影片介紹
店名：夯牛排
營業時間：17~21:00
地址： 新北市板橋區裕民街27號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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