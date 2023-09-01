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我雖然不是客家人，但在桃園已經住了三十多年～對於客家菜倒是挺情有獨鍾的。吃過不少客家餐廳，這家在大北坑休閒農業區的山水緣可是我們一家都十分推薦的，有朋自遠方來時，山水緣一定是我招待朋友吃客家菜的選擇。而且聽說年輕的二代當家接手之後，除了保留原有的菜色也跟主廚不斷創新研究，讓所謂的傳統客家菜加入了不少新元素，連庭園都照顧得非常美麗～小朋友來這裡可以餵魚看母雞帶小雞散步，非常不錯的一家景觀親子餐廳呢。

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桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號 請點我開始山水緣導航

週一～週五，上午11:00 – 下午2:00 、下午5:00 – 下午9:00

週六週日，上午11:00 – 下午9:00，若有臨時營業時間變動請依店家公告為主！

停車資訊：店家自備停車場～如果是用谷歌姐姐導航過來應該會直接到底下這個停車場，然後後方還有一個地勢高一些的共用停車場唷～

環境介紹

底下就是山水緣自備的停車場，上方的古厝也有共用停車場。看得出來山水緣的庭園挺大的，還有個很漂亮的魚池。對了，如果有手腳不是那麼靈活的長輩來時，建議停在上方的停車場再從門口走進來。

池塘旁邊也設有飼料機，爸爸媽媽們可以帶著孩子來餵餵魚呢。

剛停好車就看到好多好可愛的小雞啊！！！是說雞媽媽妳就躲到草叢裡這樣對嗎？ＸＤ

沿著停車場旁的樓梯往上走，整理得非常用心的大庭園裡不時可以看到母雞帶小雞的可愛畫面，本來想著會不會等等就在餐桌上看到……老闆笑著說這都是來自日本的觀賞雞啦，不是吃的ＸＤＤＤ

旁邊的露天座位區有著個很雅致的名字，望松閣。如果季節對了，就可以在這裡看著對面非常美麗的落羽松喔～一邊賞松一邊用餐，人生樂事也。

如果是第一次來的朋友，可以參考一下門口的主廚推薦菜單。

門口旁邊也放了不少關於大北坑休閒農業區的導航及介紹，假日時候挺多人會來這裡走走逛逛。

一行人進了餐廳，我說這裡也太美了吧？？？原來這裡以前是一間茶廠，大約十幾年前改建成客家餐廳，但仍然保留了以前茶廠的木造屋頂，採光也非常棒。而且座位非常多，看起來在這裡辦婚禮宴客也沒問題呢！

我很喜歡在角落這張大圓桌，一大家人圍著圓桌吃飯聊天真不錯呢。

然後這裡是自助區，平常飲料部份提供的是熱麥茶，假日竟然有黑咖啡喔！還有香噴噴的雞油拌飯呢！

菜單介紹

好啦我們來簡單看一下菜單，依照季節以及節日的來臨，山水緣時不時也會變換一下菜單～父親節快到了，所以也有父親節限定的桌菜菜單，當然也有各式單點的美食菜色，大家參考一下吧。

各式客家美食

開胃小菜：梅子醃蘿蔔

每到一家餐廳，我最先關注的一定是小菜！因為我主觀地認為，從一道小菜就可以窺見這家店對於食材及菜色的用心。就拿這道梅子醃蘿蔔來說，每桌會先免費招待一份，不只口感非常的好！口味也不會過重～因為醃漬的時候加了梅子，微微的酸甜非常開胃，而且吃起來格外的香甜可口！我們三個吃了這道開胃小品後，第一個反應就是抓著老闆問＂這個醃蘿蔔哪裡買的？自己做的？？？那可以單買這個小菜嗎？＂

涼拌綠竹筍：時價

山水緣用的綠竹筍非常的清甜，一點苦澀都沒有呢～吃著吃著讓我想起以前小時候爸媽假日常常上山去挖竹筍的往事，當天回來的餐桌上老媽一定會出一道涼拌竹筍跟一小碗美乃滋呢！

白斬土雞：小份380元

這道菜一上桌大家都笑了，因為客家桔醬上面竟然用了蠔油寫著一個＂緣＂字呢！也太可愛了啦～所謂見微知著，在調味料上花一點巧思，就能讓顧客感受到餐廳的用心呢。

土雞肉質非常細緻，入口不柴而且越吃越香。有人說好吃的土雞是又油又香，不過山水緣的土雞不會太油喔！而且吃的時候會覺得雞肉與雞皮搭配的很剛好～

金沙南瓜：小份260元

一般大家看到所謂的金沙（鹹鴨蛋）料理大概都會想到什麼金沙豆腐啦金沙杏鮑菇吧？金沙南瓜我倒是第一次吃到呢！而且用的還是本土的栗子南瓜，在炒的時候加了一點點的香菜酥，大大的降低了鹹鴨蛋的油膩感。栗子南瓜除了帶著淡淡的栗子香氣，而且吃起來本來就比一般南瓜鬆軟，與鹹蛋黃一起料理後味道更加的均衡而且外酥內軟的口感也很棒呢

梅汁子排：小份200元

這應該算是年輕老闆新加入的菜色，有別於外頭常吃到的糖醋排骨～他選擇的是酸香的梅子來搭配豬小排，香香甜甜的梅汁配上肉質紮實的豬小排讓人一口一口停不下來，而且紫蘇梅子的醬汁不只開胃還相當下飯呢……等等，說到飯……我的雞油拌飯呢？？？

先在熱騰騰的白米飯上面加上一點雞油～

再加上些許醬油後好好的來拌勻，就完成一碗好吃的雞油拌飯啦！雖然這裡的白飯內用是免費供應，但還是多嘴提醒一下各位同學～有吃飽就好，千萬不要浪費食物唷！

鮮果蝦球：小份300元

把常看到的罐頭鳳梨拿走，取而代之的是新鮮的當季水果，炸得金黃的蝦球搭配香甜的淋醬與好吃的水果～大人小孩都很愛喔。

梅干扣肉：小份300元

油光亮麗的扣肉看著就讓人直流口水！再加上梅干菜特有的鹹香～光是這道菜我就可以吃兩碗飯了啦！不過建議大家可以加點幾個綠茶刈包來搭配著吃喔！

綠茶刈包：15元（不含扣肉喔！）

我們加點了幾個綠茶刈包，然後放進整塊的梅干扣肉～灑上香菜以及花生粉！帶著淡淡綠茶香氣的刈包跟扣肉真是絕配，太好吃了啦～

泰式活山泉鱸：時價

餐廳的旁邊有一個專門養著鱸魚的大水槽，肉質細緻的鱸魚用泰式檸檬魚的手法來料理，非常的適合呢。

客家鹹湯圓：小份200元

說到客家菜，想必不會少了這個客家鹹湯圓！以前剛搬來桃園的時候一直很好奇，為什麼紅白湯圓會煮成鹹的？吃過一次之後我完全的上癮了！芹菜青蔥香菇肉絲在這一份客家鹹湯圓裡完美的結合，而且這裡的鹹湯圓不會太油喔！非常的好吃～（姆指

吃到很撐的我就起來走走，晃到櫃檯邊發現還有許多的農特產品在販售呢！原來幾乎都是附近農家們自產的各種農產品，老闆就讓大家在這裡販售，也算是提供多一個銷售管道給附近的小農們～也是互助互利的表現呢。

店家/景點資訊

店家名稱：山水緣庭園景觀餐廳

所在地址：臺灣桃園市龍潭區大北坑街1998巷47號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00~14:00-17:00~21:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

假日沒有午休

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