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> 圖文創作 > 爸爸酸菜白肉鍋太順店|心中TOP1的台中必吃火鍋，巨無霸呼拉圈肉盤鴛鴦鍋，超私密隱藏版2023台中太平美食推薦

爸爸酸菜白肉鍋太順店|心中TOP1的台中必吃火鍋，巨無霸呼拉圈肉盤鴛鴦鍋，超私密隱藏版2023台中太平美食推薦

2023-09-01 18:48:49 愛玩女王 人氣：758
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愛玩女王

發表篇數：180篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 太平區

造訪商家：爸爸酸菜白肉鍋太順店
phone04-2393-0125
place台中市太平區太順路327號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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 爸爸酸菜白肉鍋太順店|心中TOP1的台中必吃火鍋，巨無霸呼拉圈肉盤鴛鴦鍋，超私密隱藏版2023台中太平美食推薦

爸爸酸菜白肉鍋太順店

今天女王要來跟大家介紹，超人氣台中太平美食「爸爸酸菜白肉」台中火鍋品牌雖然多，但身為一位火鍋愛好者的女王，絕對不會放過探索任何一間厲害美食的機會，今天這家爸爸爸酸菜白肉鍋太順店，是女王近期吃完後還會懷念的美食餐廳，雖然店面沒沒有華麗的裝潢，但餐點水準絕對頂級。話不多說現在就讓我們，一起來跟大家分享這家太平必吃的美食餐廳吧~

文章摘要

爸爸酸菜白肉鍋太順店位置在哪?

  • 地址：台中市太平區太順路327號
  • 營業時間：11:00~14:00 17:00~21:00 週二公休
  • 電話：04-23930125

爸爸酸菜白肉鍋太順店位於台中太平區，接近太平太順路與建和路口。附近路邊停車多很好找車位，無論您是騎車還開車都非常方便，而且店內用餐空間非常大，是個非常適合太平人聚餐的秘密基地喔~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店環境介紹

爸爸酸菜白肉鍋太順店的用餐區域非常廣闊乾淨，用餐區共有1F、2F兩層(二樓是包廂區)，輕鬆容納下30~50人用餐是沒問的，如果是在地的太平人應該知道爸爸酸菜白肉鍋 長億店，店內復古玩具的收藏就是店內亮點之一，而太順店也承襲了這個復古童趣商品的收藏，讓來用餐的人彷彿穿越時光隧道，回到了那個充滿懷舊氛圍的年代。如果帶爸媽來用餐一定會勾起超多兒時回憶的啦~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

上面的照片是爸爸酸菜白肉鍋太順店的1F用餐區，而下面的圖片則是二樓包廂，包廂都有低消($5000~$10000)不等，大家庭用餐建議先預訂，要不用餐時段很容易客滿喔! 餐廳內懷舊風情的裝潢，擺設著復古玩具、電影海報和經典物品，來用餐的人還可以順便拍上許多厲害的往美照喔~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋餐點推薦

爸爸酸菜白肉鍋 招牌菜非常多，最引人注目的就是店家經典的 巨無霸呼拉圈鴛鴦鍋 (酸菜白肉鍋+外公麻辣鍋)，另外就是各式的獨家現炒特色菜盤。店家的菜色真的太豐富多樣，女王介紹3天都還介紹不完，所以今天就列幾個自己吃完，非常喜歡的餐點推薦給大家，如果真的不知道怎麼點，跟著點一遍也不太會讓你漏氣的啦!哈哈

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋菜單價格

首先女王要分享的就是那肉控最愛，巨無霸呼拉圈肉片鴛鴦鍋，這牛肉與豬肉的圍成一個超大呼拉圈，就連服務人員都拿的好吃力，一上桌那視覺震撼感也是超強! 而且肉片看起來都超新鮮美味，白肉配酸菜鍋、牛肉涮涮辣味鍋，聚餐只要有這鍋就圓滿啦! 除了這必點招牌女王也點了滿滿一桌美味料理，就讓我們邊吃邊介紹爸爸酸菜白肉鍋招牌菜色吧~

★ 查看：爸爸酸菜白肉鍋菜單價格
※菜單價格皆有時效性，請以官方資訊為主!

鴛鴦鍋(酸菜白肉鍋+外公麻辣鍋)

經典招牌東北美食酸菜白肉鍋，微酸的湯底配上白菜最適合夏日吃的火鍋種類，而且這個火鍋還不只湯底好喝，就連底料也是滿滿超豐盛，完全不會覺得空虛~哈

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

配上巨無霸圓形肉盤的白肉片，口感鮮甜私滑每一口都是滿滿的肉香，沒吃過的人真的要安排了啦!

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

而另外一款麻辣鍋，口感香辣夠勁但女王覺得它最厲害的是，吃多了竟然不會太死鹹，還有種甘甜的香氣，愛吃辣的人真的可以試看看! 但先提醒它的辣度也是非常厲害，不吃辣的人就專心吃酸菜白肉鍋吧~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

對了! 鴛鴦鍋基本鍋底有: 肉丸子、凍豆腐、老油條、鴨血、白蝦、蛤蠣、寬粉條、白肉、大腸，而白飯則是另外單點，反正滿滿的餡料放下去個人估計沒3-4人以上應該是很難完食的，除非你是大胃王那就另當別論囉~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋底料推薦

接著女王就分享幾道吃火鍋必點的小菜組合，分別是 鈴鈴豆皮卷、日式大蝦丸、臭豆腐、花枝漿，個人覺得剛剛的附贈的火鍋底料非常適合酸菜白肉鍋，而下面這些招牌底料則是外公麻辣鍋的好朋友，每一道小物經過麻辣湯汁洗禮後都更加美味~真的是太厲害啦!

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

手路菜美食(土窯雞)

再來就是店內第二招牌美食，想吃要3天前預訂才能吃得的手路菜美食，共有北京烤鴨、豬腳麵線、土窯雞、椒鹽炸豬腿、櫻花蝦米糕5款，女王這次有帶寶寶一起用餐所以點了一隻大 土窯雞，大家可別看這其貌不揚的外表，是因為它是經過長時間悶煮而成，所以它的肉嫩到一碰到就幾乎化在手中的程度，女王不虎爛這絕對是畢生吃過最強的土窯雞之一，富含肉汁又超嫩口一吃絕對愛上的美味!

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋現炒家常菜

干鍋皮蛋

看到這的你可別嚇到! 現炒類美食也是店家的招牌，第一道干鍋皮蛋爸爸獨家研發台式川味口感美食，以皮蛋的Q彈口感結合了外酥內軟的特點，炸過的後皮蛋外層酥脆，內部則保持著濃郁的蛋黃和，配著濃郁特調的川味辣椒和香料，個人覺得有點客家小炒的升級版非常美味~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

孜然脆皮豆腐

孜然脆皮豆腐的口感結合了脆脆和軟嫩，外層的酥脆豆腐與內部的軟質豆腐形成對比，孜然香料為菜色帶來香氣和微辣風味，使整體更具趣味性。

爸爸酸菜白肉鍋太順店

宮保魚塊

宮保魚塊的口感多層次，魚肉切塊酥軟，搭配花生的脆脆口感，辣椒帶來的微辣刺激感與香料的香氣相輔相成。

爸爸酸菜白肉鍋太順店

泰式蝦球

泰式蝦球的口感有著外脆內嫩的特點，鮮嫩的蝦肉經過油炸變得金黃酥脆，搭配酸、辣的泰式作法，豐富的風味口味令人愉悅暢快。

爸爸酸菜白肉鍋太順店

蛋香水蓮

口感簡單美味，水蓮輕脆度極佳，結合著濃厚的蛋香味，形成一種柔軟卻帶有層次感的口感。整道菜色可能同時結合了輕盈和豐富，讓你在每一口中都能品味到嫩滑和蛋香和爽脆水蓮的美味。

爸爸酸菜白肉鍋太順店

老酒蝦

對了!差點忘了這道超經典的老酒蝦，女王個人吃起來有點藥酒的口感，重點是酒氣超濃。吃得出來道菜色絕對不是當天浸泡，應該是經鍋許久的研才有辦法作成，而且女王吃的時候那蝦肉還超Q彈，之能說這道菜真的又是一道令人驚豔的美食~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

綠豆沙鍋餅

綠豆沙鍋餅是東北菜必吃美食之一。這道甜點以綠豆沙餡料包裹在酥脆的餅皮中的美食，口味非常經典。餅皮的酥脆和綠豆沙的濃郁甜味相互結合，呈現出豐富的口感，當作今天的餐點結完堪稱完美~

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸梅湯

最後一道爸爸精心調味，使酸梅湯達到酸甜平衡，融合了酸梅的酸味與添加的甜味成分。酸梅湯的滋味經手工熬煮變得更佳有層次，時間的累積令湯的風味更為濃郁，使每一口都能品味到桂花淡淡香氣與酸梅的豐富層次。

爸爸酸菜白肉鍋太順店

爸爸酸菜白肉鍋太順店

2023台中太平美食推薦

總體而言，別人的爸爸就是這麼厲害，這些頂級的菜色的口感豐富多樣，從火鍋、嫩滑土窯雞、再到現炒，每一道菜帶來不同的感受和享受，給它頒上2023台中太平美食推薦對當之無愧! 這太平美食推薦大家就自己收藏囉~逢年過節一定要來試試喔! (PS:店家中午有休息時間，大家要規劃一下時間才不會像女王這樣，吃到連店員都下班囉!哈哈哈)

爸爸酸菜白肉鍋太順店

 

爸爸酸菜白肉鍋資訊

推薦指數:⭐⭐⭐⭐⭐

粉專：爸爸酸菜白肉鍋-太順店

電話：04 2393 0125

地址：台中市太平區太順路327號

營業時間：

週一：上午11:00 - 下午2:00
週二：未營業
週三~週日：
上午11:00 - 14:00 、下午5:00-21:00

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