酥脆香甜的燒餅，老饕必點的古早味粉漿蛋餅

勤美草悟道附近的美味燒餅，酥脆Q彈又有層次，老饕必點的古早味粉漿蛋餅，外面有煎過的微酥感，一口咬下後可以吃到餅皮的軟Q和甜味，接著是蔥花的脆甜跟蛋香，份量很有飽足感。

餐點可以微客製化，例如蔥多蔥少或是豆米漿的比例，讓人覺得很貼心。

上次北上之前特意繞過來這一家吃個早餐 ，一直都有聽說這家燒餅很好吃，本來以為可以內用，到的時候才發現只能外帶，拿到附近的草悟道享用也是不錯的。

還沒有七點的清晨，路邊的停車位很好找，坐在綠地旁的座位上，吹著微微的風，吃著好吃的早餐，看著晨跑的人們和散步的毛孩，感覺充滿能量。

工作人員只看到兩位，女生負責前台，男生負責烤餅和後方的工作。

很喜歡現烤的燒餅，尤其是剛出爐的時候那香味都想人多吃幾個。

隨著時間前進，客人陸續的出現，盤子上的食物剛補好後很快就又會空了，好多人都是好幾個的買，記得之前跟我推薦這家的朋友，就住在這附近，上班前總是要順便幫同事買這家的早餐，她說一個禮拜最少要來2次甚至更多......( 繼續閱讀文章 )

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