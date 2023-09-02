2023.08.30

之前看 陪沈團 影片：點 這 看

就超級想吃 這家 南門路超人氣飯糰店：油條Mr. & 飯糰Ms.

今天難得早起

前晚就預訂

現場直接出示畫面/報號碼取貨

超方便！

都不用排隊等候～

就4爽！

他們家飯糰

真的是真材實料

很大一顆

女生會吃不完的那種份量～

男生吃了 會滿足！

油條Mr. & 飯糰Ms. 店家位於南門路

近健康路的位置

門面簡單

菜單選擇滿多的，

基本上 就是｜飯糰｜蛋餅｜吐司｜ 燒餅｜系列！

建議 前晚就預訂

現場直接出示畫面/報號碼 取貨

超方便！

都不用排隊等候～

實際拿到

真的如影片所形容

超級大！

（比例尺 是我的手）

我一對切

飯糰就整個炸開

料都跑出來那樣的超級豐盛

（不得不說 給料給的不手軟！）

為了拍照

我又努力組合回去

（用力捏捏捏～）

開箱｜鹹飯糰 $40

我吃的是

最一般的：鹹飯糰 $40

選擇：混合米=白米+紫米



配料很多

有：

超酥脆老油條

煎雞蛋 台南甜菜脯 酸菜 肉鬆

簡簡單單

卻好吃！

我吃一半

就吃不下了

另一半當午餐剛剛好

推薦大家可吃吃看囉～

油條Mr. & 飯糰Ms.

地址：台南市中西區南門路82號

電話：06 2143 162

營業時間：06:00-10:30

建議 線上預訂：Line搜尋 >> @306tbdkr

同場加映｜姪子 章魚燒 第一次上學去～

今早起床

陪姪子 章魚燒的養成日記

上學去



即將滿4歲的寶寶

第一次離開 我們這群大人的呵護

獨自面對 新世界



老師請家長不要逗留太久的瞬間

章魚燒哭了

然後看他一直緊牽妹婿的手

卻又不得不放開



我們三個大人

躲在教室外 偷看一直哭泣的他

我們心也都揪緊了

不過

怎麼其他同學都好淡定

有的坐著發呆

有的已經當自己家 拿書在看

（章魚燒是唯一哭的ㄟ⋯



希望你可以享受成長學習的過程

我們永遠是你最強後盾

永遠的避風港



突然大人的世界

變得好安靜（哭（我們也不習慣



我國小老師的孫子

聽說也在這班

好巧～

照片左:

老師後來傳來照片

說寶寶冷靜看書了

照片右:

一開始還笑的很開心的孩紙

（請略過阿姨臉都沒洗 衝出門陪上學的狼狽模樣）