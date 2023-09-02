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Mr.油條 & 飯糰Ms.：台南中西區南門路超人氣飯糰早餐店陪沈團推薦美食開箱/台南早餐店推薦 - 進食的巨鼠

2023-09-02 00:50:44 進食的巨鼠 人氣：508
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窩客好文

進食的巨鼠

發表篇數：598篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 中西區

造訪商家：Mr.油條 & 飯糰Ms.
place台南市中西區南門路82號
作者本次評價：
4.70
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.00
CP值
5.00
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2023.08.30

Mr.油條 & 飯糰Ms.：台南中西區南門路超人氣飯糰早餐店\陪沈團推薦美食開箱/台南早餐店推薦

 
 
 
 
 
 

油條Mr. & 飯糰Ms.｜油條先生 攜手 飯糰小姐 創造台南中西區南門路的早餐傳奇

之前看 陪沈團 影片：點
就超級想吃 這家 南門路超人氣飯糰店：油條Mr. & 飯糰Ms.
今天難得早起
前晚就預訂
現場直接出示畫面/報號碼取貨
超方便！
都不用排隊等候～
就4爽！

他們家飯糰
真的是真材實料
很大一顆
女生會吃不完的那種份量～
男生吃了 會滿足！

 

油條Mr. & 飯糰Ms.｜店家外觀

油條Mr. & 飯糰Ms. 店家位於南門路
近健康路的位置
門面簡單

 

油條Mr. & 飯糰Ms.｜店家菜單

菜單選擇滿多的，
基本上 就是｜飯糰｜蛋餅｜吐司｜ 燒餅｜系列！

建議 前晚就預訂
現場直接出示畫面/報號碼 取貨
超方便！
都不用排隊等候～

 

油條Mr. & 飯糰Ms.｜餐點開箱

實際拿到
真的如影片所形容
超級大！
（比例尺 是我的手）

 

我一對切
飯糰就整個炸開
料都跑出來那樣的超級豐盛
（不得不說 給料給的不手軟！）
為了拍照
我又努力組合回去
（用力捏捏捏～）

開箱｜鹹飯糰 $40

我吃的是
最一般的：鹹飯糰 $40
選擇：混合米=白米+紫米

配料很多
有：
超酥脆老油條
煎雞蛋 台南甜菜脯 酸菜 肉鬆
簡簡單單
卻好吃！

我吃一半
就吃不下了
另一半當午餐剛剛好
推薦大家可吃吃看囉～

 

店家資訊｜油條Mr. & 飯糰Ms.

油條Mr. & 飯糰Ms.
地址：台南市中西區南門路82號
電話：06 2143 162
營業時間：06:00-10:30
建議 線上預訂：Line搜尋 >> @306tbdkr

 

同場加映｜姪子 章魚燒 第一次上學去～

今早起床
陪姪子 章魚燒的養成日記
上學去

即將滿4歲的寶寶
第一次離開 我們這群大人的呵護
獨自面對 新世界

老師請家長不要逗留太久的瞬間
章魚燒哭了
然後看他一直緊牽妹婿的手
卻又不得不放開

我們三個大人
躲在教室外 偷看一直哭泣的他
我們心也都揪緊了
不過
怎麼其他同學都好淡定
有的坐著發呆
有的已經當自己家 拿書在看
（章魚燒是唯一哭的ㄟ⋯

希望你可以享受成長學習的過程
我們永遠是你最強後盾
永遠的避風港

突然大人的世界
變得好安靜（哭（我們也不習慣

我國小老師的孫子
聽說也在這班
好巧～

照片左:
老師後來傳來照片
說寶寶冷靜看書了
照片右:
一開始還笑的很開心的孩紙
（請略過阿姨臉都沒洗 衝出門陪上學的狼狽模樣）

 



 

感謝大家賞文~
以上內容純屬個人觀感，跟大家分享～～
文章有時效性，任何異動以店家最新公告為準
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大家快來找巨鼠玩吧！

 



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窩客好文

進食的巨鼠

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一個分享我所聞所見所食所行的小天地！我吃故我在！我旅遊，才了解生命的意義！我記錄，才在未來回想起那段遙遠的記憶！

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