Mr.油條 & 飯糰Ms.：台南中西區南門路超人氣飯糰早餐店陪沈團推薦美食開箱/台南早餐店推薦 - 進食的巨鼠
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台南市 > 中西區
2023.08.30
Mr.油條 & 飯糰Ms.：台南中西區南門路超人氣飯糰早餐店\陪沈團推薦美食開箱/台南早餐店推薦
油條Mr. & 飯糰Ms.｜油條先生 攜手 飯糰小姐 創造台南中西區南門路的早餐傳奇
之前看 陪沈團 影片：點這看
就超級想吃 這家 南門路超人氣飯糰店：油條Mr. & 飯糰Ms.
今天難得早起
前晚就預訂
現場直接出示畫面/報號碼取貨
超方便！
都不用排隊等候～
就4爽！
他們家飯糰
真的是真材實料
很大一顆
女生會吃不完的那種份量～
男生吃了 會滿足！
油條Mr. & 飯糰Ms.｜店家外觀
油條Mr. & 飯糰Ms. 店家位於南門路
近健康路的位置
門面簡單
油條Mr. & 飯糰Ms.｜店家菜單
菜單選擇滿多的，
基本上 就是｜飯糰｜蛋餅｜吐司｜ 燒餅｜系列！
建議 前晚就預訂
現場直接出示畫面/報號碼 取貨
超方便！
都不用排隊等候～
油條Mr. & 飯糰Ms.｜餐點開箱
實際拿到
真的如影片所形容
超級大！
（比例尺 是我的手）
我一對切
飯糰就整個炸開
料都跑出來那樣的超級豐盛
（不得不說 給料給的不手軟！）
為了拍照
我又努力組合回去
（用力捏捏捏～）
開箱｜鹹飯糰 $40
我吃的是
最一般的：鹹飯糰 $40
選擇：混合米=白米+紫米
配料很多
有：
超酥脆老油條
煎雞蛋 台南甜菜脯 酸菜 肉鬆
簡簡單單
卻好吃！
我吃一半
就吃不下了
另一半當午餐剛剛好
推薦大家可吃吃看囉～
｜店家資訊｜油條Mr. & 飯糰Ms.
油條Mr. & 飯糰Ms.
地址：台南市中西區南門路82號
電話：06 2143 162
營業時間：06:00-10:30
建議 線上預訂：Line搜尋 >> @306tbdkr
同場加映｜姪子 章魚燒 第一次上學去～
今早起床
陪姪子 章魚燒的養成日記
上學去
即將滿4歲的寶寶
第一次離開 我們這群大人的呵護
獨自面對 新世界
老師請家長不要逗留太久的瞬間
章魚燒哭了
然後看他一直緊牽妹婿的手
卻又不得不放開
我們三個大人
躲在教室外 偷看一直哭泣的他
我們心也都揪緊了
不過
怎麼其他同學都好淡定
有的坐著發呆
有的已經當自己家 拿書在看
（章魚燒是唯一哭的ㄟ⋯
希望你可以享受成長學習的過程
我們永遠是你最強後盾
永遠的避風港
突然大人的世界
變得好安靜（哭（我們也不習慣
我國小老師的孫子
聽說也在這班
好巧～
照片左:
老師後來傳來照片
說寶寶冷靜看書了
照片右:
一開始還笑的很開心的孩紙
（請略過阿姨臉都沒洗 衝出門陪上學的狼狽模樣）