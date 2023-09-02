木柘

地址：300新竹市北區世界街132號

電話：𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭

營業時間：𝟭𝟬:𝟯𝟬-𝟭𝟴:𝟯𝟬（最後點餐𝟭𝟳:𝟬𝟬），公休日可見 店家IG

推薦菜色：清炒蒜香白酒蛤蜊、馬祖限定海鮮墨魚麵

平均消費：450/人

等待時間：有訂位

店內氣氛：★★★★☆

美味程度：★★★★

再訪率：★★★★

前陣子去了一家很特別的韓系咖啡廳「木柘（ㄓㄜˋ）」

木柘位於世界街，連通北門街跟中正路的小路

離市政府很近，就在松竹梅壽司、ラーメン 鷄白湯旁邊～

附近有幾個停車場（北大教堂對面、府後停車場），但假日幾乎都是客滿的 不好找車位

店門非常漂亮，低調典雅搭配長虹玻璃，帶點復古懷舊感

招牌的字體也是很特別，很喜歡！

訂位可以直接電話（𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭）或私訊店家IG: https://www.instagram.com/mu__jhe/

有鹹食的咖啡廳就是讚 每道看起來都很不錯～～

冰美式

木柘薯條（＄120）

薯條出乎意料的好吃，不油膩又酥脆

搭配松露美乃滋很香 很讚

清炒蒜香白酒蛤蜊（＄280）

蒜香蛤蜊雖然常見，但真的是百吃不膩

蛤蜊超多顆，肉質肥美，只能從縫隙看到義大利麵條

義大利麵是我愛的偏硬口感，蒜香跟蛤蜊鮮都有入味，好吃！

馬祖限定海鮮墨魚麵（＄290）

海鮮料很豐盛，有蝦子（剝好的 ）、蛤蜊、章魚跟馬祖來的「佛手貝」

佛手貝很特別，小小的 從尾端剝開，肉質很Ｑ

墨魚麵是麵條本身，是用清炒的，沒有會吃得嘴巴黑黑的那種醬汁

麵條微辣，不時竄出海鮮甜味，蠻有層次感的！

義大利麵表現都不錯，份量偏少，但往好處想 還有胃可以吃甜點 XD

麝香葡萄巧克力戚風蛋糕

蛋糕是這次吃到比較失望的餐點

戚風蛋糕體不鬆軟也不Ｑ彈，鮮奶油、蛋糕、伯爵茶淋醬都沒什麼味道

最後是環境照～

店內地板都是木屑，第一次看到這種裝潢，別有一番氛圍

座位不多（記得訂位！），有一個天井座位，採光超好超美，但夏天可能會曬爆

整體來說我很喜歡木柘的裝潢跟鹹食，甜點的部分就不太懂

不過剛看 店家IG ，新出的起司蛋糕看起來很好吃，下次再去試試！

木柘

地址：300新竹市北區世界街132號

電話：𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭

營業時間：𝟭𝟬:𝟯𝟬-𝟭𝟴:𝟯𝟬（最後點餐𝟭𝟳:𝟬𝟬），公休日可見 店家IG

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