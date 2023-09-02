木柘
地址：300新竹市北區世界街132號
電話：𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭
營業時間：𝟭𝟬:𝟯𝟬-𝟭𝟴:𝟯𝟬（最後點餐𝟭𝟳:𝟬𝟬），公休日可見店家IG
推薦菜色：清炒蒜香白酒蛤蜊、馬祖限定海鮮墨魚麵
平均消費：450/人
等待時間：有訂位
店內氣氛：★★★★☆
美味程度：★★★★
再訪率：★★★★
前陣子去了一家很特別的韓系咖啡廳「木柘（ㄓㄜˋ）」
木柘位於世界街，連通北門街跟中正路的小路
離市政府很近，就在松竹梅壽司、ラーメン 鷄白湯旁邊～
附近有幾個停車場（北大教堂對面、府後停車場），但假日幾乎都是客滿的 不好找車位
店門非常漂亮，低調典雅搭配長虹玻璃，帶點復古懷舊感
招牌的字體也是很特別，很喜歡！
訂位可以直接電話（𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭）或私訊店家IG: https://www.instagram.com/mu__jhe/
有鹹食的咖啡廳就是讚 每道看起來都很不錯～～
冰美式
木柘薯條（＄120）
薯條出乎意料的好吃，不油膩又酥脆
搭配松露美乃滋很香 很讚
清炒蒜香白酒蛤蜊（＄280）
蒜香蛤蜊雖然常見，但真的是百吃不膩
蛤蜊超多顆，肉質肥美，只能從縫隙看到義大利麵條
義大利麵是我愛的偏硬口感，蒜香跟蛤蜊鮮都有入味，好吃！
馬祖限定海鮮墨魚麵（＄290）
海鮮料很豐盛，有蝦子（剝好的）、蛤蜊、章魚跟馬祖來的「佛手貝」
佛手貝很特別，小小的 從尾端剝開，肉質很Ｑ
墨魚麵是麵條本身，是用清炒的，沒有會吃得嘴巴黑黑的那種醬汁
麵條微辣，不時竄出海鮮甜味，蠻有層次感的！
義大利麵表現都不錯，份量偏少，但往好處想 還有胃可以吃甜點 XD
麝香葡萄巧克力戚風蛋糕
蛋糕是這次吃到比較失望的餐點
戚風蛋糕體不鬆軟也不Ｑ彈，鮮奶油、蛋糕、伯爵茶淋醬都沒什麼味道
最後是環境照～
店內地板都是木屑，第一次看到這種裝潢，別有一番氛圍
座位不多（記得訂位！），有一個天井座位，採光超好超美，但夏天可能會曬爆
整體來說我很喜歡木柘的裝潢跟鹹食，甜點的部分就不太懂
不過剛看店家IG，新出的起司蛋糕看起來很好吃，下次再去試試！
木柘
地址：300新竹市北區世界街132號
電話：𝟬𝟯-𝟱𝟮𝟮𝟴𝟮𝟳𝟭
營業時間：𝟭𝟬:𝟯𝟬-𝟭𝟴:𝟯𝟬（最後點餐𝟭𝟳:𝟬𝟬），公休日可見店家IG
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