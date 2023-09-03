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懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸、糕渣｜體驗麥芽糖DIY｜美味豐盛又飽足｜宜蘭聚餐首選

2023-09-03 07:03:00 撒野樂活小村婦 人氣：109
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：壯圍穀倉
phone03-9383-186
place宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

宜蘭特色料理餐廳千萬不要錯過這一家《壯圍穀倉我們已經回訪多次還是覺得很不錯，幾次親友來訪都會帶大家來品嘗具有古早風味的宜蘭料理，招牌割稻飯可是明星商品喔餐廳內部不但有著濃濃的復古風，而且採圓桌設計非常適合聚餐喔!!菜色豐富份量多，可以吃得很滿足

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

《壯圍穀倉位於宜蘭縣的壯圍鄉，位置在壯圍農會對面 (隔壁是7-11) , 停車場可與超商共用，但是假日車多時或許會碰到車位不足的問題，建議可以停到對面農會或者街道白線處

  壯圍穀倉風味餐廳｜ 店家資訊 

■ 地址 : 宜蘭縣壯圍鄉壯五路143號

■ 電話 : 03-9383186

■ 營業時間 11:00-14:00/17:00-20:00

    (周三公休)

■ FB臉書 壯圍穀倉米食料理風味餐廳

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

《壯圍穀倉是由農會用來存放米糧的場所改建而成，結合了農家料理以及傳統童玩，算是頗具特色的餐廳，呈現長條型的一樓建築空間看起來不小，從外觀就約略看得出來它布置的懷舊風格，紅磚、農家大花布燈籠、門口的竹籃以及木板凳，由於我們是預先訂了位，停好車後便可大大方方進入室內囉!! 

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

▲門口的可愛壯仔，擺放了壯圍的農產品…南瓜哈密瓜，歡迎大家來壯圍吃吃又玩玩

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

▲這個門口高掛的大花布很有阿嬤家的味道吧

  壯圍穀倉風味餐廳｜什麼是割稻飯 ??  

以前在農業時代稻米收割之時需要大量人力一齊幫忙，辛苦勞動之餘在用餐時間，農家主人便會用心準備餐點，因為沒有計酬勞所以特別款待這些前來田裡幫忙的親朋好友或鄰居，將飯菜用扁擔挑到田邊讓大家享用，然而農事非常耗盡體力，所以古早習慣用大碗公盛裝飯菜，好讓大家都能吃得飽足，這便是《割稻飯》的由來

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

▲紅色磚牆上用黑板寫著『主廚推薦餐點』可以讓大家參考

  壯圍穀倉風味餐廳｜環境介紹 

走進室內馬上就能感受到濃濃的懷舊風情，仿佛一秒穿越時空回到小時候，從櫃檯一直到每個角落都可以發現好玩的東西，細細的觀察可以看到櫃台上用稻草鋪設的小屋頂，手作環保袋和香包，後方則是有可愛的大同寶寶公仔

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

這裡除了能夠用餐，簡直可以當做農產品展示及童玩商店來逛，還沒到座位區就已經被這些東西吸引過去

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

櫃檯旁邊的布置很可愛，有吸管手作的小龍蝦、寫著『掌櫃』的小招牌，建築物的挑高屋頂都是用實木裝潢，搭配著一盞盞大紅色吊燈，這裡在微黃的燈光下顯得特別有氣氛

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

有一點像走進電影時光的場景，也有那麼童年在阿公阿嬤家的感覺，總之就是很有親切感，大概是看多了現代感華麗的餐廳，這類型的餐館反而凸顯了特色

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

陸陸續續進來的客人一開始都會沉淪在童玩古物區，哈哈!! 尤其是帶孩子來用餐的，大人小孩的眼睛都晶晶發亮，好像在尋寶似的展現無比的好奇心

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

這一區販售的商品有玩的吃的也有喝的，除了柑仔店的小零食，還有古早的豆腐乳、辣椒醬、肉醬、小魚乾等等農產品

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

餐廳的一角落是古早農家用的大灶爐，超級懷舊的，因為小時候到外婆家也是用這種磚頭爐灶煮飯，我們小孩子覺得好玩還會幫忙添柴火，隨著時代變遷已經看不到這種灶咖了

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

餐廳右側的展示區琳瑯滿目，陳列的古物童玩和食品很多，用餐前後都可以來挖挖寶還挺有意思的

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

櫃台一旁有奉茶區，店家很貼心提供茶水，這裡可以自行取用喔

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

竹籃裡裝著小時候的玩具，有幾樣你玩過呢?? 是不是很懷念，

還有還有時尚又復古的 台灣版LV提袋

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

陳列架上的手作肉醬、麥芽糖

ㄟ連古味碗公也有在賣

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

▲古早味的零嘴也太令人開心，看到居然馬上喚起童年記憶

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

鳳梨豆腐乳  之前有吃過我覺得好下飯喔

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

彈珠檯  這裡絕對是小孩的殺手區，我們家李咚咚坐上去就不肯下來，不過這個需要付費$50 通通都有獎喔

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

餐廳的內裝很有意思，紅色的磚牆和那裁切得不規則木窗，農家的衣物、斗笠、器具擺設，把農家生活實實在在呈現出來，然而用餐的桌椅卻很大器

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

復古的紅白地磚與高挑的實木屋樑，搭配上一盞盞紅布燈，讓整個空間感是寬敞舒適的，三大排的圓桌整齊排列，紫色的雕花絲綢桌巾又讓人覺得是喜氣洋洋的宴客會場，復古與現代兩種風格巧妙的融合在一起，既不衝突也不尷尬

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

餐桌上已經為大家準備了碗公和紅色花布綁著的竹籃，在這樣的穀倉裡有什麼樣的農家料理? 好生期待

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

阿嬤家的舊櫥櫃、還有釀酒的大水缸、復古的電視機也在角落默默不語，經歷過歲月的古董即使現代不再使用，但它對於許多人來說還是一種很珍貴的回憶，或許我們在吃飯的同時，真正想著念著的其實…是背後的故事和以往的人，就好像我會想起兒時外婆在灶爐前面煮著好吃的家常菜一樣，這樣的親切和溫馨感不自覺的在心裡流竄~暖暖的

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  壯圍穀倉風味餐廳｜餐點介紹  

附上餐廳的餐單，

這裡可以單點各項美食，

而我們來幾次都是直接點

每人 $350 懷舊割稻餐 (沒有另加服務費)

由餐廳幫忙搭配菜色，

而且餐後還有附贈 麥芽糖DIY的體驗

我們親友多這天訂了兩桌，讓大家好吃好玩又方便

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

你一定會好奇這個紅色大花布綁著的是什麼??? 來來來~ 打開瞧一瞧，竹籃裡就是給客人使用的餐具啦

以前農家到田裡吃飯，阿嬤就是這樣裝著帶過去，要吃割稻飯一定要用大碗公才有那個氣氛，這個碗公足足有一般的兩倍大，女生單手拿還有點吃力呢，不過對於農家需要體力工作的人來說這樣才可以吃得飽

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  油雞     

肉質新鮮有彈性，色油油亮嫩中帶點Q，鹹甘醇的口感很不錯

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  赤板鴨胸    

旁邊不是裝飾品喔!! 它是麥芽糖絲是可以吃的，宜蘭必吃的鴨肉經過煙燻後風味獨特，鴨肉軟嫩搭配上洋蔥口感更加豐富

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  鮮味小卷    

小卷新鮮沾著五味醬就非常好吃

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  三寶豆腐    

這一道深受大家喜愛，三寶就是皮蛋＋鹹蛋＋雞蛋豆腐，快炒過後鹹蛋黃包覆著皮蛋和豆腐，鹹香味果然超級下飯

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  西魯肉    

來到宜蘭怎麼能不點西魯肉呢? 這可是在地口味，餐廳是用大深盤盛裝，這可以當湯一碗一碗的喝，你說西魯肉是啥東西，把它想成是滷白菜的進階版就可以，我最喜歡裡面的蛋酥，除了直接喝還可以淋到白飯上，濃郁的湯汁加上酥酥口感，風味獨特

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  清炒高麗菜    

配合季節不同推出的時令菜，當天是高麗菜，清脆爽口有甜度也好吃

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  糕  渣    

這也是宜蘭當地的特色料理，還曾經是國宴菜!! 外表炸得酥酥金黃色很吸引人，但是裡面很燙口喔吃的時候必須小心，輕輕咬一口可以吃到軟嫩鮮甜的肉漿，沾上一點點胡椒鹽更過癮(取自網路作法: 豬肉加蝦仁剁成漿加上雞湯汁熬煮成肉凍，利用肉凍裹粉高溫油炸的菜餚) 其實在宜蘭很多地方都有這道小點，每一家做出來的口味還是稍有不同，我覺得《壯圍穀倉》的口味還蠻合意

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  清蒸魚   

魚只要新鮮用清蒸馬上就吃得出來!! 簡單用蔥薑蒜、油膏和豆鼓調味就很美味，這道鮮魚肉質嫩而且有彈性，也是不錯的菜色

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  白米鮮雞湯   

這一道也是很推薦，利用白米和雞肉、杏包菇、枸杞去燉煮，濃郁的白色湯汁非常鮮甜香醇，而且完全不油膩， 感覺整鍋都是健康營養的精華，多喝幾碗都可以耶，我至少喝了三碗

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  割 稻 飯   

再來就是明星招牌菜，看似簡單的拌飯裡頭加了滷肉和湯汁，上桌時撒滿三星蔥花，完全熱呼呼還冒煙，吃得時候記得先攪拌一下讓整個配料均勻，可別小看這個飯喔，只要吃過絕對會『再來一碗』攪拌當中就已經香氣四溢，白飯吸收的肉汁之後甘甜又鹹香，大人小孩都無法抗拒，對了，這裡的割稻飯可以續點，不夠吃的歡迎跟店家說一聲

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  飯後點心  糖葫蘆   

用餐完的小點心也相當懷舊，就是糖葫蘆啦!! 看到這個好驚喜，依人數一人一串，大人小朋友都吃得很開心

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

  麥芽糖 DIY 體驗   

餐廳會在桌上附上古早味餅乾和竹籤，用餐完之後可以拿到櫃台旁邊大爐灶去Diy, 現場會有工作人員輔助說明，這位姊姊很細心的先示範做法

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

原本以為很簡單沒想到自己真的動手做需要一點技巧，工作人員手腳俐落的製作，特別提醒我們動作要快但是得輕巧，先用竹籤在溫熱的麥芽糖大鍋裡轉呀轉圈，然後迅速的放到餅乾上面再做黏合

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

溫熱的麥芽糖會流汁感覺不好操控，自己體驗是蠻好玩啦，做好的成品不像專業那麼平整，果真需要一點技巧，但是樂趣是一定有的，大人陪同孩子一起DIY吃著自己動手做的麥芽餅很有成就感呢

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

越做會越順手，就這樣轉呀轉~ 

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

再趕快黏住餅乾就完成嚕

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

好吃的麥芽糖餅大功告成 ~ 

雖然賣像不太好 哈哈哈

懷舊農家餐廳【壯圍穀倉風味料理】必吃割稻飯、西魯肉、赤板鴨胸

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  壯圍穀倉米食風味料理｜隨 筆 

★ 今天吃的無菜單料理大家都很滿意，也推薦給來宜蘭旅遊的朋友，如果要聚餐吃合菜也可以參考，每人$350價格還算可以，我們的雞湯喝不完還打包回家，份量很夠也飽足，尤其是餐廳裡可以逛逛古早童玩，買買伴手禮，割稻餐限定的DIY體驗活動也很有趣

★ 提醒您: 無菜單料理的內容可能會隨著季節變化或餐廳調整而有所不同，僅提供此次用餐經驗給您參考

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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