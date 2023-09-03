最近，又帶母子倆去了一趟三峽白雞行天宮走走，重溫一下兒子小時候，在這練習爬階梯，走後山訓練走路平衡感的滿滿回憶。當初除了讓兒子的早療訓練，因有美景相伴，而不會那麼枯燥外，也讓我們夫妻倆，一邊看看遼闊視野，身心感到舒暢得到放鬆。運動後，更在階梯下的攤商區，一起大快朵頤很滿足地吃素滷味。
當時曾有1~2年的時間，幾乎每1~2個月就會來一回。後來，兒子不用穿輔具也能走路、爬階梯，且越來越穩，來的次數就漸漸變少。但我們依舊每年至少會來一次，讓兒子不要忘了，他小時候從腦麻半側偏癱，如何一步一步努力堅持，才能有今日能跑、能跳的模樣。往後，當自己遇到什麼挫折或挑戰，就會覺得問題都不大吧。
話題有點扯遠了，這次離開白雞時，我問老婆還想去哪走走？老婆回，想去三峽老街看看。我又說，以前都去那麼多次了，我覺得好像也沒什麼好逛的，且那老街的觀光商業味太重。
老婆又說：「可是我之前看到有人推薦，老街裡有處秘境美術咖啡館耶～很古色古香又美麗，但我們竟然不知道，更沒進去過！我想去看看...」
於是，我們就來到了這處「庶民美術館」～
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▲「庶民美術館」外觀
位在三峽民權老街上，
外觀是傳統的紅磚屋。
▲樸實不顯眼，卻很散發典雅風格的木門
我看到這門口，
忽然有印象，
去年來三峽老街時有看到，
覺得它很特別。
我原以為裡面是畫廊，
由於入內參觀要收取30元門票費，
加上腦麻的兒子，
對美術館與畫廊，
一向興趣缺缺，
也待不住，
就沒有進去參觀。
這次跟他說，
聽說裡面有秘境咖啡廳，
可以坐下來喝飲料，
他就願意了。
▲票卡樣貌
票卡是館長，
也就是吳冠德藝術家的繪畫作品。
很特別，
且比一般的門票更具保存價值。
▲作品周邊
進入後一旁的木桌上，
為館長的畫作照片，
所製成的文書用品周邊及書籍。
▲入口的展覽區
展出館長的大型油畫作品，
幅幅充滿無垠大地的山水意境，
老婆就是無意看到之前的報導，
說很喜歡這畫風，
想進來看看。
▲入口展覽區，作品之一特寫
展出的畫作幾乎為圓形，
不知是否因此，
更讓我們感受到畫作中，
充滿大自然的生生不息之感~
▲古井與天井
「庶民美術館」為兩層樓的清代形式建築，
又分前後兩區。
中間有個古井與天井，
陽光灑落，
加上紅磚牆與綠色植栽，
看起來就有意境也很舒服。
▲老藥櫃與看診椅
館長也就是吳冠德藝術家，
他是三峽老街住民第三代，
其祖父，
是日治時代受當地人景仰的牙醫。
原本的祖宅，
已因崩壞且被親戚變賣，
而不復在。
據說現在這處美術館，
是當初的老鄰居，
感念當初館長祖父的照顧，
以及認同館長，
想重現三峽百年老宅風華，
於是將原本自己的老宅，
出祖給館長翻修及使用。
這展區是館長祖父，
當初所使用的老藥櫃與看診椅...等，
成為館內，
古董展示的一部份區域。
▲館長大伯的畫作區
館長的大伯父，
是師承李梅樹大師的吳耀忠畫家，
曾在戒嚴時期入獄。
出獄後，
住在館長家一段時間，
也深深影響了館長，
讓他日後成為畫家的開端。
館長為了感念已逝的大伯父，
特地在館內，
設置其專屬作品展出區。
▲1樓後方區域，特大幅作品展區
整個區域，
讓人有如走入純淨的空間，
我原以為只因是館長的畫作，
所散發氣息，
後來才發現，
展區上方，
為整面獨特的光膜技術照射，
連影子的干擾都沒！
細微處可見其用心～
▲2樓秘境咖啡館門欄前留影（2樓階梯位在一樓後庭院）
真是有如隱藏在老街裡的世外桃源
▲藏身在2樓的秘境咖啡館（進入前要先脫鞋）
原是館長的工作室，
後來開放，
成為一處秘境咖啡館，
由館長夫人掌廚。
氣氛相當古色古香且典雅。
▲2樓室內一隅
老婆本已很喜歡，
2樓的氣氛與質感，
一看到這角落的氣氛，
更說她要坐在這位子喝咖啡。
#2樓有開放給購票入內「庶民美術館」的遊客，
入內參觀。
但若要坐下休憩或拍照，
需低消（飲品一杯或作品一件），
票卡可折抵館內消費。
▲百年土牆
館長想重現三峽百年老宅風華，
將年久失修的清代形式老宅，
重新請結構技師改造，
保留百年建材，
刻意裸露部分的土牆、土磚、石板階梯...等，
猶如在房子裡面再蓋一棟房子，
花費極大心力與費用。
而含有糯米的傳統工法土牆中，
還可看到稻殼與稻草，
讓人感受到老宅的真實與歲月。
▲雅致的擺設與館長夫人人物畫
據說此畫，
是館長15年前，
畫給館長夫人的定情之物。
而整個2樓秘境咖啡館，
環境古色古香外，
氣氛與擺設讓人的感受，
也非常典雅且細緻，
據說皆是出自，
為造型設計師的館長夫人之手。
（館長夫人美麗有氣質、且很有品味）
▲植栽當圍籬
很自然，
也可清楚看到庶民美術館的前棟，
古樸的紅瓦屋頂。
▲戶外浴缸
莫非館長創作累了，
會在這躺上一會？
這樣會更沉浸與享受，
在自然懷抱與老宅的氛圍中？
▲圓了老婆的期待，
在這喝咖啡！
不過我也很喜歡，
這所營造出的氣氛就是了～
悠閒享受輕鬆愜意，
沉浸文化與藝術之美，
洗滌心靈的午茶時光。
#我不會品咖啡也沒研究，但我覺得這不錯喝
#若要坐下休憩或拍照，需低消（飲品一杯或作品一件）。
▲館長另提供，團體付費導覽的服務
據說「庶民美術館」成立至今，
約有7~8年。
要不是老婆無意間，
看到之前媒體對這的報導，
我們還真不知三峽老街上，
有這處好地方。
如來到三峽老街，
可不是只有觀光商業味很重的，
美食小吃與商品店，
還有這處值得一訪，
真實不俗假，
有著古色古香、紅磚瓦屋、百年土牆...等，
呈現老宅古色古香的風華，
以及充滿美學與藝術的展出。更有，
如隱藏在老街中的小小世外桃源般，
2樓秘境美術咖啡館，
讓人沉澱洗滌心靈感受美學～
【門 票】門票30元，可折抵館內消費
【營業時間】（週四～週日）12：00～18：00；週一～週三休息
【地 址】新北市三峽區民權街110號（三峽老街上）
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