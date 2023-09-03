

最近，又帶母子倆去了一趟三峽白雞行天宮走走，重溫一下兒子小時候，在這練習爬階梯，走後山訓練走路平衡感的滿滿回憶。當初除了讓兒子的早療訓練，因有美景相伴，而不會那麼枯燥外，也讓我們夫妻倆，一邊看看遼闊視野，身心感到舒暢得到放鬆。運動後，更在階梯下的攤商區，一起大快朵頤很滿足地吃素滷味。

當時曾有1~2年的時間，幾乎每1~2個月就會來一回。後來，兒子不用穿輔具也能走路、爬階梯，且越來越穩，來的次數就漸漸變少。但我們依舊每年至少會來一次，讓兒子不要忘了，他小時候從腦麻半側偏癱，如何一步一步努力堅持，才能有今日能跑、能跳的模樣。往後，當自己遇到什麼挫折或挑戰，就會覺得問題都不大吧。

話題有點扯遠了，這次離開白雞時，我問老婆還想去哪走走？老婆回，想去三峽老街看看。我又說，以前都去那麼多次了，我覺得好像也沒什麼好逛的，且那老街的觀光商業味太重。

老婆又說：「可是我之前看到有人推薦，老街裡有處秘境美術咖啡館耶～很古色古香又美麗，但我們竟然不知道，更沒進去過！我想去看看...」

於是，我們就來到了這處「庶民美術館」～

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▲「庶民美術館」外觀

位在三峽民權老街上，

外觀是傳統的紅磚屋。







▲樸實不顯眼，卻很散發典雅風格的木門

我看到這門口，

忽然有印象，

去年來三峽老街時有看到，

覺得它很特別。

我原以為裡面是畫廊，

由於入內參觀要收取30元門票費，

加上腦麻的兒子，

對美術館與畫廊，

一向興趣缺缺，

也待不住，

就沒有進去參觀。

這次跟他說，

聽說裡面有秘境咖啡廳，

可以坐下來喝飲料，

他就願意了。







▲票卡樣貌

票卡是館長，

也就是吳冠德藝術家的繪畫作品。

很特別，

且比一般的門票更具保存價值。







▲作品周邊

進入後一旁的木桌上，

為館長的畫作照片，

所製成的文書用品周邊及書籍。







▲入口的展覽區

展出館長的大型油畫作品，

幅幅充滿無垠大地的山水意境，

老婆就是無意看到之前的報導，

說很喜歡這畫風，

想進來看看。







▲入口展覽區，作品之一特寫

展出的畫作幾乎為圓形，

不知是否因此，

更讓我們感受到畫作中，

充滿大自然的生生不息之感~







▲展區角落，典雅古色古香的木桌櫃







▲古井與天井

「庶民美術館」為兩層樓的清代形式建築，

又分前後兩區。

中間有個古井與天井，

陽光灑落，

加上紅磚牆與綠色植栽，

看起來就有意境也很舒服。







▲老藥櫃與看診椅

館長也就是吳冠德藝術家，

他是三峽老街住民第三代，

其祖父，

是日治時代受當地人景仰的牙醫。

原本的祖宅，

已因崩壞且被親戚變賣，

而不復在。

據說現在這處美術館，

是當初的老鄰居，

感念當初館長祖父的照顧，

以及認同館長，

想重現三峽百年老宅風華，

於是將原本自己的老宅，

出祖給館長翻修及使用。

這展區是館長祖父，

當初所使用的老藥櫃與看診椅...等，

成為館內，

古董展示的一部份區域。







▲館長大伯的畫作區

館長的大伯父，

是師承李梅樹大師的吳耀忠畫家，

曾在戒嚴時期入獄。

出獄後，

住在館長家一段時間，

也深深影響了館長，

讓他日後成為畫家的開端。

館長為了感念已逝的大伯父，

特地在館內，

設置其專屬作品展出區。







▲1樓後方區域，特大幅作品展區

整個區域，

讓人有如走入純淨的空間，

我原以為只因是館長的畫作，

所散發氣息，

後來才發現，

展區上方，

為整面獨特的光膜技術照射，

連影子的干擾都沒！

細微處可見其用心～







▲賞畫中的老婆







▲會旋轉的畫作







▲2樓秘境咖啡館門欄前留影（2樓階梯位在一樓後庭院）

真是有如隱藏在老街裡的世外桃源







▲2樓鳥瞰一樓後庭院







▲藏身在2樓的秘境咖啡館（進入前要先脫鞋）

原是館長的工作室，

後來開放，

成為一處秘境咖啡館，

由館長夫人掌廚。

氣氛相當古色古香且典雅。







▲2樓室內一隅

老婆本已很喜歡，

2樓的氣氛與質感，

一看到這角落的氣氛，

更說她要坐在這位子喝咖啡。

#2樓有開放給購票入內「庶民美術館」的遊客，

入內參觀。

但若要坐下休憩或拍照，

需低消（飲品一杯或作品一件），

票卡可折抵館內消費。







▲古色古香又有質感的空間







▲百年土牆

館長想重現三峽百年老宅風華，

將年久失修的清代形式老宅，

重新請結構技師改造，

保留百年建材，

刻意裸露部分的土牆、土磚、石板階梯...等，

猶如在房子裡面再蓋一棟房子，

花費極大心力與費用。

而含有糯米的傳統工法土牆中，

還可看到稻殼與稻草，

讓人感受到老宅的真實與歲月。







▲雅致的擺設與館長夫人人物畫

據說此畫，

是館長15年前，

畫給館長夫人的定情之物。

而整個2樓秘境咖啡館，

環境古色古香外，

氣氛與擺設讓人的感受，

也非常典雅且細緻，

據說皆是出自，

為造型設計師的館長夫人之手。

（館長夫人美麗有氣質、且很有品味）







▲2樓咖啡館的戶外庭院







▲植栽當圍籬

很自然，

也可清楚看到庶民美術館的前棟，

古樸的紅瓦屋頂。







▲戶外浴缸

莫非館長創作累了，

會在這躺上一會？

這樣會更沉浸與享受，

在自然懷抱與老宅的氛圍中？







▲枯葉化身為飲品價目表用紙，很有質感

門票可折抵館內消費







▲圓了老婆的期待，

在這喝咖啡！

不過我也很喜歡，

這所營造出的氣氛就是了～

悠閒享受輕鬆愜意，

沉浸文化與藝術之美，

洗滌心靈的午茶時光。

#我不會品咖啡也沒研究，但我覺得這不錯喝

#若要坐下休憩或拍照，需低消（飲品一杯或作品一件）。







▲老婆眼中的我們父子倆







▲館長另提供，團體付費導覽的服務

據說「庶民美術館」成立至今，

約有7~8年。

要不是老婆無意間，

看到之前媒體對這的報導，

我們還真不知三峽老街上，

有這處好地方。

如來到三峽老街，

可不是只有觀光商業味很重的，

美食小吃與商品店，

還有這處值得一訪，

真實不俗假，

有著古色古香、紅磚瓦屋、百年土牆...等，

呈現老宅古色古香的風華，

以及充滿美學與藝術的展出。更有，

如隱藏在老街中的小小世外桃源般，

2樓秘境美術咖啡館，

讓人沉澱洗滌心靈感受美學～



【門 票】門票30元，可折抵館內消費

【營業時間】（週四～週日）12：00～18：00；週一～週三休息

【地 址】新北市三峽區民權街110號（三峽老街上）

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