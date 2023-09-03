宜蘭地方媽媽帶路又一波，

我們平日下午『ㄊㄡㄊㄡ來 』

這間還沒有太多人知道，噓~~

那我小聲的講，你們慢慢聽

店名實在太可愛!! 『ㄊㄡㄊㄡ來 』原本由網路起家，默默的研發和銷售甜點，後來才在自家開設店面，一樓是咖啡廳二樓為住家，三樓則規劃成民宿空間，不過一次只接待一組客人，是一間結合民宿和咖啡廳的透天厝

除此之外『ㄊㄡㄊㄡ來 』還有其他 生活雜貨與老物販售、寵物/植物分享、以及平面設計/行銷企劃，當然最最主要的還是讓大家吃到天然健康的食物，也希望跟來到這裡的朋友分享交流生活

ㄊㄡㄊㄡ來｜外部環境

我們開車沿著冬山鄉的鄉間小路前進，周邊盡是純樸的稻田風光，有別於市區的吵雜紛擾，越是靠近越能感受鄉村的自然恬靜，『ㄊㄡㄊㄡ來 』在永興路上轉進的巷子道路不大，由於這裡沒有停車場，只能在自行在路旁找空位，不影響附近民宅便可以，門口的招牌有夠可愛

「噓」就跟你說偷偷來，請小心輕慢入內囉

到囉到囉~ 是一間擁有美麗庭院的透天厝，如果沒有立牌真的感覺就像是一般的住家

喔 !!等等

『內有餓龜』 實在太令人好奇了，

不過還好不是惡犬，我比較怕惡犬，

聽老闆說龜龜是放養在庭院內的，

所以我們得自己找找牠在哪裡?

到底是來喝下午茶還是找龜龜 ?

▲蘇卡達象龜 安安靜靜躲在民宅草地旁，幫牠拍完沙龍照後就離開，希望沒有打擾牠睡午覺^_^

『ㄊㄡㄊㄡ來 』庭院整理得相當乾淨，青青的草地上有著幾顆松樹和落羽松，不過到訪時間是3月，還未見滿滿綠芽的樹，沿著步道看到一棟攀滿綠叢的獨棟白色洋房，清新幽靜

因為我們比預約時間提早到，所以先在庭院外面慢慢逛，從花園這個角度看過去整棟建築物將近一半被綠意包圍

側面來一張特寫，太喜歡這棟小房子了，藤蔓整齊的向上延伸攀附，舒服不紊亂，彷彿一座童話裡的魔法屋

▲入口處的布簾 噓~ 悄悄的進來吧

▲大門旁邊的綠色窗台，我喜歡這個角落，一盞小黃燈用溫暖的微光迎接每一位到來的朋友

▲門口的水藍色機車和古盆，讓歐式洋房又帶上一點復古的風格

▲像不像魔法城堡? 我們趕快進去冒險探索

▲側邊的外牆還有幾張復古門和木格窗，這裡也很好拍

▲「有溫度的生活小販所」門簾上寫著，我想這就是老闆和闆娘兩人想要營造，希望『ㄊㄡㄊㄡ來 』傳遞溫暖的感覺吧

《提醒您》進入室內是需要脫鞋的，請把鞋子整齊的放置於鞋櫃裡，換上室內鞋再進入

ㄊㄡㄊㄡ來｜內部環境

跟著我的腳步推開大門，一進門就被玄關的【好小子】海報鎮住，少年時期的回憶開始翻湧，有點歷史痕跡的文具鐵櫃、兒時積木、阿公家附近雜貨店的飲料罐，好多懷舊商品陳列，跟外面的洋房風格有點差異，這裡真是別有洞天!! 我還沒有入座就已經看得眼花撩亂

往二樓的階梯在中間大致將室內分隔成兩大空間，左邊是兩張矮桌，右邊則是較高的桌椅，估算大約能容納15-18人左右，由於座位不多所以請盡量事前預約

室內琳瑯滿目的懷舊古物讓人處處好奇，我覺得自己像是在找寶物一樣，看得目不轉睛，看到熟悉物品那種又驚又喜的心情很特別，宛如搭乘時光機回到童年，藏不住內心的澎湃和臉上的笑意

我們的座位在大廳的內側，這裡滿滿的書架和櫃子都是老闆多年的精心收藏，復古打字機、還有這張看似理髮廳的椅子

上上下下、從裡到外滿滿的舊物，雖雜而不亂，其實沒有細細觀看我想一定還會有遺漏之處

▲記得抬起頭來因為處處是驚喜，上面有台灣菸酒公賣局的招牌

▲我們的四人桌剛好靠窗邊，屬於春天的舒服陽光

▲這一小區是收藏品蠻集中的地方，後面的七喜、蘋果西打、菸盒招牌掛滿牆面，現在真的找不到這種東西了，收藏品一定是老闆多年來的心血和寶貝，我想也充滿了很多人的回憶

▲斑駁的櫃子裡有很多公仔，雖然我不太認得，但是看得挺開心挺好逛的

▲看到如此豐富的收藏真是驚呆，不得不佩服老闆的細心和耐心

▲另外一面牆的復古電影海報

▲我走到櫃子後側另一個小空間，也是堆疊著滿滿的舊物，布袋戲公仔、以及各行各業的招牌

▲大同電鍋我認得啦，超有親切感

▲小男生最愛的戰士模型，還有一整排可愛的大同寶寶耶

▲這一區的實木大長桌可以容納6-8人，其他都是2-4人的桌椅

▲樓梯間旁的茶水自助區

▲真的要仰頭低頭慢慢看，不然會錯過很多好東西，我又發現牆上的理髮廳霓虹燈

▲低頭看會發現牆角地上也是一些古早味汽水的瓶罐，還有櫃子裡糖果餅乾、生活用品的舊包裝，我想年紀很輕的朋友到這裡來，很多古物應該都認不得吧，但是對於中年人來說這裡真是寶庫，而且充滿阿嬤阿公家的味道

▲一樓空間真的是堆疊到很滿，大概是收藏品太多太多了，等你們自己也來發掘，找一找自己的回憶吧

▲靠近外側的座位區很適合下午茶，這裡的櫃子有復古家電，咦!! 角落還有一個木頭搖搖馬耶

▲舊皮箱裡裝著舊時代的餐碗杯

▲聖戰士海報~ 怎麼覺得我有印象 哈哈哈

▲老闆好厲害，舊式的公共電話也收藏了

▲我們今天下午茶的餐桌~簡簡單單的擺飾卻感覺溫馨愜意

ㄊㄡㄊㄡ來｜菜單與餐點

還沒坐下來屋外屋內就先飽足了眼睛，差一點忘記是來喝下午茶的，再來就是要認真填肚子，

手工泡芙、4吋戚風小蛋糕是主打商品

其他還有厚片和鹹食、各式咖啡飲品

為了健康，喜歡烘焙的闆娘開始努力研發，從選果、熬煮醬料、烘焙全部一條龍手工製作，親力親為呈現天然美味

『ㄊㄡㄊㄡ來 』的甜點堅持不用人工添加物，採用當季水果做食材新鮮製作，所以菜單會隨著季節變化來做調整，來到這裡一定要嚐嚐手工泡芙 ，口味就有10多種，每一種都好想吃啊 (可能需要多來幾次)

這次我們點了三種口味

★靜岡抹茶 ★大甲香芋 ★微大人巧克力

精緻的脆皮泡芙上桌，簡直融化了我們的心，可愛到捨不得吃，泡芙的外皮酥酥脆脆帶一點奶油香，滿滿餡料的一口咬下，嘴裡都是香醇濃郁

★靜岡抹茶 會回甘的抹茶香氣完全不苦澀

★大甲香芋 醇厚的芋泥軟綿細緻

★微大人巧克力 微苦巧克力味優雅迷人

★桂香蘋果紅茶 ★洛神玫瑰茉莉花茶

★古早味冬瓜檸檬

飲品基本上表現也不差

★紅心芭樂戚風蛋糕

紅心芭樂戚風蛋糕 這次可是特別跟老闆娘預約，整個配色也太美，底盤和蛋糕都呈現淡淡的粉色，當初朋友說要點紅心芭樂時倒是很訝異，朋友說這可是老闆娘特別研發出來的口味，而且是季節限定，過了季節就吃不到囉!!

蛋糕體鋪上一顆顆小圓奶油和紅心芭樂，帶點綠皮的紅心芭樂果肉是討喜的珊瑚色，再用薄荷葉點綴，小巧的戚風美感與創意兼具

切開蛋糕裡面還有夾層，一樣是採用手工果醬和新鮮水果切塊，嚐了幾口發現紅心芭樂跟蛋糕還蠻搭的，不但口感清脆，還有點酸酸甜甜，自然的果香會在嘴裡飄散，真的非常好吃

▲這是朋友外帶的草莓戚風蛋糕，也是季節限定，我們都想抓住尾巴好好享用當季水果

ㄊㄡㄊㄡ來｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣冬山鄉永興路91巷62-3號 ■ 電話 : 0963 989 090 ■ 營業時間 : 12:00-18:30 週六 12:00-20:30 (一四公休) ■ 6歲以上每人低消一杯飲料 ■ 寵物友善 ■ 臉書 ㄊㄡ ㄊㄡ來

ㄊㄡㄊㄡ來｜拍照打卡

這裡內外都超級好拍照，就由姊姊來示範一下

▲這個小陽台可以這樣拍

▲跟復古歐兜拜也來一張

▲還有還有外面的綠牆

( 植物名: 薜荔 ㄅㄧˋ )

只會這幾招 >< 其他請自己發揮創意~

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ㄊㄡㄊㄡ來｜後記

★環境真的很棒，有令人陶醉的建築和庭院，室內懷舊老物很好逛，相當充滿童年記憶和青春回憶

★甜點非常好吃也適合拍照，老闆和闆娘超級親切，來到這裡很像鄰居家一樣

★這裡還是寵物友善餐廳喔，巷子不好停車須多注意

★記得用餐前先電話預約

★我下次還會偷偷去~噓

★本文自費純分享，每個人口感與喜好不同，僅提供我的感受讓您做參考!!

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