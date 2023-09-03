阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰、布丁牛奶雪花冰的台南北區冰店推薦~季節性造型雪花冰等你來嘗鮮!

台南剉冰創意冰店-阿順冰菓室

從冬季滿滿的搖晃草莓冰

再到柴柴創意造型棉花糖冰

每種可愛的冰品都是相機先食~相當療癒

另外它們還是寵物友善的台南冰店

全家出遊至台南旅遊推薦一定要來吃看看

阿順冰菓室

阿順冰菓室地點位於台南開元路上

同時也位於開元公園附近

這裡雖然交通壅擠~但收費停車場就在附近

假日的時候可以順路停車下來消暑吃個冰

綜合水果冰

綜合水果冰基底可以選擇剉冰或是雪花冰

選擇剉冰的話~剉冰之間會淋上一點糖水

糖水清甜~讓剉冰基底吃起來不會太乾口無趣

水果部分包含火龍果、鳳梨、西瓜、木瓜和芭樂

每一種水果都是新鮮現切再放入剉冰之上

最後上層再放上一隻可愛造型的小熊冰

想要消暑解渴首選水果+剉冰的綜合水果冰!

布丁脆脆牛奶冰

如果喜歡吃布丁煉乳冰的話

可以嘗試看看阿順冰菓室的布丁脆脆牛奶冰

這份冰品基底是牛奶雪花冰

中間放上一顆布丁~周圍放上玉米脆片

還有撒上看似肉鬆~但其實是餅乾碎片的配料

整體吃起來奶味濃郁而且相當脆口

餅乾碎片的部分增添香味

布丁的口感則是比較偏向奶酪~

另外如果比較喜歡芋圓的話

也可以選擇點布丁圓圓牛奶冰唷

百香旺來刨冰

如果喜歡吃水果酸口的清涼剉冰

可以推薦這款百香旺來刨冰~

基底是無加糖水的刨冰本體

上方再淋滿百香果粒

整體吃起來酸度十足!

喜歡吃偏酸口味的朋友可以嘗試看看

營業資訊

📍 台南市北區開元路364號

⏰ 12:00–22:00

☎️ 06-2099832