為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰、布丁牛奶雪花冰的台南北區冰店推薦~季節性造型雪花冰等你來嘗鮮!

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰、布丁牛奶雪花冰的台南北區冰店推薦~季節性造型雪花冰等你來嘗鮮!

2023-09-03 19:28:02 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：98
share
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：214篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：阿順冰菓室
place台南市北區開元路364號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

台南剉冰創意冰店-阿順冰菓室
從冬季滿滿的搖晃草莓冰
再到柴柴創意造型棉花糖冰
每種可愛的冰品都是相機先食~相當療癒
另外它們還是寵物友善的台南冰店
全家出遊至台南旅遊推薦一定要來吃看看

阿順冰菓室

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

阿順冰菓室地點位於台南開元路上
同時也位於開元公園附近
這裡雖然交通壅擠~但收費停車場就在附近
假日的時候可以順路停車下來消暑吃個冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

綜合水果冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

綜合水果冰基底可以選擇剉冰或是雪花冰
選擇剉冰的話~剉冰之間會淋上一點糖水
糖水清甜~讓剉冰基底吃起來不會太乾口無趣
水果部分包含火龍果、鳳梨、西瓜、木瓜和芭樂
每一種水果都是新鮮現切再放入剉冰之上
最後上層再放上一隻可愛造型的小熊冰
想要消暑解渴首選水果+剉冰的綜合水果冰!

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

布丁脆脆牛奶冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

如果喜歡吃布丁煉乳冰的話
可以嘗試看看阿順冰菓室的布丁脆脆牛奶冰
這份冰品基底是牛奶雪花冰
中間放上一顆布丁~周圍放上玉米脆片
還有撒上看似肉鬆~但其實是餅乾碎片的配料

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

整體吃起來奶味濃郁而且相當脆口
餅乾碎片的部分增添香味
布丁的口感則是比較偏向奶酪~
另外如果比較喜歡芋圓的話
也可以選擇點布丁圓圓牛奶冰唷

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

百香旺來刨冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

如果喜歡吃水果酸口的清涼剉冰
可以推薦這款百香旺來刨冰~
基底是無加糖水的刨冰本體
上方再淋滿百香果粒
整體吃起來酸度十足!
喜歡吃偏酸口味的朋友可以嘗試看看

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰

營業資訊

📍 台南市北區開元路364號
⏰ 12:00–22:00
☎️ 06-2099832

#北區
morechevron_right
文章關鍵字
阿順冰菓室 北區 北區美食 台南美食 more
檢舉
share
chevron_left

2023中秋禮盒推薦｜三立東森民視爭相報導｜麥仕

六百番砂鍋鹽焗鴨-台南海鮮餐廳一鴨三吃的六百

chevron_right
延伸閱讀

淡水美食　金晶特色冰果店｜超浮誇「榴蓮雪花冰」整顆端上桌　爽爽嗑「特級濃厚の味」每口都真材實料

 算命的說我很愛吃

廣島｜尾道美食推薦 多口味濃郁布丁！小野貓點心鋪

 janetfoodhunt

台南木地板【騰紳地板】PERGO絕佳9mm厚度木地板/免費丈量服務/保固長達十年/台南超耐磨地板推薦

 婕咪
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
邀約
窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：214篇

💌 合作邀約 ➮ 私訊IG或𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙄𝘿 : @210nweqv

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
明治町冰淇淋 照片

明治町冰淇淋

4.75 (2人評鑑)

區域：台南市中西區
永豐府城杏仁豆腐、安平豆花總店 照片

永豐府城杏仁豆腐、安平豆花總店

4.50 (1人評鑑)

區域：台南市安平區
冰埕 照片

冰埕

4.45 (1人評鑑)

區域：台南市東區
安平BB彈芋圓達人 照片

安平BB彈芋圓達人

4.95 (1人評鑑)

區域：台南市安平區
沛林豆花冰店 大灣旗艦店 照片

沛林豆花冰店 大灣旗艦店

4.25 (2人評鑑)

區域：台南市永康區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up