阿順冰菓室-台南剉冰開元路上老字號創意台南冰店~有綜合水果冰、布丁牛奶雪花冰的台南北區冰店推薦~季節性造型雪花冰等你來嘗鮮!
2023-09-03 19:28:02 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：98
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文章類別：美食-食記心得
台南剉冰創意冰店-阿順冰菓室
從冬季滿滿的搖晃草莓冰
再到柴柴創意造型棉花糖冰
每種可愛的冰品都是相機先食~相當療癒
另外它們還是寵物友善的台南冰店
全家出遊至台南旅遊推薦一定要來吃看看
阿順冰菓室
阿順冰菓室地點位於台南開元路上
同時也位於開元公園附近
這裡雖然交通壅擠~但收費停車場就在附近
假日的時候可以順路停車下來消暑吃個冰
綜合水果冰
綜合水果冰基底可以選擇剉冰或是雪花冰
選擇剉冰的話~剉冰之間會淋上一點糖水
糖水清甜~讓剉冰基底吃起來不會太乾口無趣
水果部分包含火龍果、鳳梨、西瓜、木瓜和芭樂
每一種水果都是新鮮現切再放入剉冰之上
最後上層再放上一隻可愛造型的小熊冰
想要消暑解渴首選水果+剉冰的綜合水果冰!
布丁脆脆牛奶冰
如果喜歡吃布丁煉乳冰的話
可以嘗試看看阿順冰菓室的布丁脆脆牛奶冰
這份冰品基底是牛奶雪花冰
中間放上一顆布丁~周圍放上玉米脆片
還有撒上看似肉鬆~但其實是餅乾碎片的配料
整體吃起來奶味濃郁而且相當脆口
餅乾碎片的部分增添香味
布丁的口感則是比較偏向奶酪~
另外如果比較喜歡芋圓的話
也可以選擇點布丁圓圓牛奶冰唷
百香旺來刨冰
如果喜歡吃水果酸口的清涼剉冰
可以推薦這款百香旺來刨冰~
基底是無加糖水的刨冰本體
上方再淋滿百香果粒
整體吃起來酸度十足!
喜歡吃偏酸口味的朋友可以嘗試看看
營業資訊
📍 台南市北區開元路364號
⏰ 12:00–22:00
☎️ 06-2099832
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