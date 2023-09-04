【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝西肉夾饃推薦、港墘站美食推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」 (造訪日期 : 2022/08)



「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內科美食推薦

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饃饃噠心動肉夾饃 - 內湖港墘店



地址 : 台北市內湖區港墘路159號

電話 : 02-87511900

時間 : 週一～週六（11:00～19:30）

饃饃噠心動肉夾饃 - 台北永康店



地址 : 臺北市大安區金山南路二段25-1號

電話 : 02-23932751

時間 : 11:00-19:30

滿1000有提供外送服務（三公里內）



團子第一次吃肉夾饃，是在去陝西旅遊看兵馬俑的時候，當時就對有「東方漢堡」美稱的肉夾膜留下美味的好印象。聽友人推薦有一間「饃饃噠心動肉夾饃」販售老潼關肉夾饃，除了傳統的口味，店家也特別揮創意，研發出多種異國風味的肉夾饃，團子立刻安排前往，回味當時的好味道。本次團子來到內湖開幕不久的內湖港墘店，店家距離捷運港墘站不遠，步行約5分鐘即可抵達，店家位於永康街附近也有另一間分店。

走近店面展現少女文青風，以粉紅色搭配粉藍色為裝潢的色彩元素，還有一句可愛又溫馨的標語「戀愛可以慢慢談，肉夾饃必須趁熱吃」，採用半開放式的廚房，餐點為現點現做，讓你一吃就心動。

「饃饃噠心動肉夾饃」主要販售有7種口味的肉夾饃，包含中式經典原味及中式、泰式、墨西哥、法式的異國創意口味，也有特色炸物的單點品項包含薯條及雞米花，也可搭配可樂、汽水等飲品。

「饃饃噠心動肉夾饃」的饃是自然發酵的手工製作，採用現點現烤，饃為先在煎台上烙後，再放進烤箱烤，最後整個饃會澎起來，外層呈現動人金黃色的千層酥皮，店家會將饃的中間剪開，再包進各種口味的內餡。

肉夾饃的外皮一層一層如同螺旋狀，輕輕一碰還會掉下來，香酥又可口，內層則是充滿嚼勁，每種口味都分量不小，約為一個成人的手掌大小，不論是當正餐或者是下午茶享用都非常適合。團子這是帶了四種口味的肉夾饃，搭配三杯飲品，接下來就一一品嚐吧。

巴蜀麻辣剁剁肉

「原味剁剁肉」選用五花肉加入32種香料滷上6小時仔細剁碎製作而成，再撒上孜然粉，「巴蜀麻辣剁剁肉」是將原味剁剁肉再加上特製辣醬。入口後原味剁剁肉肥瘦適中，孜然香氣在嘴中環繞，辣醬帶有花椒的香麻風味，交會出鹹辣口感的好滋味，但不會太辣，給人大呼過癮的感受。

紫荊城秘醬肉絲

「紫荊城秘醬肉絲」放入小黃瓜、肉絲、甜麵醬和蔥絲，入口後肉絲輕嫩柔軟，小黃瓜清脆爽口，甜麵醬香甜，蔥絲微微的嗆辣，一口咬下所有食材風味在嘴中交織，讓整體滋味更加豐富，展現正統的老北京風味，除了是店家的人氣招牌，也是團子最推薦的口味。

法式塔塔黃金蝦

「法式塔塔黃金蝦」夾入高麗菜絲、塔塔醬和現炸的黃金蝦排，蝦排表層內香酥可口，內餡Q彈，還能吃得到切成小塊狀的蝦肉，塔塔醬甜香且順口，把中式肉夾膜呈現西式的吃法，是大人小孩都會喜歡的口味。

黑松露野菇牛肉

「黑松露野菇牛肉」店家嚴選牛肉和多種蕈菇加入黑松露醬進行調味燉煮，入口後牛肉鮮嫩多汁，黑松露香氣淡雅不會過份搶味，蕈菇Q彈有嚼勁，別有一番韻味，是令人口齒留香的一道單品。

橘子汽水 / 雪碧 / 可樂

品嚐肉夾饃，店家也有販售可樂、汽水、檸檬紅茶等飲品可搭配享用，好喝又清涼。且店家提供多種的網路評論或打卡分享活動，即可以免費吃贈送飲料一杯喔。

心動的朋友，不妨來試試「饃饃噠心動肉夾饃」，品嚐來自陝西街頭小吃的好味道，還有多種異國風味的內餡，讓團子下次也都想試試看，除了可以到內湖區或永康店內直接購買，店家滿1000也有提供外送服務（三公里內），可以相揪好友同事一同訂餐，把好味道直接送到手上喔。





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