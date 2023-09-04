為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝西肉夾饃推薦、港墘站美食推薦 (附菜單)

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝西肉夾饃推薦、港墘站美食推薦 (附菜單)

2023-09-04 07:54:00 花見團子玩耍趣 人氣：95
share
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店
phone02-8751-1900
place台北市內湖區港墘路159號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

此食記為花見團子造訪「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」     (造訪日期 : 2022/08)

「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內科美食推薦

內湖美食推薦、捷運港墘站美食推薦

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

 饃饃噠心動肉夾饃 - 內湖港墘店 

地址 : 台北市內湖區港墘路159號
電話 : 02-87511900  
時間 : 週一～週六（11:00～19:30）

 饃饃噠心動肉夾饃 - 台北永康店 

地址 : 臺北市大安區金山南路二段25-1號
電話 : 02-23932751  
時間 : 11:00-19:30

滿1000有提供外送服務（三公里內）
 

團子第一次吃肉夾饃，是在去陝西旅遊看兵馬俑的時候，當時就對有「東方漢堡」美稱的肉夾膜留下美味的好印象。聽友人推薦有一間「饃饃噠心動肉夾饃」販售老潼關肉夾饃，除了傳統的口味，店家也特別揮創意，研發出多種異國風味的肉夾饃，團子立刻安排前往，回味當時的好味道。本次團子來到內湖開幕不久的內湖港墘店，店家距離捷運港墘站不遠，步行約5分鐘即可抵達，店家位於永康街附近也有另一間分店。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

走近店面展現少女文青風，以粉紅色搭配粉藍色為裝潢的色彩元素，還有一句可愛又溫馨的標語「戀愛可以慢慢談，肉夾饃必須趁熱吃」，採用半開放式的廚房，餐點為現點現做，讓你一吃就心動。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

「饃饃噠心動肉夾饃」主要販售有7種口味的肉夾饃，包含中式經典原味及中式、泰式、墨西哥、法式的異國創意口味，也有特色炸物的單點品項包含薯條及雞米花，也可搭配可樂、汽水等飲品。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

「饃饃噠心動肉夾饃」的饃是自然發酵的手工製作，採用現點現烤，饃為先在煎台上烙後，再放進烤箱烤，最後整個饃會澎起來，外層呈現動人金黃色的千層酥皮，店家會將饃的中間剪開，再包進各種口味的內餡。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

肉夾饃的外皮一層一層如同螺旋狀，輕輕一碰還會掉下來，香酥又可口，內層則是充滿嚼勁，每種口味都分量不小，約為一個成人的手掌大小，不論是當正餐或者是下午茶享用都非常適合。團子這是帶了四種口味的肉夾饃，搭配三杯飲品，接下來就一一品嚐吧。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

巴蜀麻辣剁剁肉

「原味剁剁肉」選用五花肉加入32種香料滷上6小時仔細剁碎製作而成，再撒上孜然粉，「巴蜀麻辣剁剁肉」是將原味剁剁肉再加上特製辣醬。入口後原味剁剁肉肥瘦適中，孜然香氣在嘴中環繞，辣醬帶有花椒的香麻風味，交會出鹹辣口感的好滋味，但不會太辣，給人大呼過癮的感受。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

紫荊城秘醬肉絲

「紫荊城秘醬肉絲」放入小黃瓜、肉絲、甜麵醬和蔥絲，入口後肉絲輕嫩柔軟，小黃瓜清脆爽口，甜麵醬香甜，蔥絲微微的嗆辣，一口咬下所有食材風味在嘴中交織，讓整體滋味更加豐富，展現正統的老北京風味，除了是店家的人氣招牌，也是團子最推薦的口味。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

法式塔塔黃金蝦

「法式塔塔黃金蝦」夾入高麗菜絲、塔塔醬和現炸的黃金蝦排，蝦排表層內香酥可口，內餡Q彈，還能吃得到切成小塊狀的蝦肉，塔塔醬甜香且順口，把中式肉夾膜呈現西式的吃法，是大人小孩都會喜歡的口味。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

黑松露野菇牛肉

「黑松露野菇牛肉」店家嚴選牛肉和多種蕈菇加入黑松露醬進行調味燉煮，入口後牛肉鮮嫩多汁，黑松露香氣淡雅不會過份搶味，蕈菇Q彈有嚼勁，別有一番韻味，是令人口齒留香的一道單品。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

橘子汽水  / 雪碧 / 可樂

品嚐肉夾饃，店家也有販售可樂、汽水、檸檬紅茶等飲品可搭配享用，好喝又清涼。且店家提供多種的網路評論或打卡分享活動，即可以免費吃贈送飲料一杯喔。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝

心動的朋友，不妨來試試「饃饃噠心動肉夾饃」，品嚐來自陝西街頭小吃的好味道，還有多種異國風味的內餡，讓團子下次也都想試試看，除了可以到內湖區或永康店內直接購買，店家滿1000也有提供外送服務（三公里內），可以相揪好友同事一同訂餐，把好味道直接送到手上喔。【美食】「饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店」內湖內科美食推薦、陝


【相關連結】
IG : https://www.instagram.com/momodarling520/
粉絲團 : https://reurl.cc/nOrZb8


【花見團子玩耍趣】  關於我
合作或活動邀約，可用Mail與我聯絡
電子郵件 : 2palyerss@gmail.com 

粉絲團新成立，喜歡我的分享，請在下方粉絲團幫我按個讚喔，謝謝 ^^

創作者介紹
創作者 花見團子 的頭像
花見團子

花見團子玩耍趣




#肉夾饃
morechevron_right
文章關鍵字
饃饃噠心動肉夾饃 肉夾饃
檢舉
share
chevron_left

【美食】「嘉庭預定食堂」新店聚餐聚會推薦，無

【美食】「好食鍋吃到飽涮涮鍋土城旗艦店」，土

chevron_right
延伸閱讀

【狀元腿庫飯】吃肉大好、古早的軟滑肉濃滋味~

 沾墨點落

【台南 北區】巷弄裡的平價串燒職人焼き鳥 Yakitori 每串都能擄獲炭香愛好者的胃

 我是艾兒比！！

台東市-鷗咖啡 台東旗艦店 AU CAFE

 海爸

在地人推薦的蚵仔炸，外皮酥脆，內餡飽滿，蚵仔鮮嫩多汁

 果果愛Fruitlove
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

花見團子玩耍趣

發表篇數：164篇

作者的其它文章
同類據點
超派炸雞 照片

超派炸雞

3.95 (0人評鑑)

區域：台北市萬華區
泰式香蕉煎餅 照片

泰式香蕉煎餅

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
饃饃噠心動肉夾饃（台北雙連店） 照片

饃饃噠心動肉夾饃（台北雙連店）

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
阿豆師原汁排骨湯 照片

阿豆師原汁排骨湯

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
米弎豆お茶処 照片

米弎豆お茶処

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市大同區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up