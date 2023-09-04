【美食】「DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩 三重店」，三重Pizza推薦、義大利麵推薦、台北橋聚餐推薦 附菜單

此食記為花見團子造訪「DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩 三重店」 (造訪日期 : 2022/12)



「DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩 三重店」

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DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩 三重店



地址 : 新北市三重區文化北路4號

電話 : 02-2971-4578

時間 : 11:30-14:30 17:00-22:00



本次團子與友人相約來到三重的「DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩」聚餐。店家主要販售義大利式料理，包含披薩、義大利麵、燉飯，還有自製創意披薩等，也有咖啡、花草茶等飲品，可單點或加價升級為套餐，不論是內用或外帶都十分方便，價格經濟實惠，是許多三重在地人聚餐享用美食的好所在，店家交通很方便，從捷運台北橋站1號出口，步行約2分鐘即可抵達。

「DUKE'S PIZZA」店內共有2層樓，2022年11月整體裝潢重新翻修，以嶄新風貌迎接客人，入口處裝點了許多綠色植栽搭配木頭門窗呈現網美文青風格，餐點味道風味不變，且讓用餐品質更佳舒適，也立刻變身為時尚網美餐廳。

DUKE是喜歡義式餐點老闆的名字，處處還可以見到店內吉祥物，是一隻可愛的小鱷魚，從招牌、擺飾都可看到牠，洋溢輕鬆溫馨氣息。

店內寬敞明亮、動線分明，白色的工業風天花板，搭配時尚簡約的木質桌椅，透露一絲溫暖，也有皮椅區沙發可供選擇，1樓提供2人、4人座位，還有2張單人的高腳椅的窗邊座位，我們造訪時正值聖誕節前夕，店內也有許多聖誕裝飾增添熱鬧喜氣的氛圍。

B1樓除了提供2人、4人座位，還有提供2張6人座位，不論是多人聚餐或者是包場辦活動都非常適合。

店家不收取服務費，餐具、飲水、和調味料都採用自取方式，也有貼心的提供兒童餐具，醬料包含起司、辣椒、黑胡椒等，可為披薩增添風味。

店家主要販售義大利式料理，包含披薩、義大利麵、燉飯，也有自己選料的自製創意披薩，可以單點或者是升級為套餐組合，包含沙拉、湯、飲品、甜點，任選兩樣+70，任選三樣+100，任選四樣 +130，品項不可重複選擇，可依個人喜好選擇想要的品項組合。團子和友人點了一桌滿滿的餐點，接下來就一一品嚐吧！

套餐沙拉

一大碗的「套餐沙拉」包含生菜、小番茄、黑橄欖、紫洋蔥等，醬料有千島醬、油醋醬、胡麻醬可供選擇，我們選擇了酸酸甜甜的千島醬和風四溢的胡麻醬。生菜清脆爽口、紫洋蔥清甜鮮脆，沾上醬汁更顯增香提味，健康又美味，讓營養更加均衡。

蕃茄清湯

「蕃茄清湯」呈現耀眼橘紅色澤，湯頭以番茄為基底，加上洋蔥、紅蘿蔔等時蔬熬煮多時，番茄清湯酸甜爽口，喝得到主廚拿捏火候真功夫，令人意猶未盡，美味營養滿點。

南瓜濃湯

「南瓜濃湯」呈現亮麗橘黃色，上面有美麗白色奶油拉花，入口後濃湯稠綿密，南瓜味道很搶眼，畫龍點睛的奶油提味溫醇，美味又有飽足感，一喝就上癮。

菲比披薩

店內的披薩採用爐烤，均為現點現做，大小都是8吋。店內人氣商品「菲比披薩」以蕃茄紅醬為基底，烤好的披薩餅皮扎實脆香、內餡鹹香有勁，包含雞肉、培根、洋蔥、雙倍起司，薄皮披薩呈現道地的義大利披薩風味。

店家用料不手軟，除了雞肉、培根與鮮蔬的黃金組合，起司直接給你2份蒙佐瑞拉起司，輕輕拉起還會牽絲，喜歡起司的朋友一定不可錯過，大口咬下披薩，直接用舌尖環遊義大利， 感受到義式熱情與溫暖。

青醬海鮮麵

「青醬海鮮麵」是店家自豪料理！直條義大利麵Q彈有嚼勁，更易吸附醬汁，青醬散發濃郁九層塔清香，拌上鮮脆蝦子、飽滿蛤蠣、Q彈透抽，組合而成的美味海鮮大餐，還有洋蔥、彩椒增色提味，鮮香風味覆滿在舌間，一網打盡饕客的味蕾及渴望。

焦糖奶酪

「焦糖奶酪」奶酪加上焦糖調味製作，再灑上香脆可口玉米脆片，奶酪入口後綿軟滑口，奶香四溢，甜而不膩，讓我們立刻開啟了第二個胃。

鮮奶咖啡 (H)

醇香濃郁的「鮮奶咖啡」奶泡十分綿密，入口後柔和且順口，喝得到微苦咖啡與鮮乳香醇的完美結合，喜歡甜一點口味的可以再把糖包自行加入。

綠色奇蹟花茶

「綠色奇蹟花茶」抒壓又療癒！此款花茶包含甘草、蘋果、薄荷葉、檸檬草，以熱水泡3分鐘再享用最佳，首先會聞到檸檬及薄荷散發的草本清新香氣，入口後圓滑順口不苦澀，甘草在尾韻會自然回甘，我們喝完一壺後，有加熱水再回沖一次，風味不減。

整體而言，團子覺得「DUKE'S PIZZA 頂級義式薄皮披薩」是很適合個人打牙祭、多人聚餐的好地方！店家位在捷運台北橋出口處，交通便利，重新翻修後的用餐環境品質更加舒適，也很適合拍照打卡。店家服務親切、價格經濟實惠、料理種類多元，手工PIZZA、義大利麵，應有盡有，可單點也有套餐，價錢親民且不收服務費。喜歡吃義式料理的朋友可別錯過，店家也有和外送平台合作，可以把美味直接送到你手上喔！

菜單





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