【美食】「雙月食品社 森林公園店」米其林必比登推薦美食，台北雞湯推薦、外送外帶雞湯推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「雙月食品社 森林公園店」 (造訪日期 : 2023/04)



「雙月食品社 森林公園店」米其林必比登推薦美食

台北雞湯推薦、外送外帶雞湯推薦







雙月食品社 森林公園店



地址 : 台北市大安區和平東路二段50號52號

電話 : （02）2737-5598

時間 : 週二 至 週日 11:00-14:00 / 17:00-20:00





團子很喜歡喝湯品，知道曾連續5年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」在和平東路二段開了充滿特色的新分店「森林公園店」，於是特別相約友人前住朝聖。「雙月食品社」主要販售各種的燉補湯品，雞湯、麻油雞湯、鱸魚雞湯、瘦肉雞湯等，可搭配招牌的滷味及小菜一起享用，店家位在有台北都市之肺的「大安森林公園」斜對面，交通很便利。

「雙月食品社 森林公園店」採文青風裝潢，有1、2層樓店面，店內寬敞明亮。

店家提供多組4人～8人座位區，也有半包廂區，有點偏向日式茶屋的感覺，從大片透明玻璃區，可瞭望大安森林美景，療癒又紓壓。

店內餐具及醬料採用自助，有提供店家特製的辣椒醬油，還有免費人參茶，滋補又好喝。

團子和友人點了一桌滿滿餐點，接下來就一一品嚐吧！

阿甘剝皮辣椒雞腿湯

「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」雞湯上有滿滿豐盛好料，雞肉選用溫體仿土雞雞腿肉，肉質Q彈緊緻，還有高山高麗菜，剝皮辣椒，彷彿一座小山層層堆疊起來，澎湃又吸睛。

雙月不愧是連續獲得5年米其林必比登的名店，雞湯使用最花時又費工的「湯肉分離煮法」，熬湯的雞肉高湯精心調製熬煮8小時，湯頭清爽不油膩，雞腿肉肉質細嫩Ｑ彈，剝皮辣椒微辣爽口，還有香甜軟嫩高山高麗菜，給人無法抗拒的奢華好滋味。

蒜好好瘦肉湯

「蒜好好瘦肉湯」精力滿滿！使用台灣在地梅花豬的瘦肉切成薄片、加上超多足足有數10顆的蒜頭、枸杞、高山高麗菜等食材熬煮而成。

入口後蒜頭輕輕一咬就會入口即化，蒜頭的精華味道完全將融入湯中，大片的瘦肉滑嫩不乾柴，口感濃郁不死鹹，喝完依舊意猶未盡。

愛恨椒芝麵

「愛恨椒芝麵」是人氣招牌！由芝麻醬與花椒混合，麻醬濃郁香醇，花椒香麻帶勁，麵條沾覆醬汁香味瀰漫口中，麵條Q彈有咬勁，約為微辣等級，擺盤十分精美，不論是給視覺及味覺都是一大享受。

油蔥麵線

「油蔥麵線」吃好也吃巧！麵線加入油蔥，油亮鹹香好過癮！要吃之前再充分拌勻，入口後麵線Q彈順口，也可搭配湯品變成湯麵線，又是另種美味。

紅燒金鮮鱸魚

「紅燒金鮮鱸魚」吃到主廚料理真功夫！產地直送新鮮鱸魚現點現煮，帶皮鱸魚己協助去刺方便食用，但還是有一些小刺，要吃之前還是要多注意一些，紅燒的鱸魚肉鹹香有味，肉質細嫩卻扎實，口感滑膩，還能補充滿滿膠質營養。