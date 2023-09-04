【美食】「雙月食品社 森林公園店」米其林必比登推薦美食，台北雞湯推薦、外送外帶雞湯推薦 (附菜單)

此食記為花見團子造訪「雙月食品社 森林公園店」 (造訪日期 : 2023/04)
「雙月食品社 森林公園店」米其林必比登推薦美食
台北雞湯推薦、外送外帶雞湯推薦
雙月食品社 森林公園店
地址 : 台北市大安區和平東路二段50號52號
電話 : （02）2737-5598
時間 : 週二 至 週日 11:00-14:00 / 17:00-20:00
團子很喜歡喝湯品，知道曾連續5年獲得米其林必比登推薦的「雙月食品社」在和平東路二段開了充滿特色的新分店「森林公園店」，於是特別相約友人前住朝聖。「雙月食品社」主要販售各種的燉補湯品，雞湯、麻油雞湯、鱸魚雞湯、瘦肉雞湯等，可搭配招牌的滷味及小菜一起享用，店家位在有台北都市之肺的「大安森林公園」斜對面，交通很便利。
「雙月食品社 森林公園店」採文青風裝潢，有1、2層樓店面，店內寬敞明亮。
店家提供多組4人～8人座位區，也有半包廂區，有點偏向日式茶屋的感覺，從大片透明玻璃區，可瞭望大安森林美景，療癒又紓壓。
店內餐具及醬料採用自助，有提供店家特製的辣椒醬油，還有免費人參茶，滋補又好喝。
團子和友人點了一桌滿滿餐點，接下來就一一品嚐吧！
阿甘剝皮辣椒雞腿湯
「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」雞湯上有滿滿豐盛好料，雞肉選用溫體仿土雞雞腿肉，肉質Q彈緊緻，還有高山高麗菜，剝皮辣椒，彷彿一座小山層層堆疊起來，澎湃又吸睛。
雙月不愧是連續獲得5年米其林必比登的名店，雞湯使用最花時又費工的「湯肉分離煮法」，熬湯的雞肉高湯精心調製熬煮8小時，湯頭清爽不油膩，雞腿肉肉質細嫩Ｑ彈，剝皮辣椒微辣爽口，還有香甜軟嫩高山高麗菜，給人無法抗拒的奢華好滋味。
蒜好好瘦肉湯
「蒜好好瘦肉湯」精力滿滿！使用台灣在地梅花豬的瘦肉切成薄片、加上超多足足有數10顆的蒜頭、枸杞、高山高麗菜等食材熬煮而成。
入口後蒜頭輕輕一咬就會入口即化，蒜頭的精華味道完全將融入湯中，大片的瘦肉滑嫩不乾柴，口感濃郁不死鹹，喝完依舊意猶未盡。
愛恨椒芝麵
「愛恨椒芝麵」是人氣招牌！由芝麻醬與花椒混合，麻醬濃郁香醇，花椒香麻帶勁，麵條沾覆醬汁香味瀰漫口中，麵條Q彈有咬勁，約為微辣等級，擺盤十分精美，不論是給視覺及味覺都是一大享受。
油蔥麵線
「油蔥麵線」吃好也吃巧！麵線加入油蔥，油亮鹹香好過癮！要吃之前再充分拌勻，入口後麵線Q彈順口，也可搭配湯品變成湯麵線，又是另種美味。
紅燒金鮮鱸魚
「紅燒金鮮鱸魚」吃到主廚料理真功夫！產地直送新鮮鱸魚現點現煮，帶皮鱸魚己協助去刺方便食用，但還是有一些小刺，要吃之前還是要多注意一些，紅燒的鱸魚肉鹹香有味，肉質細嫩卻扎實，口感滑膩，還能補充滿滿膠質營養。
雙月乾蚵
蚵仔又有「海中牛奶」美譽，「雙月乾蚵」店家由產地東石直送鮮蚵，處理的十分乾淨，不裹粉直接用醬油調味，展現最新鮮的原味，大顆鮮蚵排排站鮮美又香甜，清咬一口立即爆漿，下層還有薑絲和豆芽菜，清爽又開胃，是海鮮控不可錯過的聖品。
蚵白菜
吃大餐也要吃營養！雙月有提供多款青菜選擇。團子今天選擇「蚵白菜」，軟嫩爽脆，還能補充滿滿纖維質。
紅白勝利蘿蔔
「紅白勝利蘿蔔」喜氣滿滿！蘿蔔滷到恰到好處，軟嫩鮮甜。紅蘿蔔較扎實多汁、白蘿蔔水潤爽口，兩種口味各有千秋，看你比較喜歡哪一款。
滷香筍片
「滷香筍片」呈現耀眼金黃色，筍片採薄切，滷得恰到好味，爽口香脆，涮嘴又開胃。
雙月的「吹風滷味」一直都是老饕必點的，滷味使用雞高湯當滷味的湯底，再加上純釀醬油滷製而成，最後還會經過吹風讓滷味冷卻，過程繁複又厚工，在1樓可以看到「吹風滷味」整齊排放在木格中，每一個都讓人心動不已。
月亮骨肉 / 豬耳朵
「 月亮骨肉」是豬的肩頰骨，肉質柔軟細緻，中間軟骨香脆可口，單吃就好吃，也可加點薑絲及店家辣椒醬油，微辣又過癮；「豬耳朵」帶骨口感Q彈有勁，嚼勁十足，一吃就上癮。
素腰花 / 幸福好腸
「素腰花」爽口有嚼勁，鮮味四溢，味道醇厚，滑潤不膩，友人讚不絕口； 「幸福好腸」就是滷大腸，店家處理的很乾淨，沒有內臟的腥臭味，入口後鹹香有咬勁，口感更飽滿。
百頁 / 海帶 /花干
「百頁」柔軟綿密；「海帶」爽脆Q彈；「花干」柔軟有嚼勁，全部都滷到入味，濕潤好入口，風味絕佳。
仙草雲飲 / 烏美汁
吃美味餐點，也別忘了喝點特別的！「仙草雲飲」玻璃瓶裝產品有保障，使用雲林百年仙草與有機黑木耳製成，口感Q彈有嚼勁，柔和且順口，健康又營養。「烏美汁」醇厚濃香，帶有一種濃郁的果香味，酸甜開胃，生津又止渴。
喜歡喝精緻湯品的朋友一定要來試試「雙月食品社 森林公園店」，店家交通便利，吃完還可到大安森林散步。料理種類多元，從湯品、麵食、飯類、滷味、小菜應有盡有。可選擇到店內享用，也能在此購買伴手禮，店家也有和外送平台合作，可以直接把米其林必比登的好味道直接送到家中喔！
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