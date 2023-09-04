台中西區｜燒肉飯專賣店-烈火燒肉-吃 飯飯

飯飯第一家店在台中火車站附近，是一家轉角街邊店一台專門燒肉的攤車就這麼開飯，尤其是晚間用餐時段這裡幾乎是客滿的，PA這次跑到飯飯-公益店，有冷氣呀!

飯飯－公益店

地址：台中市西區公益路102號 電話：04- 23261888 營業時間:11:00–13:30, 17:00–20:00

飯飯官方FB : 按這裡

公益店用餐空間

是極簡風，一邊料理台設置單人享用區，長條不鏽鋼桌面，另一邊靠牆幾乎是雙人座位區，點餐用手機掃QR後，櫃台付帳，忘記帶手機可能就囧因為店員很忙，大約兩個人位子上都有放置辣椒粉自己取用吧！

飯飯菜單MENU

招牌燒肉丼＄110元~想吃牛肉或雞也可以，還可以選擇雙拼，升等套餐+60元 可以享小菜與湯品或飲料任選，就算一個人來吃飯也很OK!

其實路過飯飯好幾次，PA是第一次來這裡吃飯，本來有打算騎車前往創始店…但是天氣太熱了還是挑有冷氣的公益店就好，而且離家近，吃飯的時候外面還下了一場大雨!!

飯飯 +60升等套餐

PA選了炸杏鮑菇與紅茶，結果意外端上了一碗味增湯(愣了一下) 轉頭要告知時店員已經離開繼續忙，直到最後店員搖了搖手上的紅茶又送來了才發現剛剛送錯，店長笑說那就招待你吧！(PA當天還認真問，我補30?)

味噌湯 $30

簡單湯品是家常的味道，口味上是重口味的味噌給得很足量XＤ

杏鮑菇 $60 (酥脆好吃)

杏鮑菇，完全不輸專業炸物店，外酥內多汁，冷掉也沒有油膩感，吃兩個就絕對打包，貓先生也誇這個好吃

飯飯- 招牌燒肉丼$110

飯飯上桌，肉片是這種有厚度給的份量也不少（乍看一眼還以為是豆干），搭配半顆糖心蛋與醃製白蘿蔔－很爽脆清甜，炸地瓜片，還有季節時蔬高麗菜！

厚厚的肉片啊，有著淡淡燒肉醬的味道連帶飯上面都沾上肉汁香氣!

本來就很餓，端上來的燒肉香氣太邪惡…開飯！不拍了

公益路店就在勤美商圈周邊距離科博館與廣三SOGO 百貨不遠，周邊美食很多想吃丼飯，拉麵，韓食，炸雞都有，吃飯量十足燒肉飯大大滿足想吃碳水與肉的胃！！

地瓜也很好吃,覺得老闆可以考慮開一家炸物店的!!

延伸閱讀

台中西區｜咖啡館 圈CHARM

台中｜韓食 KATZ卡司 · 勤美 (韓石米拌、韓拾炸雞)

台中西區 依蘭斯印度餐廳