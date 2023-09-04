龍角 Dragon Horn | 咀嚼控最愛的滿料系手搖飲，成熟大人味苦甜咖啡凍一喝就愛! - 肉依小姐吃什麼

近期喝到最喜歡的手搖就是這家，在網路人氣超高的【龍角 Dragon Horn】，主打各式各樣的豐富配料，包含桂花茶凍、仙草凍、珍珠、芋圓、寒天和椰果，還有外面不常見的大人系苦甜咖啡凍，超爆料口感滿足了咀嚼控咬咬的愛好，茶的部分喝起來也很有水準，好喝到我隔天馬上揪朋友再去買!

環境分享

▼【龍角 Dragon Horn】創始於彰化鹿港，由一位咖啡烘豆師起家，主旨為「咖啡師的茶飲店 分享好茶好咖啡」，目前在台北、苗栗和宜蘭皆有分店，這次來到的中山馬偕店位於台北中山區中山北路二段，鄰近馬偕醫院和欣欣秀泰影城，從捷運雙連站步行五分鐘左右即可抵達，文青質感的店面外觀很是吸睛。

▼【龍角 Dragon Horn】的飲品都是現點現做而成，以茶葉新鮮現泡的茶品，搭配每日現煮的各式配料，保障了大家的安心及衛生。

▼【龍角 Dragon Horn】的咖啡是隱藏版的人氣品項，現場也有販售咖啡相關產品，可以在家輕鬆還原同款風味。

菜單

【龍角 Dragon Horn】主打各式茶類、奶茶、自烘咖啡、農產果茶等，還有多達九款的配料可以加料，包含咖啡凍、桂花茶凍、仙草凍、珍珠、芋圓、寒天、奶霜和椰果，選擇真的超級豐富!

官網連結 : https://pse.is/dragonhorn

飲品介紹

龍涎凍茶 (大)💰50元

▼人氣必喝的龍涎凍茶，是龍涎紅茶搭配咖啡凍的組合，龍涎紅茶使用高海拔斯里蘭卡紅茶特殊製茶發酵，入口帶有特殊的麥香和果香，尾韻則有著決明子的甘甜味，搭配招牌配料自烘咖啡凍，微苦咕溜的口感超特別。

珍芋蜂蜜牛奶 (大)💰60元

▼咀嚼控會愛的珍芋蜂蜜牛奶，吸得到小芋圓+蜜緗珍珠的雙重組合，小芋圓咀嚼中帶來芋頭的迷人香氣，蜜緗珍珠口感軟Q又彈牙，伴隨著香甜順口的蜂蜜牛奶，打造兩倍享受的咀嚼快樂，大愛這杯!

輕焙烏龍 (大)💰40元+奶霜💰15元

▼喜歡奶霜的人可以試試搭配輕焙烏龍，以爽口淡雅的烏龍為基底，加上濃厚綿密的手打奶霜，整體喝起來清爽無負擔。

香片奶綠 (大)💰50元+咖啡凍💰15元

▼香片奶綠採用不含反式脂肪的植物性奶粉，較於鮮奶的奶香更加香醇，以自家烘焙咖啡豆所製作的自烘咖啡凍，結合了茶與咖啡的香氣，搭配奶綠一起喝味道濃郁又順口!

檸檬冰梅 (大)💰50元

▼適合炎炎夏天的檸檬冰梅，沒有含咖啡因不怕喝了睡不著，入口帶來酸V酸V的香氣，還有明顯的天然醃梅香氣，很有開胃解膩的效果~

用餐心得

各位手搖控絕對要收藏這家，直接榮登近期心頭好的【龍角 Dragon Horn】，無論是茶還是配料表現都很優秀，一喝下去真的有讓我驚豔，尤其是咖啡凍微苦咕溜的口感，是我在外面未曾喝過的風味，涮嘴到不知不覺就喝光光，下次想要挑戰另一款桂花茶凍，感覺也很厲害!

店家資訊

龍角 Dragon Horn

粉絲團：龍角 Dragon Horn FB 龍角 Dragon Horn IG

龍角 Dragon Horn 中山馬偕店

地址：台北市中山區中山北路二段77之3號

電話：02-2567-6872

營業時間：10:30-20:00

汐止區/台電大樓/內湖區/文山區/土城區/宜蘭/苗栗皆有分店

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/