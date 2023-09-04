台中超值早午餐豐盛擺盤百元出頭!免服務費不限時更加分-商妮吃喝遊樂

大雅好吃早午餐/台中早午餐推薦~這家新開的漫時光早午餐中清東店，是南部連鎖餐廳在台中唯一分店。食材用料很實在，餐點份量十足價位不貴免服務費還不限時，早午餐拼盤內容豐盛擺盤漂亮只要百元出頭，漢堡、抹醬吐司只要35元CP值超高!假日經常客滿，建議早點去才不會久等。

漫時光早午餐地點交通

漫時光中清東店是南部知名連鎖早午餐台中唯一分店，位在大雅中清東路靠近中清路附近，路邊好停車周邊也有收費停車場，交通很便利。

漫時光早午餐環境

用餐區以2-4人座位為主，大面落地窗光線明亮，簡約清新的裝潢質感蠻不錯的。

後方草皮上還有可愛的帳篷野餐組合，讓人看了就喜歡。

不過好像只是擺設，無法進入。

這裡用餐免服務費，所以餐具、醬料、還有開水通通在這一區自助取用。

有別於一般早午餐店的簡單醬料，這裡有多種風味醬料可以自行添加，餐具也通通高溫殺菌，這一點蠻加分的。

我們假日來用餐生意非常好，內用的人很多外帶的人也不少，還有看到外送平台的人員等餐，餐點都是現點現做，不過他們工作區有5、6位人員動作很快，不會等太久。

櫃檯前有看到他們的食材介紹，可以感覺得出嚴選食材的用心。

漫時光早午餐 菜單

漫時光早午餐菜單上餐點種類很多，而且價位不貴。

小資套餐95元起就能吃飽飽，想要豐盛一點的拼盤系列也只要百元出頭，再加上各種單點都是銅板價位，免服務費、用餐不限時，生意相當不錯。

漫時光早午餐 推薦餐點

餐點都是現點現做，擺盤配色漂亮又豐富，還沒開吃視覺上先加分。

早安bonjour拼盤 179元

主餐有兩種選項，我們選了蜂蜜口味。

包含了德式香腸、培根肉、以及蜂蜜法式吐司。

厚厚的法式吐司口感鬆鬆綿綿帶有空氣感，淋上蜂蜜醬超好吃的!!

光是這個法式吐司就讓我們讚不絕口，大人小孩都喜歡。

旁邊還有德式香腸以及培根肉，鹹香又帶有Q彈口感越咬越出汁。

搭配脆薯一起吃很涮嘴啊~

除了鹹食炸物點心之外，還有新鮮的水果以及手作優格，內容真的好豐富。

生菜沙拉是小農生菜，口感相當爽脆，還有綠花椰以及秋葵，搭配店家特調的和風油醋醬，整個非常清爽開胃。

我個人好喜歡小農地瓜，綿密又香甜的滋味好好吃喔~

這樣一盤早午餐拼盤有好多主食加上配菜，整個超豐盛只要175元，真的很超值推薦必點。

熔岩熱壓吐司拼盤 179元

熔岩吐司有4種主餐可選，我們選了德式香腸蛋(+10元)。

切開來半熟蛋汁像熔岩般的畫面好吸睛~

大口咬充滿蛋香，鹹中帶點微微的甜度，與香酥的熱壓吐司一起吃有多層次的享受，這個熱壓吐司很正點好好吃喔。

這一盤的配菜也很豐富，新鮮水果就有3種，再加上優格整個很清爽。

很推薦薯條沾優格一起吃，一點都不會覺得油膩喔~

再來看另一邊的配菜，多款小農生菜葉、綠花椰、秋葵、以及小農地瓜、再加上水煮蛋，整個好健康。

水煮蛋沒有特別調味，淋上油醋醬酸甜滋味剛剛好，這樣一份早午餐一點都不覺得負擔。

我喜歡他們家的蔬菜種類不少，清洗得乾乾淨淨新鮮好吃，連秋葵都吃的到。

早午餐店一份拼盤就能吃到十多種美味，只要179元CP值真是大爆表!

叉燒雞湯日曬麵 95元

早午餐店竟然也有賣拉麵好酷喔，而且不到百元，我看幾乎每桌必點我們也點來試試。

叉燒肉口感軟嫩帶點微微Q度蠻好吃的，不過一碗只有兩片叉燒有點不過癮~XD

看菜單可以選擇加肉只要加價39元，下次回訪要點加肉試試。

湯頭相當濃郁，感覺有花時間熬煮，雞白湯湯頭好喝！

比較特別的是這個麵條不是一般日式拉麵，而是南部手工日曬麵，口感比較Q彈帶有咬勁，不會軟爛越咬越香，一碗麵條份量不少，吃完會有飽足感。

漫時光的炸物點心大多是拼盤的主食，單點只要55~65元，老闆真的很佛心。

椒鹽雞柳 65元

一盤份量不少而且有點厚度，用料相當實在。

椒鹽雞柳軟嫩又多汁，有種在吃雞腿排的錯覺，直接單點外帶回家加點配菜，就是一份排餐了~XD。

椒鹽雞米花 69元

這種個頭根本就是鹽酥雞哪是雞米花啦~老闆用料真的是不手軟耶！

而且裹粉不會太厚，相當乾爽完全不油膩，外酥內多汁，趁熱吃越吃越涮嘴，小朋友超喜歡。

紅心炸地瓜 55元

紅心炸地瓜份量好多，外皮好像有加上一層薄薄糖粉，吃起來帶有脆度與甜味。

紅心地瓜非常軟綿又有香氣，味道好讚!

這道紅心炸地瓜超級好吃，我個人最喜歡，比炸物店的地瓜條好吃太多了，地瓜控一定要試試。

焦糖伯爵鮮奶茶 50元

帶點奶香與微微的伯爵茶香，焦糖的甜度不會過重，喝起來蠻清爽的。

玫瑰多酚黑糖鮮奶 70元

這一杯漸層色澤非常漂亮，一看就讓人喜歡。

攪拌後喝起來有玫瑰香氣，融合黑糖及奶香，濃郁但又不會覺得甜膩，我個人很喜歡這一杯。

漫時光早午餐 評論

今天我們點的餐點每一道都不錯，尤其早午餐拼盤內容豐富擺盤也漂亮，主餐跟配菜都好吃，大推~

叉燒雞湯日曬麵也好吃而且價位便宜CP值蠻高的。我們點的三種炸物都不錯，尤其是紅心地瓜有夠讚，地瓜控一定要試試。以早午餐的份量及價格來說，這一家豐盛內容只要一百多元還免服務費真的很超值!而且用餐環境舒適服務又很親切，喜歡吃早午餐的朋友這家漫時光早午餐一定要收入口袋名單。

漫時光早午餐 資訊

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漫時光早午餐 中清東店

地址: 台中市大雅區中清東路43號 (地圖)

電話: 04-25609458

營業時間: 07:00-14:00

店家/景點資訊

店家名稱：漫時光早午餐 中清東店

所在地址：台中市大雅區中清東路43號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-14:00

店家電話：04-25609458

評價：★★★★★ Google即時導航



