台中超值早午餐豐盛擺盤百元出頭!免服務費不限時更加分-商妮吃喝遊樂
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文章類別：美食-食記心得
大雅好吃早午餐/台中早午餐推薦~這家新開的漫時光早午餐中清東店，是南部連鎖餐廳在台中唯一分店。食材用料很實在，餐點份量十足價位不貴免服務費還不限時，早午餐拼盤內容豐盛擺盤漂亮只要百元出頭，漢堡、抹醬吐司只要35元CP值超高!假日經常客滿，建議早點去才不會久等。
漫時光早午餐地點交通
漫時光中清東店是南部知名連鎖早午餐台中唯一分店，位在大雅中清東路靠近中清路附近，路邊好停車周邊也有收費停車場，交通很便利。
漫時光早午餐環境
用餐區以2-4人座位為主，大面落地窗光線明亮，簡約清新的裝潢質感蠻不錯的。
後方草皮上還有可愛的帳篷野餐組合，讓人看了就喜歡。
不過好像只是擺設，無法進入。
這裡用餐免服務費，所以餐具、醬料、還有開水通通在這一區自助取用。
有別於一般早午餐店的簡單醬料，這裡有多種風味醬料可以自行添加，餐具也通通高溫殺菌，這一點蠻加分的。
我們假日來用餐生意非常好，內用的人很多外帶的人也不少，還有看到外送平台的人員等餐，餐點都是現點現做，不過他們工作區有5、6位人員動作很快，不會等太久。
櫃檯前有看到他們的食材介紹，可以感覺得出嚴選食材的用心。
漫時光早午餐 菜單
漫時光早午餐菜單上餐點種類很多，而且價位不貴。
小資套餐95元起就能吃飽飽，想要豐盛一點的拼盤系列也只要百元出頭，再加上各種單點都是銅板價位，免服務費、用餐不限時，生意相當不錯。
漫時光早午餐 推薦餐點
餐點都是現點現做，擺盤配色漂亮又豐富，還沒開吃視覺上先加分。
早安bonjour拼盤 179元
主餐有兩種選項，我們選了蜂蜜口味。
包含了德式香腸、培根肉、以及蜂蜜法式吐司。
厚厚的法式吐司口感鬆鬆綿綿帶有空氣感，淋上蜂蜜醬超好吃的!!
光是這個法式吐司就讓我們讚不絕口，大人小孩都喜歡。
旁邊還有德式香腸以及培根肉，鹹香又帶有Q彈口感越咬越出汁。
搭配脆薯一起吃很涮嘴啊~
除了鹹食炸物點心之外，還有新鮮的水果以及手作優格，內容真的好豐富。
生菜沙拉是小農生菜，口感相當爽脆，還有綠花椰以及秋葵，搭配店家特調的和風油醋醬，整個非常清爽開胃。
我個人好喜歡小農地瓜，綿密又香甜的滋味好好吃喔~
這樣一盤早午餐拼盤有好多主食加上配菜，整個超豐盛只要175元，真的很超值推薦必點。
熔岩熱壓吐司拼盤 179元
熔岩吐司有4種主餐可選，我們選了德式香腸蛋(+10元)。
切開來半熟蛋汁像熔岩般的畫面好吸睛~
大口咬充滿蛋香，鹹中帶點微微的甜度，與香酥的熱壓吐司一起吃有多層次的享受，這個熱壓吐司很正點好好吃喔。
這一盤的配菜也很豐富，新鮮水果就有3種，再加上優格整個很清爽。
很推薦薯條沾優格一起吃，一點都不會覺得油膩喔~
再來看另一邊的配菜，多款小農生菜葉、綠花椰、秋葵、以及小農地瓜、再加上水煮蛋，整個好健康。
水煮蛋沒有特別調味，淋上油醋醬酸甜滋味剛剛好，這樣一份早午餐一點都不覺得負擔。
我喜歡他們家的蔬菜種類不少，清洗得乾乾淨淨新鮮好吃，連秋葵都吃的到。
早午餐店一份拼盤就能吃到十多種美味，只要179元CP值真是大爆表!
叉燒雞湯日曬麵 95元
早午餐店竟然也有賣拉麵好酷喔，而且不到百元，我看幾乎每桌必點我們也點來試試。
叉燒肉口感軟嫩帶點微微Q度蠻好吃的，不過一碗只有兩片叉燒有點不過癮~XD
看菜單可以選擇加肉只要加價39元，下次回訪要點加肉試試。
湯頭相當濃郁，感覺有花時間熬煮，雞白湯湯頭好喝！
比較特別的是這個麵條不是一般日式拉麵，而是南部手工日曬麵，口感比較Q彈帶有咬勁，不會軟爛越咬越香，一碗麵條份量不少，吃完會有飽足感。
漫時光的炸物點心大多是拼盤的主食，單點只要55~65元，老闆真的很佛心。
椒鹽雞柳 65元
一盤份量不少而且有點厚度，用料相當實在。
椒鹽雞柳軟嫩又多汁，有種在吃雞腿排的錯覺，直接單點外帶回家加點配菜，就是一份排餐了~XD。
椒鹽雞米花 69元
這種個頭根本就是鹽酥雞哪是雞米花啦~老闆用料真的是不手軟耶！
而且裹粉不會太厚，相當乾爽完全不油膩，外酥內多汁，趁熱吃越吃越涮嘴，小朋友超喜歡。
紅心炸地瓜 55元
紅心炸地瓜份量好多，外皮好像有加上一層薄薄糖粉，吃起來帶有脆度與甜味。
紅心地瓜非常軟綿又有香氣，味道好讚!
這道紅心炸地瓜超級好吃，我個人最喜歡，比炸物店的地瓜條好吃太多了，地瓜控一定要試試。
焦糖伯爵鮮奶茶 50元
帶點奶香與微微的伯爵茶香，焦糖的甜度不會過重，喝起來蠻清爽的。
玫瑰多酚黑糖鮮奶 70元
這一杯漸層色澤非常漂亮，一看就讓人喜歡。
攪拌後喝起來有玫瑰香氣，融合黑糖及奶香，濃郁但又不會覺得甜膩，我個人很喜歡這一杯。
漫時光早午餐 評論
今天我們點的餐點每一道都不錯，尤其早午餐拼盤內容豐富擺盤也漂亮，主餐跟配菜都好吃，大推~
叉燒雞湯日曬麵也好吃而且價位便宜CP值蠻高的。我們點的三種炸物都不錯，尤其是紅心地瓜有夠讚，地瓜控一定要試試。以早午餐的份量及價格來說，這一家豐盛內容只要一百多元還免服務費真的很超值!而且用餐環境舒適服務又很親切，喜歡吃早午餐的朋友這家漫時光早午餐一定要收入口袋名單。
漫時光早午餐 資訊
官網: https://www.msgbrunch.com/
粉絲團: https://www.facebook.com/maintimebrunch
漫時光早午餐 中清東店
地址: 台中市大雅區中清東路43號 (地圖)
電話: 04-25609458
營業時間: 07:00-14:00
店家/景點資訊
- 店家名稱：漫時光早午餐 中清東店
- 所在地址：台中市大雅區中清東路43號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 07:00-14:00
- 店家電話：04-25609458
- 評價：★★★★★
交通資訊
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