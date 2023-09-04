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【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋半肉的刀削麵，推薦酸菜必加！

2023-09-04 16:37:08 Julia Hsu 人氣：96
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：364篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：尊品原汁牛肉麵
phone04-2452-0528
place台中市西屯區文華路5巷30號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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尊品原汁牛肉麵
區域 台中市西屯區
環境 【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，【台中 鍋物】辣訣-秘藏鍋物-台中中科店，川式、泰式、韓式，連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

環境：

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

吃牛肉是醫生的建議，算是一種食補。尊品是那時候認識的紅燒牛肉麵店，在逢甲生意很好！

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

我對這家店最大的印象除了紅燒牛肉麵外，就是實木的餐桌！非常耐看，這麼多年還如往常

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

我喜歡拿盤子裝酸菜搭白醋。桌上還有自製辣椒

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

一盆的酸菜，不是特別酸搭著紅燒牛肉麵特別爽口。搭上白醋也很妙的，建議試試。

菜單：

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

價格的變化就不提了，刀削麵好吃！滿漢系列雖然價格較高但是全部肉類都有！我自己是最愛半筋半肉

菜色：

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

第一次點小菜，燙青菜$50，大概3-4 人份！上面淋了紅蔥頭肉燥，份量超大適合分食。

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

裝酸菜的小盤子跟這個菜盤一擺，超巨大~

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

一樣臉盆大的麵條來了，刀削牛筋牛肉粗麵$220，肉就佔了1/2。給得豪邁

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

比臉大的婉大概跟一個水杯一樣高

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

整條牛筋

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

牛筋跟牛肉都燉的軟爛

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

牛肉用筷子就可以抿開，我每次吃滿漢大餐的泡麵都會想到這一家的牛肉塊，真的很想問老闆你們秘方有賣給滿漢大餐嗎？

當然新鮮還是最好吃！

【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

刀削是粗麵拌上酸菜，紅燒湯濃吃起來很清爽就是酸菜的功勞，香氣跟口感都很搭。飄香超過50年還是一樣好吃！

湯頭本身微辣，想吃更辣的人桌上還有自製辣椒油。但我覺得小辣的原湯頭是我覺得最好的比例！

 

尊品原汁牛肉麵

薦指數：4顆星【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋

推薦原因：飄香超過50年的牛肉麵，在逢甲文化路夜市尾端，有著學校美食的大份量！有超大肉塊、牛筋跟必加入酸菜讓層次更多元，紅燒口味的牛肉麵帶有微辣加上酸菜的清爽更有勁道的牛肉麵，想到還會特別去吃的麵店。

營業時間：週一~週日11:00~22:00 (不定休請關注店家FB)

官網/FB：https://noodle-shop-2064.business.site/

FB：打卡點尊品原汁牛肉麵

電話：0424520528                                                                           

地址：407台中市西屯區文華路5巷30號


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台中 尊品原汁牛肉麵 牛肉麵 紅燒 文華路美食 逢甲夜市 逢甲美食 經典小吃 傳統美食 尊品
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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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