【台中 牛肉麵】尊品原汁牛肉麵，飄香超過50年的紅燒派系半筋半肉的刀削麵，推薦酸菜必加！

尊品原汁牛肉麵 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

吃牛肉是醫生的建議，算是一種食補。尊品是那時候認識的紅燒牛肉麵店，在逢甲生意很好！

我對這家店最大的印象除了紅燒牛肉麵外，就是實木的餐桌！非常耐看，這麼多年還如往常

我喜歡拿盤子裝酸菜搭白醋。桌上還有自製辣椒

一盆的酸菜，不是特別酸搭著紅燒牛肉麵特別爽口。搭上白醋也很妙的，建議試試。

菜單：

價格的變化就不提了，刀削麵好吃！滿漢系列雖然價格較高但是全部肉類都有！我自己是最愛半筋半肉

菜色：

第一次點小菜，燙青菜$50，大概3-4 人份！上面淋了紅蔥頭肉燥，份量超大適合分食。

裝酸菜的小盤子跟這個菜盤一擺，超巨大~

一樣臉盆大的麵條來了，刀削牛筋牛肉粗麵$220，肉就佔了1/2。給得豪邁

比臉大的婉大概跟一個水杯一樣高

整條牛筋

牛筋跟牛肉都燉的軟爛

牛肉用筷子就可以抿開，我每次吃滿漢大餐的泡麵都會想到這一家的牛肉塊，真的很想問老闆你們秘方有賣給滿漢大餐嗎？

當然新鮮還是最好吃！

刀削是粗麵拌上酸菜，紅燒湯濃吃起來很清爽就是酸菜的功勞，香氣跟口感都很搭。飄香超過50年還是一樣好吃！

湯頭本身微辣，想吃更辣的人桌上還有自製辣椒油。但我覺得小辣的原湯頭是我覺得最好的比例！

尊品原汁牛肉麵

推薦指數：4顆星

推薦原因：飄香超過50年的牛肉麵，在逢甲文化路夜市尾端，有著學校美食的大份量！有超大肉塊、牛筋跟必加入酸菜讓層次更多元，紅燒口味的牛肉麵帶有微辣加上酸菜的清爽更有勁道的牛肉麵，想到還會特別去吃的麵店。

營業時間：週一~週日11:00~22:00 (不定休請關注店家FB)

官網/FB： https://noodle-shop-2064.business.site/

FB： 打卡點尊品原汁牛肉麵

電話：0424520528

地址：407台中市西屯區文華路5巷30號



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