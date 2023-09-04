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> 圖文創作 > 【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞】全台首創行動快閃桶仔雞餐車，一發文就秒殺的美味烤雞，嚴選2.5斤以上的土雞，一

【大仁哥蔗香脆皮桶仔雞】全台首創行動快閃桶仔雞餐車，一發文就秒殺的美味烤雞，嚴選2.5斤以上的土雞，一

2023-09-04 17:15:09 Ruby說美食享受旅行 人氣：105
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窩客好文

Ruby說美食享受旅行

發表篇數：339篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：宜蘭縣 > 壯圍鄉

造訪商家：大仁哥蔗香脆皮桶仔雞 宜蘭旗艦店
place宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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大仁哥蔗香脆皮桶仔雞近幾年來很夯的行動餐車烤雞，

以嚴選2.5斤以上黑羽土雞溫體雞肉，結合甘蔗煙燻中藥入香，

獨特的烤製工藝，呈現出外皮酥脆、內裡多汁的完美口感。

最近在各大賣場都會發現有大仁哥烤雞的蹤影，遠遠的就會聞到烤雞的香味，

之前在Ruby家附近快閃的，路過的Ruby還說是有那麼好吃嗎?? 

後來朋友到宜蘭說這家烤雞也不錯吃，Ruby也看到一些電視上的報導，

像是東森1001個故事、進擊的台灣等一些的媒體專題報導，

通常媒體大肆報導後的Ruby去吃過後也覺得雷的餐廳。

吃過的朋友都滿推薦，讓Ruby也很好奇她烤雞的美味，

Ruby這次訂購的地點是在三重的家樂福，一樣也是官方粉絲團12點開放喊單，

頭香都有一隻免費烤雞可以拿是真的很難搶，Ruby也滿幸運有喊到一隻烤雞。

👉 大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-旗艦總店
#取貨流程(這段文字是抓官方粉絲團的文字，讓大家比較可以了解取貨的流程)
1.至櫃檯處提供臉書大名報到
2.結帳後領取號碼牌等候叫號
3.依叫號順序領取美味桶仔雞
📌特別注意‼️每場取貨時間為20分鐘，超過時間會被我們視為棄單，

請大家一定要遵守取貨規範！您的留言有被粉專按讚👍就是預訂成功唷！


省掉店租成本一隻烤雞是$499
每隻烤雞並且附贈雞油、手扒雞手套和胡椒鹽等配料。

每一隻烤雞都是選用當天溫體黑羽土雞以及店家的特製中藥醃料，

碳火直烤甘蔗入味，就是一隻蔗香脆皮烤雞。

以碳火直烤的方式，以確保外皮酥脆、內裡多汁的口感，使皮脆肉嫩、

香氣四溢。這個烤雞的美味不僅滿足味蕾，更是一場視覺和嗅覺的盛宴。


現場還有另外販售放牧黑羽土雞精純滴雞精，不加一滴水一樣1包$100，

經SGS食品檢驗合格認證，試喝可買1入包裝，第二次購買需要整盒小盒20包入，

有需要的朋友也可以現場購買喔。

Ruby一拿回家就立馬戴上手套吃，烤雞的肉質非常的鮮嫩不乾柴，

每一口咬下都非常juicy，真的是第一次吃到媒體報導的餐廳是覺得不雷又美味的，

難怪每次都秒殺，下次有機會來板橋Ruby還要再來買一次，真的太好吃了阿~

如果大仁哥桶仔雞到你家附近快閃，絕對不要錯過這個難得的機會，

讓大仁哥蔗香脆皮桶仔雞成為您的味蕾新寵愛，或者也可以去宜蘭的旗艦店吃，

只是就比較貴好像是一隻700元，還是快閃價比較親民。

 

【店家資訊】
👉大仁哥蔗香脆皮桶仔雞-宜蘭旗艦店
🍽 FB官方粉絲團請點此
🏠宜蘭縣壯圍鄉大福路三段232巷20號
☎️03 930 3189
⏰AM11:00~PM20:00

 

此篇文章為Ruby自費用餐，文章內容為自身感受，

而每個人對於食物喜愛的口味不一感受因人而異。因物價波動幅度大，

Ruby以當時吃的價格寫文，正確的價格還是要以餐廳為主。

圖片皆為Ruby拍攝與完成，❌請勿盜用或是抄襲，否則以法追究請愛惜自己的羽毛❌


RUBY推薦指數(滿分五顆星)
價格 ⭐⭐⭐⭐
美味 ⭐⭐⭐⭐
服務 ⭐⭐⭐⭐
回購率 ⭐⭐⭐⭐⭐


Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 ，

 


   

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