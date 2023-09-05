食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿
2023-09-05 07:50:03 湯小君 人氣：108
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
之前去台南總是錯過這樣小吃
現在高雄找到了 果然如想像中的好吃 (ᕑᗢᓫ∗)˒
雖然說內用沒有冷氣 而且有點油煙味 就是一般家庭式店家
但是電風開很大還蠻涼的 通風也算ok
環境也乾淨 東西還蠻好吃的 （ ´∀` ）b
*這家是送上餐後結帳喔
我們乾的 湯的各點一種吃看看
米粿羹
餐點一端上桌看起來非常好吃 充滿著各種香味
無論是煎米粿的香味 醬料的香味
烏醋味 蒜頭醬 香菜味都非常吸引人 (•̀⌓• )✧
乾的跟湯的口味
差別就在乾的-就是煎米粿加少量的羹湯
湯的-是羹湯量變多 底下還有加飯
唯一的缺點就是使用美耐皿餐具？（有誤請指正）
*店家自製辣椒醬一定要加!
看老闆娘還特地從冰箱拿出來 應該沒啥科技狠話
加了讓味道更上一層 充滿辣椒香味 一點也不會過辣唷
羹湯有加碎竹筍 肉末 蛋花 香菜末等配料 （不加要先說）
羹湯喝起來很鮮甜 搭配米粿一點也不突兀 我跟老頭子都很喜歡這種小吃 ˶˚ ᗨ ˚˶
乾米粿
裹著煎蛋皮的米粿 外皮吃起來香氣四溢 十分酥脆
內層軟Q的像炸肉圓的皮 炸麻糬般的 Qㄉㄟㄉㄟ 嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ
外表看起來只是單純的白色圓粿
店家卻把香氣與口感發揮到淋漓盡致 真的是愛了愛了 ( ´∀`)~♥
第一次嚐試這樣小吃就有這麼棒的感受
我們下次一定還會再來回購滴 ┏(＾0＾~)┛
~個人評價是4星的店喔~
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