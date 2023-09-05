食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

之前去台南總是錯過這樣小吃

現在高雄找到了 果然如想像中的好吃 (ᕑᗢᓫ∗)˒

雖然說內用沒有冷氣 而且有點油煙味 就是一般家庭式店家

但是電風開很大還蠻涼的 通風也算ok

環境也乾淨 東西還蠻好吃的 （ ´∀` ）b

*這家是送上餐後結帳喔

我們乾的 湯的各點一種吃看看

米粿羹

餐點一端上桌看起來非常好吃 充滿著各種香味

無論是煎米粿的香味 醬料的香味

烏醋味 蒜頭醬 香菜味都非常吸引人 (•̀⌓• )✧

乾的跟湯的口味

差別就在乾的-就是煎米粿加少量的羹湯

湯的-是羹湯量變多 底下還有加飯

唯一的缺點就是使用美耐皿餐具？（有誤請指正）

*店家自製辣椒醬一定要加!

看老闆娘還特地從冰箱拿出來 應該沒啥科技狠話

加了讓味道更上一層 充滿辣椒香味 一點也不會過辣唷

羹湯有加碎竹筍 肉末 蛋花 香菜末等配料 （不加要先說）

羹湯喝起來很鮮甜 搭配米粿一點也不突兀 我跟老頭子都很喜歡這種小吃 ˶˚ ᗨ ˚˶

乾米粿

裹著煎蛋皮的米粿 外皮吃起來香氣四溢 十分酥脆

內層軟Q的像炸肉圓的皮 炸麻糬般的 Qㄉㄟㄉㄟ 嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ

外表看起來只是單純的白色圓粿

店家卻把香氣與口感發揮到淋漓盡致 真的是愛了愛了 ( ´∀`)~♥

第一次嚐試這樣小吃就有這麼棒的感受

我們下次一定還會再來回購滴 ┏(＾0＾~)┛

~個人評價是4星的店喔~