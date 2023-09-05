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食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

2023-09-05 07:50:03 湯小君 人氣：108
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窩客好文

湯小君

發表篇數：49篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：好得意米粿
phone09-1231-5635
place高雄市楠梓區後昌路797巷37號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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之前去台南總是錯過這樣小吃

現在高雄找到了 果然如想像中的好吃 (ᕑᗢᓫ∗)˒

 

雖然說內用沒有冷氣 而且有點油煙味 就是一般家庭式店家

但是電風開很大還蠻涼的 通風也算ok

環境也乾淨 東西還蠻好吃的 （ ´∀` ）b

 

*這家是送上餐後結帳喔

 

我們乾的 湯的各點一種吃看看

 

米粿羹

 

 

餐點一端上桌看起來非常好吃 充滿著各種香味

無論是煎米粿的香味 醬料的香味

烏醋味 蒜頭醬 香菜味都非常吸引人 (•̀⌓• )✧

 

乾的跟湯的口味

差別就在乾的-就是煎米粿加少量的羹湯

湯的-是羹湯量變多 底下還有加飯

 

唯一的缺點就是使用美耐皿餐具？（有誤請指正）

 

 

*店家自製辣椒醬一定要加!

看老闆娘還特地從冰箱拿出來 應該沒啥科技狠話

加了讓味道更上一層 充滿辣椒香味 一點也不會過辣唷

 

羹湯有加碎竹筍 肉末 蛋花 香菜末等配料 （不加要先說）

羹湯喝起來很鮮甜 搭配米粿一點也不突兀 我跟老頭子都很喜歡這種小吃 ˶˚ ᗨ ˚˶

 

乾米粿

 

 

裹著煎蛋皮的米粿 外皮吃起來香氣四溢 十分酥脆

內層軟Q的像炸肉圓的皮 炸麻糬般的 Qㄉㄟㄉㄟ 嫩ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ

外表看起來只是單純的白色圓粿

店家卻把香氣與口感發揮到淋漓盡致 真的是愛了愛了 ( ´∀`)~♥

 

第一次嚐試這樣小吃就有這麼棒的感受

我們下次一定還會再來回購滴 ┏(＾0＾~)┛

 

~個人評價是4星的店喔~

 

 

#台南小吃
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文章關鍵字
台南小吃 米粿 楠梓美食 好得意米粿
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湯小君

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~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
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