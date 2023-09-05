依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

依蕾特 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️
中秋節大家想好送甚麼了嗎?
愛吃多年的依蕾特~
出新品啦~~~
豪華的魔鏡蛋糕
❤️2023中秋節專屬❤️
一次擁有6種絕妙口味~
款款都是匠心獨具!
🎁想要品嚐不用等~~~
🎁現在可在安平門市及官網就可以買到啦~
✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php
💖IG: https://www.instagram.com/elate.elate/
💖FB: https://www.facebook.com/elatepudding/
本品含堅果~不適合對期過敏之體質唷!!
有過敏或是敏感體質~務必先親自確認成分是否可食
詳細成分請詳閱官網說明!
包裝氣度高華~
很適合送禮~
保存方式：冷藏保存21天(可常溫攜帶)
食用方式：冷藏取出
室溫放置5分鐘再食用口感更佳~
白巧夏威夷(奶蛋素) 🤤
榛果咖啡(奶蛋素)
🤤嚴選特級杏仁粉
從選料、用料、口味調配、麵糰製作、
濕度與烘焙時間控制、包裝等
工法講究~耗費近2年心力
打造出別具一格~
一吃入魂的魔鏡蛋糕
款款都是絕妙好滋味
有(奶蛋素)可食~
也有(含酒款)可選~
⚜️白巧夏威夷(奶蛋素)⚜️
甜蜜女孩男孩專屬
眾多少女為之瘋狂的 #白巧克力
搭配絲滑甘納許X堅果果乾
絲滑白巧
配上綿密蛋糕體
甜蜜如戀愛的滋味~
雙重享受入口即化的幸福美妙~!!🤤
⚜️榛果咖啡(奶蛋素)
成熟大人系⚜️
軟綿蛋糕~
帶點溫潤微苦香
能讓舌尖
感受到極具張力
口感細膩深邃
卻不張揚~
適合成熟大人系~!
⚜️可可柑橘(奶蛋素)
活潑陽光系⚜️
可鹽可甜~
就是在說這款啦~!!
酸爽的柑橘~
配上醇厚可可
酸甜絲滑~
香膩滑口
酸甜馥郁好滋味~!
⚜️抹茶金棗(奶蛋素)
氣質優雅系⚜️
抹茶滋味沉靜醇厚~
金棗酸爽帶有清幽~
特別適合
喜歡成熟內斂滋味的女神男神唷~!!
能讓味蕾
感受到極高的品味
⚜️芒果百香果(含酒⚜️
天真浪漫氛圍
清新浪漫果香款~!!
有香甜芒果~
配上酸甜百香果
還有一點點酒的韻味~
品嘗起來得天獨厚呀~!!
⚜️玫瑰荔枝(含酒)⚜️
內斂底蘊款~
玫瑰配上荔枝果香的蛋糕體
吃起來濕潤~清新甘醇
玫瑰的香氣
荔枝的內蘊滿陽
真是一場絕妙的美食饗宴~~~
職人手作工藝
金厚工~金講究
以時間換取
醇厚滋味 ~
口感層次豐富
適合喜歡清新滑順口感的女神男神~
雙重享受
入口即化的幸福美妙~!!🤤
6款各有不同風味
細膩工法
用心製成
令人無限回味 無限牽掛~~🤤🤤🤤
🎁想要品嚐不用等~~~
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本品含堅果~不適合對期過敏之體質唷!!
詳細成分請詳閱官網說明!
🤤🤤🤤還在煩惱中秋要送甚麼嗎?
快來帶一盒回家寵愛最重要的人~
讓他享受滿滿幸福儀式感吧~!!!
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