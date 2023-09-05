依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

依蕾特 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

中秋節大家想好送甚麼了嗎?

愛吃多年的依蕾特~

出新品啦~~~

豪華的魔鏡蛋糕

❤️2023中秋節專屬❤️

依蕾特 魔鏡蛋糕

一次擁有6種絕妙口味~

款款都是匠心獨具!

🎁想要品嚐不用等~~~

🎁現在可在安平門市及官網就可以買到啦~

✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php

💖IG: https://www.instagram.com/elate.elate/

💖FB: https://www.facebook.com/elatepudding/

本品含堅果~不適合對期過敏之體質唷!!

有過敏或是敏感體質~務必先親自確認成分是否可食

詳細成分請詳閱官網說明!

依蕾特 魔鏡蛋糕

包裝氣度高華~

很適合送禮~

保存方式：冷藏保存21天(可常溫攜帶)



食用方式：冷藏取出

室溫放置5分鐘再食用口感更佳~

依蕾特 魔鏡蛋糕

白巧夏威夷(奶蛋素) 🤤

依蕾特 魔鏡蛋糕

榛果咖啡(奶蛋素)

依蕾特 魔鏡蛋糕

可可柑橘(奶蛋素)

依蕾特 魔鏡蛋糕

抹茶金棗(奶蛋素)

依蕾特 魔鏡蛋糕

芒果百香果(含酒)

依蕾特 魔鏡蛋糕

玫瑰荔枝(含酒

依蕾特 魔鏡蛋糕

🤤嚴選特級杏仁粉



從選料、用料、口味調配、麵糰製作、

濕度與烘焙時間控制、包裝等



工法講究~耗費近2年心力

打造出別具一格~

一吃入魂的魔鏡蛋糕



款款都是絕妙好滋味



有(奶蛋素)可食~

也有(含酒款)可選~

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️白巧夏威夷(奶蛋素)⚜️

甜蜜女孩男孩專屬



眾多少女為之瘋狂的 #白巧克力



搭配絲滑甘納許X堅果果乾

絲滑白巧

配上綿密蛋糕體



甜蜜如戀愛的滋味~

雙重享受入口即化的幸福美妙~!!🤤

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️榛果咖啡(奶蛋素)

成熟大人系⚜️

軟綿蛋糕~

帶點溫潤微苦香



能讓舌尖

感受到極具張力



口感細膩深邃

卻不張揚~



適合成熟大人系~!

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️可可柑橘(奶蛋素)

活潑陽光系⚜️



可鹽可甜~

就是在說這款啦~!!



酸爽的柑橘~

配上醇厚可可

酸甜絲滑~

香膩滑口

酸甜馥郁好滋味~!

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️抹茶金棗(奶蛋素)

氣質優雅系⚜️

抹茶滋味沉靜醇厚~



金棗酸爽帶有清幽~



特別適合

喜歡成熟內斂滋味的女神男神唷~!!

能讓味蕾

感受到極高的品味

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️芒果百香果(含酒⚜️

天真浪漫氛圍



清新浪漫果香款~!!



有香甜芒果~

配上酸甜百香果



還有一點點酒的韻味~

品嘗起來得天獨厚呀~!!

依蕾特 魔鏡蛋糕

⚜️玫瑰荔枝(含酒)⚜️

內斂底蘊款~



玫瑰配上荔枝果香的蛋糕體

吃起來濕潤~清新甘醇



玫瑰的香氣

荔枝的內蘊滿陽



真是一場絕妙的美食饗宴~~~

依蕾特 魔鏡蛋糕

職人手作工藝

金厚工~金講究



以時間換取

醇厚滋味 ~

口感層次豐富

適合喜歡清新滑順口感的女神男神~



雙重享受

入口即化的幸福美妙~!!🤤

6款各有不同風味

細膩工法

用心製成

令人無限回味 無限牽掛~~🤤🤤🤤



🎁想要品嚐不用等~~~

🎁現在可在安平門市及官網就可以買到啦~

✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php

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本品含堅果~不適合對期過敏之體質唷!!

詳細成分請詳閱官網說明!



🤤🤤🤤還在煩惱中秋要送甚麼嗎?

快來帶一盒回家寵愛最重要的人~

讓他享受滿滿幸福儀式感吧~!!!

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