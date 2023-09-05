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> 圖文創作 > 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

2023-09-05 08:00:45 小鸚鵡護理師+ 人氣：96
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小鸚鵡護理師+

發表篇數：21篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：依蕾特布丁
phone06-2260-919
place台南市安平區安平路422號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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依蕾特 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤️台南名產❤️

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中秋節大家想好送甚麼了嗎?

愛吃多年的依蕾特~

出新品啦~~~

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豪華的魔鏡蛋糕

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❤️2023中秋節專屬❤️

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一次擁有6種絕妙口味~

款款都是匠心獨具!

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🎁想要品嚐不用等~~~
🎁現在可在安平門市及官網就可以買到啦~
✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php
💖IG: https://www.instagram.com/elate.elate/
💖FB: https://www.facebook.com/elatepudding/
本品含堅果~不適合對期過敏之體質唷!!

有過敏或是敏感體質~務必先親自確認成分是否可食
詳細成分請詳閱官網說明!

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包裝氣度高華~

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很適合送禮~

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保存方式：冷藏保存21天(可常溫攜帶)

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食用方式：冷藏取出

室溫放置5分鐘再食用口感更佳~

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白巧夏威夷(奶蛋素) 🤤

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榛果咖啡(奶蛋素)

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可可柑橘(奶蛋素) 

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抹茶金棗(奶蛋素) 

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芒果百香果(含酒)

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玫瑰荔枝(含酒

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🤤嚴選特級杏仁粉

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從選料、用料、口味調配、麵糰製作、

濕度與烘焙時間控制、包裝等

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工法講究~耗費近2年心力

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打造出別具一格~

一吃入魂的魔鏡蛋糕

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款款都是絕妙好滋味

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有(奶蛋素)可食~
也有(含酒款)可選~

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⚜️白巧夏威夷(奶蛋素)⚜️

甜蜜女孩男孩專屬

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眾多少女為之瘋狂的 #白巧克力

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搭配絲滑甘納許X堅果果乾
絲滑白巧
配上綿密蛋糕體

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甜蜜如戀愛的滋味~
雙重享受入口即化的幸福美妙~!!🤤

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⚜️榛果咖啡(奶蛋素)

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成熟大人系⚜️

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軟綿蛋糕~
帶點溫潤微苦香

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能讓舌尖

感受到極具張力

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口感細膩深邃

卻不張揚~

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適合成熟大人系~!

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⚜️可可柑橘(奶蛋素)

活潑陽光系⚜️

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可鹽可甜~
就是在說這款啦~!!

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酸爽的柑橘~

配上醇厚可可

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酸甜絲滑~

香膩滑口
酸甜馥郁好滋味~!

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⚜️抹茶金棗(奶蛋素)

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氣質優雅系⚜️

抹茶滋味沉靜醇厚~

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金棗酸爽帶有清幽~

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特別適合

喜歡成熟內斂滋味的女神男神唷~!!

能讓味蕾

感受到極高的品味

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⚜️芒果百香果(含酒⚜️

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天真浪漫氛圍

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清新浪漫果香款~!!

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有香甜芒果~

配上酸甜百香果

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還有一點點酒的韻味~
品嘗起來得天獨厚呀~!!

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⚜️玫瑰荔枝(含酒)⚜️

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內斂底蘊款~

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玫瑰配上荔枝果香的蛋糕體
吃起來濕潤~清新甘醇

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玫瑰的香氣
荔枝的內蘊滿陽

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真是一場絕妙的美食饗宴~~~

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依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤依蕾特 依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤ 魔鏡蛋糕

職人手作工藝

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金厚工~金講究 

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以時間換取

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醇厚滋味 ~
口感層次豐富

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適合喜歡清新滑順口感的女神男神~

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雙重享受

入口即化的幸福美妙~!!🤤

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6款各有不同風味

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細膩工法

用心製成
令人無限回味 無限牽掛~~🤤🤤🤤

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🎁想要品嚐不用等~~~
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✨官網https://www.elate.com.tw/elate/index.php
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詳細成分請詳閱官網說明!

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🤤🤤🤤還在煩惱中秋要送甚麼嗎?

快來帶一盒回家寵愛最重要的人~

讓他享受滿滿幸福儀式感吧~!!!依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤  依蕾特新品 魔鏡蛋糕❤️2023中秋節專屬❤️限定聯名禮盒❤
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