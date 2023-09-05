[食記。台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。冰梅番茄/鰻魚握壽司/大貫星鰻/廣島牡蠣/酥炸軟殼蟹 #秀泰生活

「一条通」新幹線壽司目前只在雙北、桃園、新竹、台中有門市

統計至今(~2023/8月)有18間門市

八月某天在台中車站前秀泰意外看到，想說不曾吃過(其實是根本之前都沒看過...)

就來試試看吧

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餐廳名稱：一条通新幹線壽司-台中站前店 (台中市東區南京路66號，秀泰生活台中站前店S2館1樓)

餐廳連結：官網 FB粉絲專頁

營業資訊：11:00-20:50

分店資訊：參考官網

餐點介紹：握壽司/刺身/手卷/烤物/炸物/日式小菜/飲品/甜點/酒品 ※禁止酒駕 ※理性飲酒

用餐日期：2023.08

▲一条通新幹線壽司 用餐環境

有吧台座位和沙發座位

沙發座位共用一台點餐機，而吧台座則是每個座位前都有點餐機

點餐方式跟藏壽司、壽司郎和點爭鮮類似，只差在沒有滿額玩遊戲

桌上有醬油、嫩薑、餐具；而每個人都會分到一個茶包、一包芥末醬和一份擦手紙巾

冰梅番茄 NT 60

一看到菜單，我就馬上決定要先來一盤，因為我超喜歡酸酸甜甜的醋漬番茄~

但讓我有點期待落空，一是用牛番茄所以汁水都已經流出來，不會有一咬爆汁的感覺；二是調味就是很淡的梅子味，不夠香不夠酸不夠甜

不過畢竟人家就是取名「冰梅番茄」其實也如其名：冰的、有梅子味的番茄

是我自己誤以為是醋漬番茄

胡麻山藥 NT 40

細如米粉的山藥絲，以胡麻醬佐味，上面還有點綴蝦卵和海苔絲

鰻魚一貫 NT 60

這一貫蠻於好像比較焦，邊緣稍微乾硬，吃起來也有一點焦味

口味普通...

大貫星鰻 NT 60

這價格我覺得便宜，但口味也普通

酥炸魷魚 NT 60

魷魚熟度約八九分，夠熟但不到韌

麵衣厚度剛剛好，且逼油完整，香香脆脆不油膩

酥炸廣島牡蠣 NT 70

麵衣香鬆酥脆，牡蠣則好像沒那麼新鮮，有股明顯的海味

酥炸軟殼蟹 MT 100

事先已經切成兩半，表面有一點油

一口咬下瞬間爆汁! 小心燙到

但沒有感覺吃到什麼肉感，幾乎是炸麵衣和半軟半硬的蟹殼的口感

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以上。

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