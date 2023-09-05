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[食記。台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。冰梅番茄/鰻魚握壽司/大貫星鰻/廣島牡蠣/酥炸軟殼蟹 #秀泰生活

2023-09-05 09:00:00 小狐尼 人氣：101
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窩客好文

小狐尼

發表篇數：258篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 東區

造訪商家：一条通新幹線壽司-台中站前店
place台中市東區南京路66號1樓
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

「一条通」新幹線壽司目前只在雙北、桃園、新竹、台中有門市

統計至今(~2023/8月)有18間門市

八月某天在台中車站前秀泰意外看到，想說不曾吃過(其實是根本之前都沒看過...)

就來試試看吧

 

台中旅遊資訊可參考   

[食記。台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。冰梅番茄/鰻 KLOOK客路 台中旅遊活動

[食記。台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。冰梅番茄/鰻 kkday 台中市自由行推薦

[食記。台中東區]一条通新幹線壽司-台中站前店。冰梅番茄/鰻 ezTravel易遊網 台中住宿 

 

餐廳名稱：一条通新幹線壽司-台中站前店 (台中市東區南京路66號，秀泰生活台中站前店S2館1樓)

餐廳連結：官網  FB粉絲專頁  

營業資訊：11:00-20:50

分店資訊：參考官網

餐點介紹：握壽司/刺身/手卷/烤物/炸物/日式小菜/飲品/甜點/酒品 ※禁止酒駕    ※理性飲酒

用餐日期：2023.08

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

▲一条通新幹線壽司 用餐環境

有吧台座位和沙發座位

沙發座位共用一台點餐機，而吧台座則是每個座位前都有點餐機

點餐方式跟藏壽司、壽司郎和點爭鮮類似，只差在沒有滿額玩遊戲

桌上有醬油、嫩薑、餐具；而每個人都會分到一個茶包、一包芥末醬和一份擦手紙巾

 

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

冰梅番茄 NT 60

一看到菜單，我就馬上決定要先來一盤，因為我超喜歡酸酸甜甜的醋漬番茄~

但讓我有點期待落空，一是用牛番茄所以汁水都已經流出來，不會有一咬爆汁的感覺；二是調味就是很淡的梅子味，不夠香不夠酸不夠甜

不過畢竟人家就是取名「冰梅番茄」其實也如其名：冰的、有梅子味的番茄

是我自己誤以為是醋漬番茄

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

胡麻山藥 NT 40

細如米粉的山藥絲，以胡麻醬佐味，上面還有點綴蝦卵和海苔絲

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

鰻魚一貫 NT 60

這一貫蠻於好像比較焦，邊緣稍微乾硬，吃起來也有一點焦味

口味普通...

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

大貫星鰻 NT 60

這價格我覺得便宜，但口味也普通

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

酥炸魷魚 NT 60

魷魚熟度約八九分，夠熟但不到韌

麵衣厚度剛剛好，且逼油完整，香香脆脆不油膩

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

酥炸廣島牡蠣 NT 70

麵衣香鬆酥脆，牡蠣則好像沒那麼新鮮，有股明顯的海味

202308 台中東區 一条通新幹線壽司-台中站前店

酥炸軟殼蟹 MT 100

事先已經切成兩半，表面有一點油

一口咬下瞬間爆汁! 小心燙到

但沒有感覺吃到什麼肉感，幾乎是炸麵衣和半軟半硬的蟹殼的口感

 

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以上。

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小狐尼

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¡Hola! 我是小狐尼(NiNi) 初衷只是「拍了美食照，不想只有自己看到。」 用照片留下美麗瞬間，以文字介紹並紀錄當時心情 每每回去翻閱這些回憶，總讓我會心一笑 因此，寫食記時我是開心的。 —— 痞客邦 / 愛食記 / 波波黛莉 / 窩客島 /Facebook / Instagram / PotatoMedia / MOOD ——
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