上次在吃完有食間的牛肉清湯後，意外發現對面有一家專賣小籠湯包的麵食館「鼎饕棧美食館」

後來才知道是曾在鼎泰豐有多年工作經驗的蕭家三姊弟開的店。

對愛吃湯包的小米來說當然不容錯過，立馬跟小結巴來嚐看看

小米吃過後覺得菜色口味跟鼎泰豐幾乎一樣，價格上來得親民許多喔

快跟著小米一起去看看吧。

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👉鼎饕棧美食館位置及停車方式

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鼎饕棧美食館位於光明一路上靠近博愛街，就在台南文青麵店有食間對面。

斜對面就有大型停車場，對開車的朋友來說非常方便

👉鼎饕棧美食館環境介紹

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這是由蕭家三姊弟合力經營的美食館，三姊弟都曾在鼎泰豐有多年的工作經驗，所以小籠包吃起來跟鼎泰豐幾乎一模一樣，價格上親民許多，荷苞負擔也較少一點

小籠包外皮Q軟有彈性，內餡特別選用上等胛心肉，加上特製皮凍，吃起來肉質紮實、湯汁鮮美

用餐空間乾淨明亮，位置不多，所以用餐時間常常人潮爆滿

想要吃的朋友，記得提前訂位比較保險喔！

店門旁的冰箱有各式小菜可以參考。

👉鼎饕棧美食館菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

餐點品項跟鼎泰豐非常相似，像是招牌小籠包、蟹黃、干貝和絲瓜等口味這裡都有，還有燒賣、蒸餃、包子、燉湯、麵食等多種選擇

還有港式點心臘味雙拼、豉汁蒸排骨、蠔皇蒸鳳爪耶！

可惜沒有賣白飯，不然小米一定會手滑點起來 XD

另一本菜單有圖片給大家參考喔。

送餐後每桌會送上一壺茶，茶味回甘不苦澀，挺解膩的~

吃小籠包當然少不了醋跟醬油。

店家也會送上薑絲，如果不夠可以跟店家再加點喔

👉鼎饕棧美食館用餐心得分享

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登登登～

來這邊必點小籠湯包、炒飯跟酸辣湯

小籠包/8粒(140元)看起來真的很像鼎泰豐的小籠包，不過價格親民許多

每顆都很大包，夾起來隱約可以看到內餡的湯汁呢

吃小籠湯包當然要沾上醋、薑絲和醬油啦~

一口咬下有爆汁的美味，小米提醒要用湯匙接住湯包，湯汁才不會流失

肉餡相當鮮甜，沒有豬腥味，外皮是薄皮，Q彈帶有嚼勁~

鮮蝦魚卵小籠包/8粒(190元)，黃澄澄的魚卵點綴在上面還挺漂亮的

一夾起來一樣可以感受到裡面沉甸甸的湯汁耶

輕輕撕開就可以看到湯汁流出~

內餡除了豬肉餡還有鮮蝦，蝦肉挺彈牙鮮甜的，加上啵啵口感的魚卵，有不同層次的美味享受喔

蝦仁蛋炒飯(150元)是必點的，米飯粒粒分明的口感挺不錯的

小米建議喜歡重口味的朋友，可以特別註明要鹹一點點喔！

酸辣湯/小(75元)超多料的，有鴨血、豆腐、蘿蔔絲等配料，加上酸V的湯頭，讓人一口接一口喝不停耶 XD

最後甜點來個黃金流沙包(80元/份)，大家可以跟店家說吃完主餐後再上，就可以享用熱騰騰的口感喔

趁熱撕開就可以看到超犯規的流沙內餡，鹹鹹甜甜的內餡，加上軟Q的外皮一起吃，是很棒的甜點喔

下次小米要來嚐嚐豆沙和芋泥包~

以上是我們的心得分享，鼎饕棧美食館主廚傳承鼎泰豐的口味，小籠湯包的相似度非常高，價格上卻親民許多

喜歡吃皮薄爆汁小籠湯包的朋友，竹北地區又多了新選擇喔

👉鼎饕棧美食館營業時間地址

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🌟店家資訊：鼎饕棧美食館

🏠地址：新竹縣竹北市光明一路383號

☎電話：036562399

⏰營業時間：11:00–14:00,16:30–20:30

粉絲團：竹北鼎饕棧美食館

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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