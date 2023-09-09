籌備了一年，新竹朋友敲碗許久的「一樂拉麵」終於要在8/16試營運了

小米今天要為大家搶先開箱，由日本官方團隊正式授權台灣第二間、新竹首間分店。

火影忍者一樂拉麵原型是作者岸本齊史最愛吃的九州風味拉麵，以濃郁豚骨湯頭為主，搭配手工鮮切叉燒、溏心蛋、筍乾、鳴門卷等配料，完美呈現漩渦鳴人的最愛

除了拉麵以外，另有秘傳煎餃、炸唐揚、骰子牛丼飯、豬排飯等餐點可以選擇。

店內可以看到許多火影忍者的裝置元素，像是特製桌椅、布簾、牆上的結印手勢、人柱力集合等裝飾，陪伴大家一起吃拉麵，喜愛火影忍者的粉絲們趕緊衝一波吧

大魯閣湳雅廣場不只有美味的拉麵、24小時營業的福湯岩盤浴可以舒壓放鬆，還可以到蔦屋書店看書、逛選物、喝咖啡一次滿足

快跟著小米一起去看看吧。

新竹店限定活動

滿額抽抽樂：即日起至9/30(六)期間，至新竹店用餐滿800元，就有機會可以抽一年份拉麵、拉麵餐具組…等好禮。

合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問

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👉一樂拉麵新竹店位置及停車方式

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一樂拉麵新竹店位於大魯閣湳雅廣場2樓Uniqlo旁，開車的朋友直接開進來停超方便！

大魯閣商場APP (會員享有平日停車免費、累積紅利換購物金等優惠) ：

iOS： https://apple.co/2H1BAEZ

Android ： http://bit.ly/2FeO3Uh

店門口可以看到火影忍者鳴人、卡卡西、自來也等角色立牌，粉絲們一定要來合照

👉一樂拉麵新竹店環境介紹

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店內可以看到許多火影忍者的裝置元素，像是布簾、牆上的結印手勢、人柱力集合等裝飾

小米來到這邊當然要來模仿鳴人做結印手勢啦！

不愧是由日本官方團隊正式授權的分店，店內每個角落都是細節，連燈籠都印有各大忍者家族族徽

動漫中拉麵屋台座位更是完美呈現

最裡面還有包廂座位，團體有聚餐需求的話可以提前跟店家預約喔

一樂拉麵老闆手打和看板娘菖蒲的人形立牌也少不了啦。

大家看得出來小米和小彤在模仿鳴人和看板娘嗎？

我們的神韻和動作有到味嗎

今天還

今天還有很久不見的伊森媽和熊寶哥呢~

店內還有許多周邊商品，火影迷們可能不小心就會手滑喔 XD

👉一樂拉麵新竹店菜單目錄搶先看

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菜單設計的像卷軸一樣相當特別

入座後店員會提供QR code，掃描QR Code就可以線上點餐囉

一樂拉麵原型是作者岸本齊史最愛吃的九州風味拉麵，以濃郁豚骨湯頭為主，搭配手工鮮切叉燒、溏心蛋、筍乾、鳴門卷等配料，完美呈現鳴人的最愛

除了拉麵以外，另有秘傳煎餃、炸唐揚、骰子牛丼飯、豬排飯等餐點可以選擇。

飲品特別以經典招式為名，拉麵價格雖然價格不便宜＞＜ 但讓火影迷用餐起來特別有fu

👉一樂拉麵新竹店優惠活動

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炎夏爆激優惠！台北信義＆新竹湳雅店同步歡慶

1.學生族優惠：即日起至8/31(四)期間憑學生證用餐，即可享有招牌拉麵特價$199，每張學生證可優惠一碗！

2.八月適逢一樂拉麵老闆「手打」的生日，只要於八月底前來店消費拉麵，並於限時動態或貼文打卡祝福手打老闆生日快樂，即享有「叉燒免費加大份量」乙次，給你大大滿足。

3.試營運的前三天8/16(三)至8/18(五)，台北和新竹店每日各將限量前99碗「招牌豚骨拉麵」，只要99元！

用銅板價就可以嚐到鳴人最愛的經典風味～限時限量的超激優惠～鐵粉趕快準備排隊排起來！

新竹店限定活動-滿額抽抽樂：即日起至9/30(六)期間，至新竹店用餐滿800元，就有機會可以抽一年份拉麵、拉麵餐具組…等好禮。

👉一樂拉麵新竹店用餐心得分享

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來開動吧！

火影迷看到這桌美食是不是很感動呢？等了一年終於可以嚐到了

小米意外覺得首要推一下火遁爆辛拉麵(440元)，以濃郁豚骨湯頭加上辛香十足的辣油，搭配手工鮮切叉燒、溏心蛋、筍乾、鳴門卷等配料

溏心蛋還有木葉的LOGO烙印喔！

湯頭順口富有層次，辣度屬於微辣至小辣之間，不常吃辣或小朋友也可以享用~

以聯名式的拉麵來說算不錯的。

叉燒滷製入味，嫩嫩的口感加上油花的甘甜，讓小米意外地驚艷

筍乾屬於偏重的口味，喜歡的朋友不妨嚐看看。

麵條帶有嚼勁，不是日式偏硬口感，符合大部分人的口味

一樂豚招牌骨拉麵(260元)，湯頭屬於重口味，有濃郁的豚骨和味噌香氣。

叉燒一樣表現很不錯，肥瘦相間，每一片都有軟嫩和油花的甘甜

喜歡特別口味的朋友可以點脆皮叉燒醬油拉麵(250元)

脆皮燒肉有金黃酥脆的外皮，不過肉質口感再嫩一點會比較好XD

醬油湯頭風味較清爽，跟豚骨湯頭很不一樣。

木葉秘傳原味煎餃(78元)一份有5顆，外皮金黃酥脆，內餡有清甜的高麗菜肉餡，搭配酸V的醬汁很解膩

唐揚炸雞(130元)是薄皮嫩雞，已經去骨了，食用上很方便

搭配甜甜的日式美乃滋是小朋友的最愛。

以經典招式為名的飲品，分別是千鳥、螺旋丸、掌仙術、血輪眼，每杯都是99元。

飲品有酸酸甜甜的碳酸飲料口感，跟拉麵一起吃很解膩喔

白玉糰子(60元)口感軟Q，搭配香甜的黑糖、黃豆粉，很有日式風味

此外專業的熊寶哥說日本吃到的白玉糰子就是有冰過的口感，會Q不會硬唷。

以上是我們的心得分享，一樂拉麵新竹店火影迷必定要來朝聖

雖然單價不便宜，不過是由日本官方團隊正式授權，吃得到原汁原味的九州風味拉麵來過過癮啦~

快趁著試營運優惠期間來嚐鮮吧！

👉一樂拉麵營業時間地址

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🌟店家資訊：一樂拉麵-新竹湳雅店

🏠地址：新竹市北區大雅路88號2F

☎電話：03 5426 062

⏰營業時間：週一至週五 11:00~22:00,週六至週日 10:30~22:00

🌟店家資訊：一樂拉麵-台北信義店

🏠地址：台北市松壽路20號2樓櫃位A17-2F-20 (信義威秀2F)

☎電話：02 2723 5665

⏰營業時間：週一至週五11:00-15:30,16:30-20:30

週六至週日11:00-20:30

粉絲團：火影忍者一樂拉麵

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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