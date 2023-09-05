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﹝新北市板橋﹞胡媽媽麵食館　被在地老麵店耽誤，少見又非常好吃的紅糟滷肉飯與香酥紅糟排骨麵飯！　／捷運江子翠站美食

2023-09-05 14:31:56 阿發的簡單幸福 人氣：111
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：886篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：胡媽媽麵食館
phone02-2258-7271
place新北市板橋區文化路二段182巷3弄31號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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胡媽媽麵食館-all.jpg
有時，老婆對吃什麼的隨興，加上我願意配合她，對吃什麼的三心兩意（可以一路改個好幾次，尤其看到沒造訪過，且生意不錯的。但又慶幸，大多都是些庶民小吃。）。雖難免會踩到雷，但也因此，常會發現到一些意料外的美食，像這家「胡媽媽麵食館」，就是其一。
通常在週六早上，我們會載兒子去板橋運動場練桌球，我和老婆則是在附近找家咖啡店窩，等他中午練完球後，再一起看是去哪吃飯、去哪走走。
某回，天候不佳且雨勢頗大，兒子練完球後，我對老婆說，就在板橋找個好停車的地方，停好就可以在一旁隨便吃吃，然後開車回家。我想到很久沒到松柏街上吃，車也可以停在雙十路上的立體停車塔，或附近巷弄停車格。老婆也說，她可以在那，吃已很久沒造訪的鍋貼&牛肉麵、大顆餛飩麵...等，找一家吃。
當我車停好在文化路二段1827弄上（此巷弄有整排停車格），下車時，看到一旁有家麵食小吃店，生意好像不錯，還有相對少見的紅糟排骨麵。於是，又順手查了一下網路評價，感覺也不差，加上我們沒有造訪過，老婆就改變心意，不走去鄰近的松柏街上吃，改造訪這家「胡媽媽麵食館」了...
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胡媽媽麵食館01-店外觀.jpg
店外觀
我們車停在捷運江子翠站附近，
文化路二段1827弄上
這條巷弄有整排的停車格
巷口旁的雙十路上，
還有座公有立體停車塔。
老婆看到這區域好像有不少餐飲店，
說下次可以來這開發些沒吃過的...
 

胡媽媽麵食館02-店門口.jpg
店門口
店招牌的顏色，
褪色不少，
散發老店的感覺。
門口柱子上寫著〝福州紅糟排骨麵飯〞的字樣，
加上從玻璃窗外，
看到裡面是客滿的狀態，
吸引了我們的目光。
（用餐後，我問老闆娘，開店營業多久了？她說在板橋賣了近30年，但之前有段時間身體不好，期間休養了好多年。約8年前重新營業，店面改搬來這。）
 

胡媽媽麵食館03-滷肉鍋.jpg
滷肉鍋
進門後，
看到工作台上有兩鍋滷肉燥鍋。
一鍋看起來是傳統的滷肉燥，
另一鍋，
帶有胭脂紅的感覺，
並有著紅糟香，
這在一般坊間的麵食小吃店，
很少見～
兩鍋的肉燥，
看起來都有著豐腴的脂香，
我心想，
這的我應該會喜歡。
 

胡媽媽麵食館04-小菜櫃.jpg
小菜櫃
一般麵食小吃店中，
常見的小菜選項。
這小小的櫃子裡，
約有17~18種的選擇。
 

胡媽媽麵食館05-用餐區.jpg
用餐區
一般麵食小吃店的用餐環境，
週六中午用餐人潮座無虛席。
 

胡媽媽麵食館06-菜單.jpg
菜單
餐點大類別有：湯麵類、乾麵類、餃類、飯類、湯類、滷味、其它。
當然最吸引我們目光的，
就是紅糟滷肉飯與香酥紅糟排骨麵飯！
 

胡媽媽麵食館07-在地人氣麵飯食.jpg
在地人氣麵飯食上桌
紅糟排骨飯（大）、紅糟滷肉飯（小）、牛肉湯麵、紅油抄手麵、燙青菜、小菜
 

胡媽媽麵食館08-牛肉湯麵.jpg
牛肉湯麵
中規中矩的味道

 

胡媽媽麵食館09-紅油抄手麵.jpg
紅油抄手麵
這和我印象中的紅油抄手有落差，
一般淋的是辣油，
想說紅油抄手麵，
也大概差不多，
但這淋了滷肉燥與辣豆瓣醬。
吃起來感覺是，
淋了滷肉燥又加辣的餛飩乾麵。
 

胡媽媽麵食館10-燙青菜.jpg
燙青菜

 

胡媽媽麵食館11-小菜.jpg
滷味小菜
 

胡媽媽麵食館12-紅糟滷肉飯.jpg
紅糟滷肉飯
忘了上次吃到紅糟滷肉飯，
是在哪裡？
什麼時候？
外觀模樣油脂豐腴，
又帶點胭脂紅的滷肉燥，
不僅少見且誘人～
 

胡媽媽麵食館13-紅糟滷肉飯特寫.jpg
紅糟滷肉飯，特寫
老婆吃上一口，
忽說覺得這有著一股，
她小時候吃梅干飯，
所懷念的熟悉味道。
又說原來在她小時候，
吃的梅干飯中，
大概是有加了紅糟。
喜歡吃滷肉飯的我，
則是覺得，
這紅糟滷肉飯，
不僅是我偏愛的油脂豐腴滷肉燥，
加上紅糟的甜香醇厚，
整碗鹹甜鹹甜，
且更具獨特香氣，
還頗合我的口味。
 

胡媽媽麵食館14-紅糟排骨飯.jpg
紅糟排骨飯（大）
大碗只比小碗多10元，
兒子說他要點大碗！
我想這樣也好，
可以分著吃，
然後再點別的
大大的一碗公，
紅糟排骨不小塊且厚實，
且米飯上還淋了紅糟滷肉燥，
看起來就很好吃，
且會吃很飽的感覺～
現場又看到，
大概有一半的餐桌上，
都有點這，
我心想應該是點對了！
 

胡媽媽麵食館15-紅糟排骨特寫.jpg
紅糟排骨，特寫
和一般炸排骨相較，
這外觀就顯得十分酥香的模樣，
且帶些許紅色與紅糟甜香。
炸排骨肉，
算是厚實且不柴澀，
越嚼越散發出紅糟的清香甜，
風味迷人，
相當好吃。
 

胡媽媽麵食館16-留影.jpg
留影
我們覺得這家，
是被在地老麵店所耽誤，
有著少見，
且又非常好吃的紅糟滷肉飯，
以及酥炸紅糟排骨！
（這兩項，
應該也是我們目前在新莊板橋，
吃到覺得最好吃的。
嚴格說起來，
若覺得有什麼小缺點
應該就是用餐環境飄有舊味，
桌面有些許老舊店面的黏感，
我們還可接受。
#捷運江子翠站美食
【營業時間】11002000；週日店休
【地　　址】新北市板橋區文化路二段182713

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