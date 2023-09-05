﹝新北市板橋﹞胡媽媽麵食館　被在地老麵店耽誤，少見又非常好吃的紅糟滷肉飯與香酥紅糟排骨麵飯！　／捷運江子翠站美食



有時，老婆對吃什麼的隨興，加上我願意配合她，對吃什麼的三心兩意（可以一路改個好幾次，尤其看到沒造訪過，且生意不錯的。但又慶幸，大多都是些庶民小吃。）。雖難免會踩到雷，但也因此，常會發現到一些意料外的美食，像這家「胡媽媽麵食館」，就是其一。

通常在週六早上，我們會載兒子去板橋運動場練桌球，我和老婆則是在附近找家咖啡店窩，等他中午練完球後，再一起看是去哪吃飯、去哪走走。

某回，天候不佳且雨勢頗大，兒子練完球後，我對老婆說，就在板橋找個好停車的地方，停好就可以在一旁隨便吃吃，然後開車回家。我想到很久沒到松柏街上吃，車也可以停在雙十路上的立體停車塔，或附近巷弄停車格。老婆也說，她可以在那，吃已很久沒造訪的鍋貼&牛肉麵、大顆餛飩麵...等，找一家吃。

當我車停好在文化路二段182巷7弄上（此巷弄有整排停車格），下車時，看到一旁有家麵食小吃店，生意好像不錯，還有相對少見的紅糟排骨麵。於是，又順手查了一下網路評價，感覺也不差，加上我們沒有造訪過，老婆就改變心意，不走去鄰近的松柏街上吃，改造訪這家「胡媽媽麵食館」了...

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▲店外觀

我們車停在捷運江子翠站附近，

文化路二段182巷7弄上，

這條巷弄有整排的停車格，

巷口旁的雙十路上，

還有座公有立體停車塔。

老婆看到這區域好像有不少餐飲店，

說下次可以來這開發些沒吃過的...





▲店門口

店招牌的顏色，

褪色不少，

散發老店的感覺。

門口柱子上寫著〝福州紅糟排骨麵飯〞的字樣，

加上從玻璃窗外，

看到裡面是客滿的狀態，

吸引了我們的目光。

（用餐後，我問老闆娘，開店營業多久了？她說在板橋賣了近30年，但之前有段時間身體不好，期間休養了好多年。約8年前重新營業，店面改搬來這。）





▲滷肉鍋

進門後，

看到工作台上有兩鍋滷肉燥鍋。

一鍋看起來是傳統的滷肉燥，

另一鍋，

帶有胭脂紅的感覺，

並有著紅糟香，

這在一般坊間的麵食小吃店，

很少見～

兩鍋的肉燥，

看起來都有著豐腴的脂香，

我心想，

這的我應該會喜歡。





▲小菜櫃

一般麵食小吃店中，

常見的小菜選項。

這小小的櫃子裡，

約有17~18種的選擇。





▲用餐區

一般麵食小吃店的用餐環境，

週六中午用餐人潮座無虛席。





▲菜單

餐點大類別有：湯麵類、乾麵類、餃類、飯類、湯類、滷味、其它。

當然最吸引我們目光的，

就是紅糟滷肉飯與香酥紅糟排骨麵飯！





▲在地人氣麵飯食上桌

紅糟排骨飯（大）、紅糟滷肉飯（小）、牛肉湯麵、紅油抄手麵、燙青菜、小菜





▲牛肉湯麵

中規中矩的味道



▲紅油抄手麵

這和我印象中的紅油抄手有落差，

一般淋的是辣油，

想說紅油抄手麵，

也大概差不多，

但這淋了滷肉燥與辣豆瓣醬。

吃起來感覺是，

淋了滷肉燥又加辣的餛飩乾麵。





▲燙青菜



▲滷味小菜





▲紅糟滷肉飯

忘了上次吃到紅糟滷肉飯，

是在哪裡？

什麼時候？

外觀模樣油脂豐腴，

又帶點胭脂紅的滷肉燥，

不僅少見且誘人～





▲紅糟滷肉飯，特寫

老婆吃上一口，

忽說覺得這有著一股，

她小時候吃梅干飯，

所懷念的熟悉味道。

又說原來在她小時候，

吃的梅干飯中，

大概是有加了紅糟。

喜歡吃滷肉飯的我，

則是覺得，

這紅糟滷肉飯，

不僅是我偏愛的油脂豐腴滷肉燥，

加上紅糟的甜香醇厚，

整碗鹹甜鹹甜，

且更具獨特香氣，

還頗合我的口味。





▲紅糟排骨飯（大）

大碗只比小碗多10元，

兒子說他要點大碗！

我想這樣也好，

可以分著吃，

然後再點別的

大大的一碗公，

紅糟排骨不小塊且厚實，

且米飯上還淋了紅糟滷肉燥，

看起來就很好吃，

且會吃很飽的感覺～

現場又看到，

大概有一半的餐桌上，

都有點這，

我心想應該是點對了！





▲紅糟排骨，特寫

和一般炸排骨相較，

這外觀就顯得十分酥香的模樣，

且帶些許紅色與紅糟甜香。

炸排骨肉，

算是厚實且不柴澀，

越嚼越散發出紅糟的清香甜，

風味迷人，

相當好吃。





▲留影

我們覺得這家，

是被在地老麵店所耽誤，

有著少見，

且又非常好吃的紅糟滷肉飯，

以及酥炸紅糟排骨！

（這兩項，

應該也是我們目前在新莊板橋，

吃到覺得最好吃的。

嚴格說起來，

若覺得有什麼小缺點，

應該就是用餐環境飄有舊味，

桌面有些許老舊店面的黏感，

但我們還可接受。

#捷運江子翠站美食

【營業時間】11：00～20：00；週日店休

【地 址】新北市板橋區文化路二段182巷7弄13號

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