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《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈福許願地景藝術/遊覽車一日遊 in『功維敘隧道』 Iven の窩-分享生命中的美好

2023-09-05 20:40:19 Ivenの窩 人氣：2,976
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Ivenの窩

發表篇數：473篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：苗栗縣 > 苗栗市

《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

《苗栗景點》遊覽車一日遊  『功維敘隧道』 Iven の窩-

▲  2023.07.15苗栗一日遊下午，遊覽車行程來到苗栗貓狸山的《功維敘隧道》

《苗栗景點》遊覽車一日遊  『功維敘隧道』 Iven の窩-

《功維敘隧道》懷舊月台。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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▲路口有標誌，  從停車場走到《功維敘隧道》要1公里，來回2公里而已，但大熱天走起來，就真的汗流浹背，覺得很遠。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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▲懷舊之旅，尋找古蹟，是人類飲水思源的本能。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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《功維敘隧道》地景藝術佈置，讓人可拍照到此一遊留念。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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祈福許願的地景藝術，心想事成的大火車票，很多人排隊搶拍，我是在回程才順利拍到。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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▲ 這裡樹蔭林立，但因大熱天沒什麼風，走在山谷中就讓人汗流浹背。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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▲「尚禹橋」  

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「尚禹橋」是苗栗市為推動觀光文化，活化歷史建築，正如崇尚大禹治理天下，開拓的精神，於2017年在舊鐵路上興建一座拱型陸橋，取名尚禹，與隧道互應。

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《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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現場還有懷古市集，攤販賣些苗栗紅棗等山產及小吃，現場還有路邊藝人演奏，蠻熱鬧的。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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唯從停車場走到隧道，來回走了二小時，酷熱中滿身大汗，全身濕透，酷熱的夏日，真不適合外出旅遊。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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《功維敘隧道》的入口。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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隧道裡有七彩迷幻的燈光照明，開放時間是5:00~18:00。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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隧道裡的各種顏色變化的燈光閃爍，伴著鳥鳴蟲音，很是吸引力人。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

功維敘隧道全長460公尺，大白天黑暗深邃的隧道裡，偶爾隧道頂滴下水滴，濕人衣群，配合閃爍霓虹燈光，以及鳥叫蟲鳴的森林意境，讓人有種，走進小時候古樸情境的時光錯覺。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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▲終於走到功維敘隧道的北口，古時候火車經過，被燃煤燻黑的隧道口，門牆上就是日據時期總督兒玉源太郎於隧道外牆題「功維敘」而得名。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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『功維敘隧道』民國87年(西元1998年)山線鐵路雙軌化完工後，火車改行駛新闢建的「苗南隧道」，《功維敘隧道》因而退役，直到民國92年(西元2003年)，由苗栗市公所重新整理，《功維敘隧道》入口古樸建築🛖，保存良好，特別是隧道北口為紅磚堆砌，有兒玉源太郎所提寫「功維敘」的文字，仍雋刻在隧道北口上方，形成苗栗新的熱門景點。《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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功維敘隧道雖然要走一小段路，對我們來說是一趟好走的輕旅景點，在這裡除了七彩迷幻百年隧道，還有懷舊月台、祈福許願大火車票...等的地景藝術，沿路有販賣苗栗山產的懷古市集可逛可買，也有街頭藝人演奏，很是熱鬧，是很不錯的輕旅景點，就寫來紀念一下到此一遊《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈

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  『功維敘隧道』

地       址：苗栗縣苗栗市三湖道76-5號
電       話：037-331910(苑裡市公所)
粉絲團：《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈功維敘隧道《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈
 
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