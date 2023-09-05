《苗栗景點》七彩迷幻百年隧道/尚禹橋/古早市集/懷舊月台/祈福許願地景藝術/遊覽車一日遊 in『功維敘隧道』 Iven の窩-分享生命中的美好

▲ 2023.07.15苗栗一日遊下午，遊覽車行程來到苗栗貓狸山的《功維敘隧道》
▲《功維敘隧道》的懷舊月台。
▲路口有標誌， 從停車場走到《功維敘隧道》要1公里，來回2公里而已，但大熱天走起來，就真的汗流浹背，覺得很遠。
▲懷舊之旅，尋找古蹟，是人類飲水思源的本能。
▲《功維敘隧道》地景藝術佈置，讓人可拍照到此一遊留念。
▲祈福許願的地景藝術，心想事成的大火車票，很多人排隊搶拍，我是在回程才順利拍到。
▲ 這裡樹蔭林立，但因大熱天沒什麼風，走在山谷中就讓人汗流浹背。
▲「尚禹橋」
▲「尚禹橋」是苗栗市為推動觀光文化，活化歷史建築，正如崇尚大禹治理天下，開拓的精神，於2017年在舊鐵路上興建一座拱型陸橋，取名尚禹，與隧道互應。
▲現場還有懷古市集，攤販賣些苗栗紅棗等山產及小吃，現場還有路邊藝人演奏，蠻熱鬧的。
▲唯從停車場走到隧道，來回走了二小時，酷熱中滿身大汗，全身濕透，酷熱的夏日，真不適合外出旅遊。
▲《功維敘隧道》的入口。
▲隧道裡有七彩迷幻的燈光照明，開放時間是5:00~18:00。
▲隧道裡的各種顏色變化的燈光閃爍，伴著鳥鳴蟲音，很是吸引力人。
▲功維敘隧道全長460公尺，大白天黑暗深邃的隧道裡，偶爾隧道頂滴下水滴，濕人衣群，配合閃爍霓虹燈光，以及鳥叫蟲鳴的森林意境，讓人有種，走進小時候古樸情境的時光錯覺。
▲終於走到功維敘隧道的北口，古時候火車經過，被燃煤燻黑的隧道口，門牆上就是日據時期總督兒玉源太郎於隧道外牆題「功維敘」而得名。
▲『功維敘隧道』民國87年(西元1998年)山線鐵路雙軌化完工後，火車改行駛新闢建的「苗南隧道」，《功維敘隧道》因而退役，直到民國92年(西元2003年)，由苗栗市公所重新整理，《功維敘隧道》入口古樸建築🛖，保存良好，特別是隧道北口為紅磚堆砌，有兒玉源太郎所提寫「功維敘」的文字，仍雋刻在隧道北口上方，形成苗栗新的熱門景點。
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『功維敘隧道』