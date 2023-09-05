烤雞特攻隊來啦！現烤出爐的肥美烤雞要快點預訂喔～限量的烤全鴨也超美味，沒事先訂起來的話現場可能買不到呢～（邀約

圍事小哥,烤雞特攻隊,現烤桶仔雞,限量烤鴨,桃園美食,中壢太子鎮美食,桃園烤雞推薦,南亞美食,現烤桶仔雞

大概每個月一次吧？我都會在我家附近太子鎮水利會旁邊的空地看到這麼大陣仗的烤雞攤！看起來應該是現烤的呢～剛開始就只是單純的經過而已沒去特別注意，後來慢慢發現只要烤雞特攻隊有擺出來的日子啊，就會有超多人在旁邊等著新鮮出爐的烤雞！咦？連巷子裡的阿姨們都在排耶，嘖……眼見為憑，看來這間烤雞特攻隊的烤雞真的很好吃的樣子啊……於是我就過去要了張名片，不直接買一隻的原因是……我才剛靠過去負責收付的大哥就一臉不好意思的說＂大哥您有預訂嗎？今天的烤雞都已經被訂光了唷！＂，好啊～我下個月一定要吃到！（握拳

0981753080

出沒地點：請追蹤烤雞特攻隊的粉絲團！或是加入他們的Line群～像我當然就是加入烤雞特攻隊大桃園的囉～他們每週二都會公佈在桃園的哪裡出現喔！

烤雞特攻隊Line群請點我！

我拿到名片後就加了烤雞特攻隊大桃園店的Line群！然後每個星期二就會收到他們這禮拜的行程通知，這真的太方便了～

名片上以及隨雞贈送的手套上面都有烤雞特攻隊的Line群QRcode可以掃瞄，掃瞄後選擇同學們居住縣市的Line群加入就對啦！

每一次的出車都會有幾個出爐的時段，像我觀察到的間段有不同喔～星期五有三個出爐時間分是16:00，17:15，18:30，而六日大概都是11:10，12:30，16:10以及17:30。那當然依照現場狀況以及人潮數量有可能差個十來分鐘，畢竟現烤美味值得等待嘛！

像這位小姐就是直接先來付錢然後拿號碼牌，然後算好時間等下一輪烤雞出爐的時候就來拿。

這種大熱天的工作人員還要緊盯著這麼多烤爐真的很辛苦！不過還是在弟弟開爐檢視烤雞狀況的時候拜託他讓我拍一下照片，一陣伴隨著熱浪的烤雞瞬間包圍住我～我的老天啊也太香了吧？

咦？弟弟你等一下，這一爐很明顯不是雞，是鴨吧？只見弟弟神秘地笑了一下，＂這可是限量的喔！＂

隨著烤雞出爐的時間越來越近，也越來越多的顧客在旁邊等了！

如果有先在Line群預訂的話，請先到櫃檯這裡出示預購証明然後先付款～然後會拿到這張候位號碼牌，再來就等叫號一手交牌一手拿雞啦！

弟弟再開爐做最後一次的確認……那個雞皮烤得微帶焦黃，撲鼻的肉香！大家期待已久的現烤桶仔雞終於要出爐啦。

熱騰騰的美味烤雞出爐啦同學們！！！趁著有空的時候跟負責收付的大哥聊了一下，原來烤雞特攻隊的烤雞使用的是黑羽土雞！而且竟然在南部擁有自己的牧場呢～每個禮拜會派專車去南部的牧場接＂雞＂，確認好品質以及數量後才會在各個Line群裡公告，什麼你還沒加入烤雞特攻隊的各地Line群嗎？？？？？快點加入吧這樣才能第一時間收到烤雞特攻隊的最新動態唷！

現烤桶仔雞：450元

剛出爐的烤雞立刻放進這個紙盒裡！接著會放進一碗雞油～沒錯就是在烤的過程中啊，那個雞肉的精華都會收集在烤爐的底部～

每隻烤雞都會有一碗雞油，然後也會附上胡椒跟專用的手扒雞手套。

為了讓客戶品嘗到不同的烤雞風味，還附上兩片檸檬呢～想吃清爽不油膩的烤雞可以擠點新鮮檸檬汁在雞肉上喔。

現烤桶仔鴨（限量）：500元

同學們！每次限量20隻的烤鴨出現啦～～～（激動

還好月月這次有提前預訂，這八隻烤鴨早已經名鴨有主了，一次訂八隻烤鴨再加上五隻烤雞，想必是愛上了烤雞特攻隊的限量名物吧？

趁著一波剛出爈的烤雞熱銷完的空檔，特別拜託老闆幫我們現場表演烤鴨撕肉秀！那隻鴨腿一撕開就能聞到鴨肉特有的香甜氣息呢～（謎之音：你的口水滴到桌上了

老闆說其實他們家的鴨胸肉更是一絕！什麼配料都不用沾～連鴨皮一起送進嘴裡真的越吃越香～越吃越能感受到鴨肉的香甜！太棒了～（激動鼓掌

對了，烤雞特攻隊的烤鴨跟外面我們常吃到的那種脆皮烤鴨不同喔！外面吃到的脆皮烤鴨是要烤一烤再拿出來刷上由蜂蜜以及白醋調配成的脆皮水，然後烤一烤再拿出來刷脆皮水～

但這裡的烤鴨則是一爐烤到底，剛出烤爐的烤鴨那個鴨皮油潤金黃，帶著豐美卻不油膩的肉汁…嘖嘖嘖，真的太美味了。而且外面那種脆皮烤鴨什麼二吃三吃的，整隻的價錢基本上都快七百元了吧？而烤雞特攻隊的烤鴨則是一隻500元！真心覺得大家可以來試試這裡的烤鴨呢！

開開心心地提著剛出烤的烤雞回到巷子裡，拜託了對面5號阿姨來幫忙處理！5號阿姨對我們家來說真的是不可或缺的靈魂人物，畢竟我家就兩個人兩隻貓嘛，一整隻烤雞一天也吃不完，所以就拜託她幫忙手扒一下這隻剛出爐的肥美烤雞～然後大家就可以一起開心的分享啦。

只見阿姨手起雞落手起雞落！瞬間一隻肥美的烤雞就被分解成適合的大小，不愧是擔任國小午餐阿姨的身手！（謎之音：我就問你手起雞落這詞會不會怪怪的？？？

沒幾下一盤可以直接享用的烤雞就處理好啦！來吃吧大家～

我說妳等等，那個雞頭一定要對著我嗎？不過那個烤雞屁股就歸我啦～（搶

其實吃原味的烤雞最能吃出烤雞特攻隊的雞肉好吃在哪裡，連雞胸肉吃起來都不柴非常的美味～當然也可以沾點附贈的雞油會更香。

想更清爽點？沒問題～來點檸檬汁吧～太好吃啦同學們～下次一起來搶烤雞特攻隊的烤雞吧！

謝謝各位這麼用心地看到這裡啦，喜歡圍事的食記嗎？那有空幫個忙到我的粉絲專頁按個讚追蹤一下囉～（大心

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