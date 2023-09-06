『高雄。MASIDA瑪希噠韓式小吃』～鳳山平價韓式料理／正修商圈／文山特區

2023/08/21(一)

MASIDA瑪希噠韓式小吃 高雄市鳳山區八德路二段255號 07 777 8658 無法訂位，不收服務費 營業時間：11:00~14:00／17:30~20:00／店休日請看→ 臉書

這間有著可愛名字的韓式料理小店＂MASIDA瑪希噠＂是我和男友吃飽飯騎車亂繞看到的，第一次經過沒看清楚在賣什麼，第二次等別留意一下，所以選了一天來嚐鮮。

瑪希噠位於正修商圈附近的住宅區內，不熱鬧的點，但累積了不少客人，今天是星期一晚上，生意也不錯，一度有客滿，也有外帶的客人。

來店客一律在外面等候，待店員帶位及手部消毒，請勿自行進入，要注意喔！

門口放有菜單，這點很不錯，經過好奇的人可以看看是否吸引想進去吃。

今天是看到三位女生在忙，小小的店，座位數不多，但環境和裝潢讓人感到自在舒服。

烤肉飯（牛）240元

牛肉有醃製過，跟洋葱一起炒，有著香甜的醬香味，屬於稍鹹的重口味，很適合配飯或夾生菜。

三樣小菜都很好吃，我們都有吃光光。

海鮮煎餅170元

裡頭吃的到蝦子及墨魚，外皮帶點酥，是我喜愛的口感。

豆腐鍋（豬）180元，附一碗白飯

因為咳嗽，所以儘量不吃辣的，才點了不辣的豆腐鍋，湯頭是不錯，但少了辣醬就是少了吃韓式料理的感覺，哈哈！下回等咳嗽好了，一定要點辣豆腐鍋來吃。

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