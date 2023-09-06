為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 『高雄。MASIDA瑪希噠韓式小吃』～鳳山平價韓式料理／正修商圈／文山特區

『高雄。MASIDA瑪希噠韓式小吃』～鳳山平價韓式料理／正修商圈／文山特區

2023-09-06 10:57:24 銀菁夢 人氣：103
share
窩客好文

銀菁夢

發表篇數：632篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：瑪希噠韓式小吃
place高雄市鳳山區八德路二段255號
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

MASIDA瑪希噠韓式小吃15.jpg

2023/08/21(一)

MASIDA瑪希噠韓式小吃　高雄市鳳山區八德路二段255號　07 777 8658　無法訂位，不收服務費　營業時間：11:00~14:00／17:30~20:00／店休日請看→　臉書

MASIDA瑪希噠韓式小吃01.jpg

這間有著可愛名字的韓式料理小店＂MASIDA瑪希噠＂是我和男友吃飽飯騎車亂繞看到的，第一次經過沒看清楚在賣什麼，第二次等別留意一下，所以選了一天來嚐鮮。
瑪希噠位於正修商圈附近的住宅區內，不熱鬧的點，但累積了不少客人，今天是星期一晚上，生意也不錯，一度有客滿，也有外帶的客人。

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃02.jpg

來店客一律在外面等候，待店員帶位及手部消毒，請勿自行進入，要注意喔！

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃03.jpg

門口放有菜單，這點很不錯，經過好奇的人可以看看是否吸引想進去吃。

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃04.jpg

MASIDA瑪希噠韓式小吃05.jpg

MASIDA瑪希噠韓式小吃06.jpg

今天是看到三位女生在忙，小小的店，座位數不多，但環境和裝潢讓人感到自在舒服。

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃07.jpg

烤肉飯（牛）240元

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃08.jpg

牛肉有醃製過，跟洋葱一起炒，有著香甜的醬香味，屬於稍鹹的重口味，很適合配飯或夾生菜。

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃12.jpg

MASIDA瑪希噠韓式小吃09.jpg

三樣小菜都很好吃，我們都有吃光光。

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃10.jpg

海鮮煎餅170元

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃11.jpg

裡頭吃的到蝦子及墨魚，外皮帶點酥，是我喜愛的口感。

 

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃13.jpg

豆腐鍋（豬）180元，附一碗白飯

 

MASIDA瑪希噠韓式小吃14.jpg

因為咳嗽，所以儘量不吃辣的，才點了不辣的豆腐鍋，湯頭是不錯，但少了辣醬就是少了吃韓式料理的感覺，哈哈！下回等咳嗽好了，一定要點辣豆腐鍋來吃。

 

 

『高雄。北村豆腐家』～左營彩虹市集店／各式豆腐煲／五種小菜免費

『高雄。韓月食堂』～左營大順店／道地家庭韓式料理

『高雄。玉豆腐韓國家庭料理』～五種精緻小菜無限吃／強推豆腐煲、海鮮煎餅

 


檢視較大的地圖

 

文章標籤

高雄美食 鳳山美食 鳳山餐廳 文山特區美食 文山特區餐廳推薦
創作者介紹
創作者 銀菁夢 的頭像
銀菁夢

銀菁夢幸福網




檢舉
share
chevron_left

『高雄。肉多多火鍋』～50家直營店／爆炒火鍋／

『高雄。錦娥肉燥飯、虱目魚粥』～平價小吃／鳳

chevron_right
延伸閱讀

食記 - 高雄 楠梓區 好得意米粿

 湯小君

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！

高雄美食　川國演義｜前鎮區隱藏版「充滿靈魂的川菜餐廳」　道地四川麻辣料理「辣控直呼過癮」！

 算命的說我很愛吃

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

銀菁夢

發表篇數：632篇

作者的其它文章
同類據點
梨花이화韓國料理 照片

梨花이화韓國料理

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市苓雅區
首爾韓式豆腐煲專賣 照片

首爾韓式豆腐煲專賣

4.80 (1人評鑑)

區域：高雄市前鎮區
好吃的飯捲鋪 新興區 照片

好吃的飯捲鋪 新興區

4.50 (1人評鑑)

區域：高雄市新興區
金夫人豆腐鍋 照片

金夫人豆腐鍋

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市前金區
咚豬咚豬韓式烤肉吃到飽 自由店 照片

咚豬咚豬韓式烤肉吃到飽 自由店

5.00 (1人評鑑)

區域：高雄市左營區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up