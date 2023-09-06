嘉義輕旅行懶人包∥仁愛路吃喝玩樂攻略，品嚐在地人推薦小吃，帶你去LZ遊樂園吹冷氣夾零食，再到美術館文青美拍，嘉義一日遊推薦

時常有網友詢問，嘉義倒底該怎麼玩？前陣子看到網路投票全台最無聊縣市，居然是嘉義！怎麼會！如果你打算用半天或一天的時間在嘉義停留，不想行程太緊湊，又去過文化路夜市好幾次了，那麼，今天帶你玩嘉義仁愛路，一樣有吃有玩，時間彈性好安排，帶孩子也能輕鬆玩嘉義！

其實嘉義市區有個小缺點，在地人可能感覺沒那麼強烈，記得我剛來嘉義的時候，覺得嘉義熱鬧的地方，都是一塊一塊的，例如檜意森活村、文化路夜市、新光三越+遠東百貨等等，若沒有交通工具則比較難玩得盡興。

但隨著這幾年觀光興盛，越來越多遊客會往嘉義跑，除了像阿里山這種比較遠的景點，其實市區可以分好幾個部份玩，不要把時間都花費在點與點之間往返，更能夠玩得輕鬆開心，今天分享的仁愛路攻略，就在火車站前，租機車就能往返，若是開車也都有停車場，當然也能隨自己的時間增減項目，旅行，為得就是放鬆且開心，你說對嗎。

▶▶＊一分鐘帶你嘉義市區半日遊＊◀◀

（以下順序按路程排序）

▍劉媽媽涼麵

嘉義市仁愛路283號

0933 681 955

營業時間：am07:00～12:30（無固定公休日）

劉媽媽涼麵 粉專

劉媽媽涼麵位於仁愛路市場中，是許多在地居民及上班族的好鄰居，每逢上班及午餐時刻，生意還挺不錯的，內用僅有兩張座位，不過顧客大部份都是外帶，若是大量或團體訂購，建議先致電避免久候。

涼麵有兩種麵體可選擇，一般涼麵常見的細麵，以及嘉義在地的寬扁麵，加辣或是加白醋，都可以跟闆娘劉媽媽客製，我最喜歡來盤細麵大辣，吃起來超爽快！

▍綠豆先生

嘉義市仁愛路346號

0952 368 566

營業時間：am11:00～19:00（週二公休）

在吃涼麵的時候，有人推薦了對面的綠豆先生，稱讚好喝又實在，的確購買的人來來去去，一直沒怎麼停過，我看年輕老闆的手一直停不下來呢！

這麼一大杯的綠豆沙牛奶，居然只要$55，真的很實在耶，光是鮮奶就超過半杯，綠豆沙爽口綿密，解渴又消暑！如果喜歡甜一點的話，可以點綠豆冰沙，不喜歡太甜可以跟我一樣點綠豆沙牛奶，聽說鳳梨冰沙也很不錯，下次再來的話我要試試鳳梨的。

▍LZ遊樂園

嘉義市仁愛路502號

0933 681 955

營業時間：24HR；專人服務am09:00～am01:00

LZ遊樂園 粉專

帶著孩子玩什麼才盡興？一家子到LZ遊樂園，享受美好的下午時光，外面太陽超大耶，在LZ吹冷氣夾零食，不香嗎？

LZ就在嘉義錢櫃對面，從火車站步行即可抵達，若是開車族亦可停車在附近停車場，非常方便，而且我們來玩的這天剛好有活動，只要夾滿20樣商品，完成五星評論及追蹤，就可以抽獎喔！

我覺得夾機台有種很難抗拒的魅力，只要出貨就很容易停不下來！LZ的機台什麼都有，餅乾、飲品、糖果、玩具、生活用品全都有，千萬不要擔心很難夾或是夾不到，今天三個小女孩都能出貨，真的很有趣。

夾機台最重要的是什麼你們知道嗎？其實就是心靜、眼準、手穩，挑到想夾的機台，先仔細觀察一下爪子及洞口周圍，找出最有利的槍位，接下來就是挑戰出貨啦！還有一件很重要的事，現場的帥哥美女員工，都很樂意服務大家，如果怕夾不到，也可以請員工幫忙擺槍位，我們靠帥哥美女幫忙，夾了三大箱呢！

給新手們推薦一些好夾好出貨的機台吧，在LZ有許多餅乾機台，餅乾的包裝大而澎，要直接靠夾子直取是有些難度的，例如像多力多滋、樂事、卡迪那，都是大人小孩喜歡的，可以利用甩夾或推爪的方式出貨，我曾經看過高手十塊錢夾三包的，現在餅乾動輒三四十元，還能享受夾物的樂趣，這樣很划算對吧。

不喜歡吃零食也沒關係，LZ也有些比較特別的機台，可以夾網美水壺、洗衣膠囊、火箭樂高、濕紙巾等等。

有些機台還會搭配活動，例如我們當天夾了八個網美水壺，用不到這麼多水壺，也可以跟店家換取家庭KTV，小孩子玩翻了，看著一個個水壺掉落到洞口，我們真是在旁邊拍手叫好耶，最後搬了三大箱回家，滿足！

▍嘉義市立美術館

嘉義市廣寧街101號

05 227 0016

營業時間：am09:00～17:00（週一公休）

嘉義市立美術館 粉專

嘉美是嘉義市近年來滿夯的一個打卡景點，用古蹟改造而成，地點就在火車站外，假日有許多觀光客到此朝聖及拍照留念。

嘉美除了外面可以拍照外，裡面其實也有不定期展覽可以購票參觀，還有誠品、昭和J十一咖啡館、燃石小舖等區域，不趕時間的話可以走走逛逛，晚上還有J-BIIRU可以喝兩杯呢。

▍九湯屋

嘉義市光彩街708號600

05 222 1296

營業時間：am11:00～14:00、17:00～21:00（週四公休）

九湯屋光彩店 粉專

美術館旁的隱藏版拉麵，也滿受在地人的喜愛，我自己覺得口味偏向台日綜合，湯頭有許多選擇，可以滿足各式各樣口味的客群。

推薦一下，我覺得九湯屋的價位滿親切的，我跟Zia一起吃一碗，加價加麵，看看這碗麵量會不會太嚇人，我可是很努力才把麵吃光的，叉燒肉滑嫩好吃，一碗拉麵內有兩大片。

▶▶＊一分鐘帶你嘉義市區半日遊＊◀◀

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