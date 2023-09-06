雲林北港｜在地60年人氣排隊特色甜粽剉冰「粳粽冰」｜朝天宮周邊美食｜粳粽林

有看過把整顆鹼粽放進剉冰裡的嗎？全台少見的粳粽冰底加啦！在地經營60年，人氣排隊刨冰，來北港必吃的特色美食！

好的我必須老實說，這是我第一次吃鹼粽，也是第一次吃這家「粳粽林」，(甚至我前公司就在他的斜對面)，雖然我是土生土長北港人，但真的是近兩年才知道這家很有名，可能是我過去都鍾愛北港圓仔湯的緣故，自然而然不太會去嘗試其他冰品，但這次發現口味真的還不錯！

位在朝天宮附近，徒步就能走到的距離，假日下午時段排隊大約半小時，幸好是陰天，不然應該會曬成人乾，現場有大約5桌的座位，內用都滿了只能外帶了~幸好有排到內用

價格是一如既往的銅板價格，一份粳粽冰可以自選兩種料，加料一種+$5，價格也還是超佛的~

▼粳粽冰$50

老闆會把鹼粽先切一塊塊的放進碗裡，客人點餐時再把剉冰、料鋪上

一顆鹼粽的份量真不少，鹼粽本身沒有什麼味道，帶有一點鹼味，軟中帶點Q，口感很特別~切開看起來有一粒一粒的很像一般的粽子，但碰到冰不會變得更硬蠻特別的！

搭配店家自煮的薏仁、粉條、彩色水晶圓，淋上店家自製糖水，不會過於甜膩~

友人加了鳳梨也不錯，是店家自製的古早味鳳梨醬，味道非常剛好不會過甜~

整體來說，沒吃過的朋友們可以來嘗鮮！味道真的蠻特別的~喜愛冰品的不能錯過~

【 粳粽林 】

▸ 地址｜雲林縣北港鎮中正路83號

▸ 營業時間｜11:00-18:00。週三休息

▸ 電話｜0935760618



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