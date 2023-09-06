【南區】小潛艇素食創意料理～中西式餐點皆有 火鍋、披薩都吃得到的銅板價素食料理~ 近中興大學、高等法院、國資圖、五權車站、大買家、忠孝路、建成路

『小潛艇素食創意料理』是在中興大學附近巷弄中的素食早午餐店、晚餐店

之前都是看學妹打卡,這次和朋友們來吃,發現也是一個吃素的優質餐廳

店家提供的餐點超多樣化~~有西式、中式,甚至義大利麵、燉飯、披薩到火鍋,讓來客一次擁有各種素食美食~

忘記拍店面,『小潛艇養生素食創意料理』位於仁義街、永和街口,有一樓和地下室

這次來用餐時一樓都客滿了,所以往地下室...但地下室的位子反而比較寬敞

Menu

店家很貼心的把各樣主餐用不同的顏色來區分

每樣餐點+$59元就有濃湯(or飲料-豆漿、紅茶、奶茶、洛神茶、桂圓紅棗茶、拿鐵、黑咖啡(+$20)擇一)、沙拉、地瓜泥(換馬鈴薯泥+$5元),想要有甜點可加$20(冰心塔、泡芙、奶酪、月亮燒、果凍、蛋糕擇一)

餐點的單價都不高..只加2個銅板的價錢,就有好多副餐..CP值超高~

雪花煎餃10顆 $45 +$59元(沙拉+薯泥＋洛神茶)

愛吃餃子的我,到素食店時也幾乎都會把該店的素餃點來吃..

也很少有素食店能吃得到雪花煎餃(大多都是水煮水餃)

很少素食店會有煎餃可以吃,除了有薄薄的恰恰冰花之外,內饀也算多..

蠔油沙茶炒麵 $110

友人order,沒吃無法評論,但好好吃~

蕃茄羅勒燉飯 $110

友人order,沒吃無法評論,但好好吃~

手作鮮奶酪

飯後的甜點很好吃～

小潛艇素食創意料理

【店址】台中市南區永和一街41號1樓

【TEL】04-2285-3542

【營業時間】週二~日 06:00~14:30 17:00~20:00 (週一休)

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