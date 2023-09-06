為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【南區】小潛艇素食創意料理～中西式餐點皆有 火鍋、披薩都吃得到的銅板價素食料理~ 近中興大學、高等法院、國資圖、五權車站、大買家、忠孝路、建成路

【南區】小潛艇素食創意料理～中西式餐點皆有 火鍋、披薩都吃得到的銅板價素食料理~ 近中興大學、高等法院、國資圖、五權車站、大買家、忠孝路、建成路

2023-09-06 15:32:09 黑門莉's 生活、旅遊、美食日記 人氣：97
share
窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：310篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：小潛艇養生蔬食
phone04-2285-3542
place台中市南區永和一街41號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

618.jpg

 

『小潛艇素食創意料理』是在中興大學附近巷弄中的素食早午餐店、晚餐店

之前都是看學妹打卡,這次和朋友們來吃,發現也是一個吃素的優質餐廳

店家提供的餐點超多樣化~~有西式、中式,甚至義大利麵、燉飯、披薩到火鍋,讓來客一次擁有各種素食美食~

 

617.jpg

忘記拍店面,『小潛艇養生素食創意料理』位於仁義街、永和街口,有一樓和地下室

 

616.jpg

這次來用餐時一樓都客滿了,所以往地下室...但地下室的位子反而比較寬敞

 

610.jpg 

609.jpg

Menu

店家很貼心的把各樣主餐用不同的顏色來區分

每樣餐點+$59元就有濃湯(or飲料-豆漿、紅茶、奶茶、洛神茶、桂圓紅棗茶、拿鐵、黑咖啡(+$20)擇一)、沙拉、地瓜泥(換馬鈴薯泥+$5元),想要有甜點可加$20(冰心塔、泡芙、奶酪、月亮燒、果凍、蛋糕擇一)

餐點的單價都不高..只加2個銅板的價錢,就有好多副餐..CP值超高~

 

 

613.jpg

雪花煎餃10顆 $45 +$59元(沙拉+薯泥＋洛神茶) 

愛吃餃子的我,到素食店時也幾乎都會把該店的素餃點來吃..

也很少有素食店能吃得到雪花煎餃(大多都是水煮水餃)

 

615.jpg

很少素食店會有煎餃可以吃,除了有薄薄的恰恰冰花之外,內饀也算多..

 

612.jpg

蠔油沙茶炒麵 $110  

友人order,沒吃無法評論,但好好吃~

 

611.jpg

蕃茄羅勒燉飯 $110   

友人order,沒吃無法評論,但好好吃~

 

614.jpg

手作鮮奶酪   

飯後的甜點很好吃～ 

 

 

 

小潛艇素食創意料理

【店址】台中市南區永和一街41號1樓

【TEL】04-2285-3542

【營業時間】週二~日 06:00~14:30 17:00~20:00 (週一休)

外送：ubereats.com, foodpanda.com.tw

 

文章標籤

台中 小潛艇素食創意料理 台中素食 台中素食早午餐 台中素食早餐 台中素食午餐 台中素食晚餐 台中素食店 台中西式素食 台中中式素食 中興大學 高等法院 國資圖 大買家 五權車站 台中南區素食 台中南區美食 台中南區 銅板美食
創作者介紹
創作者 黑門莉 的頭像
黑門莉

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記




#台中
morechevron_right
文章關鍵字
台中 小潛艇養生蔬食 台中素食 台中素食店 more
檢舉
share
chevron_left

【東區】コメダ(KOMEDA)客美多珈琲店LaLaport店

【西屯區】柒串燒逢甲店－10年烤功的串燒品牌台

chevron_right
延伸閱讀

台中南區｜卡如那泰式素食 展現台味泰式素食!!

 papa

台中｜北區 發現-素食鐵板麵 近科博館

 papa

【涼拌小菜】初誠良物 藤椒魚皮X金蒜脆掌 涮嘴下酒菜 團購美食

 shouyadog

台中蔬食｜光焙若蔬食 SUN BERNO 勤美店 蔬食料理 素食餐廳 無麩質料理

 SISI人妻
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

黑門莉's 生活、旅遊、美食日記

發表篇數：310篇

作者的其它文章
同類據點
越好吃越式料理 照片

越好吃越式料理

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞-大里店 照片

咕蔬搖新概念舒肥鹹水雞-大里店

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市大里區
Second Floor 貳樓台中秀泰文心店 照片

Second Floor 貳樓台中秀泰文心店

4.35 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳(台中概念店) 照片

ABV地中海餐酒館-世界精釀啤酒餐廳(台中概念店)

4.03 (3人評鑑)

區域：台中市西區
Tom Tom Kitchen Bar 照片

Tom Tom Kitchen Bar

4.20 (1人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up