南方澳美食》阿芬鮮魚湯★必點鮮魚湯★平價新鮮美味，超人氣排隊要早早來喔

來到南方澳，除了逛逛漁港及附近商街，這間『阿芬鮮魚湯』可別錯過喔!! 超人氣的排隊平價海產店，連食尚玩家、非凡新聞都大力推薦的美食餐廳，也是我每到必訪之處，每隔一陣子就有人會嚷著來喝鮮魚湯~

隔壁的富美海鮮樓 也是很有名氣的海產店，只不過比較適合多數人用餐的大桌菜，像我們這樣兩個人或者一家四口來，直接到 阿芬鮮魚湯用餐，就可以吃得很開心又很飽。來到南方澳漁港附近都有停車格或付費停車場，假日人多就需要繞一下找個車位，阿芬鮮魚湯餐廳很好找，就在最熱鬧的大街第一條巷口進去，招牌很明顯排隊的人也不少。

阿芬鮮魚湯｜店家資訊

■ 地址 : 宜蘭縣蘇澳鎮海邊路145號

■ 時間 : 一到五 10:00 - 19:00

六日 10:00 - 20:00

■ 公休日 : 周四

■ 電話 : 0910 453 799

■ 臉書官網 阿芬鮮魚湯

請在店門口先抽號碼牌等候叫號，千萬不要傻傻的等喔! 等候的同時便可以拿菜單先畫單了，待服務人員叫號入座，馬上遞交菜單就可以省去很多時間。其實每次來都會需要小排隊一下，但是翻桌率蠻高的所以不會等到天荒地老的感覺。

我們幾乎來這裡報到都會點

鮮魚湯或者海鮮粥，NO.1必點的項目

▲十點開門陸陸續續便有遊客進來，通常還沒到12點一樓就坐滿了，還好這裡是兩層樓的透天厝餐廳，座位算蠻多的

▲店門外的冷藏櫃裡擺放了很多各式各樣的小菜與生魚片

▲店裡的裝潢蠻樸實的，都是木桌椅，還算寬敞乾淨，服務人員動作非常俐落快速，所以點餐、送餐、收拾的流程很順暢

▲餐具和醬料在餐廳的後面區域，需自行取用

▲阿芬姐的人像大招牌

▲沒有騙你啊~ 真的是用餐時間高朋滿座，東西新鮮好吃又平價，難怪人氣不減

▲川燙小卷 大隻又新鮮，我吃一隻就有飽足感耶

▲飛卷沙拉 新鮮的花枝切片，口感Q有彈性

之前來用餐嚐過 炒飯、炒麵、海鮮粥、炸白帶魚、魚蛋沙拉、鯊魚煙、現撈小卷、滷肉飯…，每次來也喜歡嘗試不同的組合

今天我們兩人點了三樣 鮮魚湯、綜合小拼盤、白煮蝦 (其實是為了飯後還要去吃無名蝦餅啦)

▲綜合小拼盤 $250

這個綜合拼盤包含了曼波魚、鯊魚煙、魚蛋沙拉、煙燻魚肚、飛卷沙拉，一次就可以吃到5種口味啊，是不是好棒

曼波魚 口感好特別，QQ很有嚼勁，

鯊魚煙 軟嫩不會粉粉柴柴，

我最愛的 魚蛋沙拉 飛卷沙拉 口味都很不錯

特別點白煮蝦就是為了要吃到最新鮮的原味，有鮮甜喔~ 只要沾一點醬便很有滋味了

曼波魚又稱作「翻車魚」，呈現透明的魚肉，好像蒟蒻般的滑順口感，咕溜咕溜的也有點難夾，聽說這個富含膠原蛋白，不多吃幾口怎麼行，雖然魚肉沒有太多的味道，不過沾一點哇沙米能提味不少

魚蛋 沾上沙拉就是好吃

鮮魚湯 是用當令的魚下去熬煮而成，今天的魚肉是鬼頭刀(也是就飛虎魚)，我覺得口感很好新鮮札實，最喜歡這個薑絲和蔥花超多的湯頭，味道真鮮甜，而且冬天來一碗好暖胃，夏天來吹著冷氣喝也不錯啦!

▲鮮魚湯 (小) 你看這麼大碗才$69

裡面的魚肉還不少

喝了鮮魚湯已經覺得有一點小幸福了，還有人剝蝦…我簡直是最幸福的小村婦啦

阿芬鮮魚湯｜訪後隨筆

☆ 平價新鮮的海產小吃店，多點幾樣就可以吃很飽

☆ 座位多上菜快，服務人員也很親切，

☆ 無訂位皆須現場排隊

☆ 唯一需要再加強的就是洗手間的清潔，因為人潮眾多時會比較疏忽

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