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台北最新購物天堂│ 唐吉軻德南港店│CITYLINK南港店B棟3樓│免出國在台就能買到日本進口的商品│新開幕優惠活動好逛好買好好拍

2023-09-07 10:51:47 大海愛上藍天 人氣：100
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1465篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 南港區

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日本超夯的唐吉訶德DON DON DONKI又來台設立第3間店了，地點就在台北CITYLINK南港店，交通便利，搭火車捷運都可以到，這裡有獨家限定日本糖果零食隨你挑，日系美妝專區、現點現做和牛便當，還有專人為你客製化泡麵50元就有，好吃好玩好買又好拍，整間店設計超日系風格，讓人彷佛來到日本一樣，新開幕有許多優惠活動可以來挖寶。

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唐吉訶德為知名日本折扣零售連鎖店，CITYLINK南港店有日系美妝專區為台灣首店。

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地點就在CITYLINK南港店B棟3樓，9:00就開始營業，賣場還沒營業可先搭電梯上來。

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一進門就讓我快門按不停，整間店也太可愛的，到處都充滿唐吉軻德DON DON DONK可愛的身影，影片分享

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駄果子零食塞放題，首先拿好塑膠杯

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整區零食櫃任你挑，最後蓋上杯蓋完成任務，超級好玩又有趣，原價300元，新開幕不定期有促銷活動。

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琳瑯滿目的糖果，看起來都好好吃，在限定的杯子裡，只要你裝進去東西都可以帶走。

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現場有許多告示牌，提醒你位置所在和結帳地點、廁所，相當貼心。

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ヲた飯堂：現煮食堂，可選擇自己想要的泡麵，價位50元起，加30元就有青菜，可自由搭配現場食材，由專人為您烹調，成為客製化泡麵。

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琳瑯滿目的商品讓人目不暇給

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整間賣場超美超好逛的，全都是日系商品，還有許多超值特惠商品等你來挖寶。

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獨家限定：日系美妝專區，不定期可與日本美妝品牌連線，了解產品的特色和使用方法。

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蘆薈凝膠139元買一送一

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矽膠按摩洗臉儀499元

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買咖啡壺還送樹脂濾杯，259起就有。

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超大健身球只要100元

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CITYLINK南港店P棟立體停車場每小時40元，單筆消費滿1000元可折抵1小時。

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唐吉軻德CITYLINK南港店：台北市南港區忠孝東路七段359號B棟3樓；營業時間: 9:00-22:00

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儘管沒有絕佳的文筆，卻有最真切的敘述，希望藉著分享，可以讓更多人了解旅行的美好。 我的座右銘: 走很多地方, 很多地方還沒走; 做了很多事, 很多事情還沒做; 覺得夠老了, 又覺得還沒活夠; 覺得玩累了, 除了玩又不會別的..... 我想, 人生幸福不過如此吧!
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