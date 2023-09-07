台北最新購物天堂│ 唐吉軻德南港店│CITYLINK南港店B棟3樓│免出國在台就能買到日本進口的商品│新開幕優惠活動好逛好買好好拍

日本超夯的唐吉訶德DON DON DONKI又來台設立第3間店了，地點就在台北CITYLINK南港店，交通便利，搭火車捷運都可以到，這裡有獨家限定日本糖果零食隨你挑，日系美妝專區、現點現做和牛便當，還有專人為你客製化泡麵50元就有，好吃好玩好買又好拍，整間店設計超日系風格，讓人彷佛來到日本一樣，新開幕有許多優惠活動可以來挖寶。

唐吉訶德為知名日本折扣零售連鎖店，CITYLINK南港店有日系美妝專區為台灣首店。

地點就在CITYLINK南港店B棟3樓，9:00就開始營業，賣場還沒營業可先搭電梯上來。

一進門就讓我快門按不停，整間店也太可愛的，到處都充滿唐吉軻德DON DON DONK可愛的身影，影片分享

駄果子零食塞放題，首先拿好塑膠杯

整區零食櫃任你挑，最後蓋上杯蓋完成任務，超級好玩又有趣，原價300元，新開幕不定期有促銷活動。

琳瑯滿目的糖果，看起來都好好吃，在限定的杯子裡，只要你裝進去東西都可以帶走。

現場有許多告示牌，提醒你位置所在和結帳地點、廁所，相當貼心。

ヲた飯堂：現煮食堂，可選擇自己想要的泡麵，價位50元起，加30元就有青菜，可自由搭配現場食材，由專人為您烹調，成為客製化泡麵。

琳瑯滿目的商品讓人目不暇給

整間賣場超美超好逛的，全都是日系商品，還有許多超值特惠商品等你來挖寶。

獨家限定：日系美妝專區，不定期可與日本美妝品牌連線，了解產品的特色和使用方法。

蘆薈凝膠139元買一送一

矽膠按摩洗臉儀499元

買咖啡壺還送樹脂濾杯，259起就有。

超大健身球只要100元

CITYLINK南港店P棟立體停車場每小時40元，單筆消費滿1000元可折抵1小時。

唐吉軻德CITYLINK南港店：台北市南港區忠孝東路七段359號B棟3樓；營業時間: 9:00-22:00

台北超值吃到飽早餐【南港蔦屋書店SHARE LOUNGE】在一整間的書屋裡享用早餐/路易莎illy咖啡麵包點心自助吧無限取用/免百元平日限定/具有書香氣息共享空間

台北五星級飯店早餐【六福萬怡酒店敘日全日餐廳】平日限定40名敘日早餐買一送一/早餐Buffet吃到飽680元/享受五星級飯店頂級餐宴

台北高空景觀餐廳【貳樓微風南山店】台版曼哈頓高樓城巿美景/一整排101景觀座位區/全玻璃鏡面彷彿飄浮在空中/大片落地窗飽覽落日藍調夜景

台北五星級飯店港式飲茶【圓山大飯店金龍餐廳】享用烤鴨多吃國宴級料理/有專人為你片鴨/台北101無敵景觀/極致奢華尊貴饗宴

台北五星級大飯店【圓山大飯店天際客房】一生一定要住一次/中國宮殿式建築/享受元首級貴賓禮遇/圓山聯誼會會員尊榮/群山環繞奧林匹克戶外泳池

台北五星級飯店早餐吃到飽【圓山大飯店松鶴廳】在金碧輝煌的宮庭內享用早餐/無國界創意百匯料理/早餐時段4小時讓你飽到中午

台北101最佳登山步道│拇指山步道攻略│象山超然亭絕美觀景平台│挑戰九五峰馬蹄形平台│站在巨石鳥瞰101台北盆地

文章標籤