【台中伴手禮推薦】卡但屋｜ 富貴禮盒｜公婆餅｜杏仁酥｜土鳳梨酥｜中秋伴手禮推薦

中秋節即將到來，

大家選好伴手禮了嗎?

卡但屋有公婆餅、杏仁酥、土鳳梨酥等各式傳統糕餅，

還有各式不同組合的禮盒，

滿足每個人不同的喜好，

送禮自用都適合

公婆餅是卡但屋餅店的專利註冊商品，

並在民國80年、81年、82年，

連續三年榮獲全國優良食品金牌獎優良商店，品質安心有保障，

卡但屋 富貴禮盒，使用大紅色系包裝，

喜氣洋洋的，送禮體面又大方

卡但屋 富貴禮盒A有公婆餅、杏仁酥、土鳳梨酥，

組合相當豐富，有孩子最愛的土鳳梨酥、公婆餅，還有老公最愛的杏仁酥，

一盒滿足家人們不同的喜好

杏仁酥

每盒杏仁酥裡面有4小包杏仁酥，每小包內有2塊的杏仁酥片

每片杏仁酥上有滿滿的杏仁片，

一口咬下酥脆又涮嘴

奶香交織著杏仁香，口口酥香又濃郁，

讓人一口接一口停不下來

公婆餅 甜味

雖然公婆餅沒有華麗的外表，

但餅皮澎潤，大小適中，一次吃一個剛剛好

一口咬下酥鬆的餅皮中有軟Q且濃郁的奶香，

微甜不膩口，

有層次又好吃，

也讓我們家挑嘴的孩子一試就愛上

土鳳梨酥

一盒裡面有12個，

獨立式包裝，保存攜帶都便利，

隨手放幾個在包包中，

肚子餓或嘴饞時，隨時都能拿出來墊墊肚子

土鳳梨酥

不是以冬瓜製作的內餡，而是以新鮮土鳳梨製作成鳳梨內餡，

一口咬下酸酸甜甜的口感，

嚐的到土鳳梨的纖維感，餅皮酥酥的奶香，

層次豐富又有口感，

不甜也不膩，

剛好是我最愛的鳳梨酥口感，

喜歡吃鳳梨酥又怕太甜的朋友可以選這個



富貴禮盒一盒有多種美味，滿足家人們不同的喜好，



官網上還有很多不同的組盒，如果喜歡傳統糕餅的朋友和有送禮需求的朋友都適合參考看看喔~

店家資訊:

卡但屋-民權總店

地址：台中市北區民權路408號

電話：04-22030-776

營業時間：AM:8:00~PM:8:00



卡但屋-大里分店

地址：台中市大里區中興路二段672號

電話：04-24866-335

營業時間：AM:8:00~PM:8:00



卡但屋官網



卡但屋粉絲團



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本文為個人實際食用之心得，每個人的口感不同，請依個人味蕾為主。

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