【苗栗食記】圓聚鼎小籠包 - 小籠包咬開滿滿的爆漿湯汁，蘿蔔糕和菜肉蒸餃也大推

這天帶小朋友到苗栗的功維敘隧道玩，晚餐就在這間圓聚鼎小籠包用餐，他們的小籠包都是每日現擀現做的，有滿滿的湯汁咬一口絕對會爆漿，其他的蘿蔔糕、菜肉蒸餃也非常推，難怪在google評價擁有4.7顆星的高分，有來到苗栗市區一定要來吃看看！

開車可停路邊停車格或uTagGO 豐義苗栗市莊敬街停車場，苗栗市公所晚上可以免費停車喔！

▲店家位在精武街內招牌不是很明顯，如果沒有繞進來很容易錯過。

▲店內用餐區不大，座位區略擁擠，但整體算是乾淨明亮。

▲圓聚鼎菜單：品項不多，主食麵類只有餛飩麵，小籠包和蒸餃是必點！

▲紅茶 20元：當天口渴點了他們的紅茶，覺得普通，拿來配配麵食還不錯。

▲小籠包 75元：一籠有八顆，一顆份量不算大，皮橄得非常薄，上面的摺痕也相當好看。

▲小籠包雖然不大，但一口咬下就被滿滿的鮮甜湯汁所驚艷，內餡的豬肉肥瘦比例剛好，吃起來不會有油膩感。

▲餛飩麵(乾) 70元：餛飩麵我點乾的，配料有主食餛飩和豆芽菜、韭菜，整體份量中等。

▲餛飩麵使用手工麵條，吃起來很有勁道我很喜歡，醬汁鹹香鹹香的非常夠味不死鹹。

▲餛飩的外皮吃起來Q彈細緻，餡料也很夠味。

▲菜肉蒸餃 80元：菜肉蒸餃內塞了滿滿的青江菜，青江菜切得非常細緻完全不會卡牙縫，吃起來非常清爽。

▲蘿蔔糕 45元：老實說第一次吃到這麼厚實的蘿蔔糕，送來時有被驚豔到，表面煎得微焦有脆度，裡面可以吃到蘿蔔絲和蝦米、紅蔥頭，口感綿密扎實，贏過很多知名港式連鎖店阿！

快吃完時老闆的女兒突然跑來跟我們搭訕，還送了小朋友糖果，離開時女兒超級依依不捨直說下次還要再找來這裡的姊姊。XD

雞蛋糕短評：籠包皮薄多汁，菜肉蒸餃內餡超飽滿吃起來很清爽，蘿蔔糕表皮煎的超酥，真的好吃！



用餐環境★★★★

餐點★★★★☆

服務★★★★☆

CP值★★★☆



圓聚鼎小籠包美食資訊：

地址：苗栗縣苗栗市精武街20號

電話：037360466

官網：

營業時間：10:00–14:00、16:00–20:30 (周一公休)

停車場：無

服務費：無

廁所：有

刷卡：無

外送：有()



【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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