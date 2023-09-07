RAY 2.0 光線咖啡｜員林最美的韓系質感咖啡廳，還可以做美甲、美髮、芳療！

喜歡拍照打卡的水水們要收藏這家，員林最美的韓系質感咖啡廳【RAY 2.0 光線咖啡】，主打各式各樣的甜點和輕食，絕美的環境搭配良好的採光，不管隨便拍都能超級好看，同時結合了美甲、美髮、芳療等美學服務，不只可以吃甜甜還能變漂亮!



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環境分享

▼【RAY 2.0 光線咖啡】位在員林市新生路上，靠近員林火車站後站步行約10分鐘可抵達，灰色系的整棟建築相當吸睛，有種讓人來到韓國街邊的感覺。

▼【RAY 2.0 光線咖啡】一樓是咖啡廳，以時髦的灰白色系為主軸，加上大片的良好採光落地窗，充滿簡約的韓系風格。

▼【RAY 2.0 光線咖啡】是複合式的美學概念館，結合美甲、美髮、芳療等美學服務，二樓為美髮空間，三樓提供美甲、美睫及芳療的服務，四樓則是規畫可以做作為會議空間、課程講座空間或共享空間租借，想要去哪都可以搭乘電梯前往。

▼【RAY 2.0 光線咖啡】店內販售的精品咖啡，都是選用台中得獎烘豆師的所烘製的咖啡豆，喝了喜歡還可以買回家好好享受。

菜單

【RAY 2.0 光線咖啡】以手作的甜點和輕食為特色，還有義式咖啡、特調飲品和酒類，讓大家輕鬆享受甜蜜時光。

餐點介紹

無國界水果優格沙拉 💰250元

▼如同花朵綻放的無國界水果優格沙拉，份量很大，還會附上麵包可以搭配享用，酸酸甜甜的無糖優格，搭配新鮮的當季蔬菜及水果，吃起來相當爽口不甜膩。

抹茶千層💰150元

▼讓我為之驚豔的抹茶千層，抹茶微苦帶有香氣，鮮奶油質感吃起來清爽細緻，層層堆疊的口感好喜歡!

經典拿鐵 💰90元 粉紅酒💰元

▼飲品提供無酒精和酒精的品項，經典拿鐵的咖啡與牛奶比例剛剛好，入喉後有著迷人的咖啡韻味，喝到最後尾韻還會回甘，另外還有超美好拍的粉紅酒，淡淡酒香伴隨沁涼氣泡感，搭配鹹食或甜點都好適合!

用餐心得

原來員林也有這麼好拍照的地方，從裡到外都超美的【RAY 2.0 光線咖啡】，每一個角落都能拍出人生美照，甜點和沙拉的表現也很不錯，帶來舒適放鬆的用餐體驗，不只吃美食還可以美甲、美髮、芳療，超級方便的!

店家資訊

RAY 2.0 光線咖啡

粉絲團：RAY 2.0 光線咖啡 FB

地址：彰化縣員林市新生路77號

電話：04-83-5511

營業時間：09:00–18:00 (週四休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/