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RAY 2.0 光線咖啡｜員林最美的韓系質感咖啡廳，還可以做美甲、美髮、芳療！

2023-09-07 21:02:19 肉依小姐吃什麼 人氣：107
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窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：508篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 員林市

造訪商家：光線咖啡
place彰化縣員林市新生路77號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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RAY 2.0 光線咖啡｜員林最美的韓系質感咖啡廳，還可以做美甲、美髮、芳療！

喜歡拍照打卡的水水們要收藏這家，員林最美的韓系質感咖啡廳RAY 2.0 光線咖啡，主打各式各樣的甜點和輕食，絕美的環境搭配良好的採光，不管隨便拍都能超級好看，同時結合了美甲、美髮、芳療等美學服務，不只可以吃甜甜還能變漂亮!

內容目錄

環境分享

RAY 2.0 光線咖啡位在員林市新生路上，靠近員林火車站後站步行約10分鐘可抵達，灰色系的整棟建築相當吸睛，有種讓人來到韓國街邊的感覺。

RAY 2.0 光線咖啡一樓是咖啡廳，以時髦的灰白色系為主軸，加上大片的良好採光落地窗，充滿簡約的韓系風格。

RAY 2.0 光線咖啡是複合式的美學概念館，結合美甲、美髮、芳療等美學服務，二樓為美髮空間，三樓提供美甲、美睫及芳療的服務，四樓則是規畫可以做作為會議空間、課程講座空間或共享空間租借，想要去哪都可以搭乘電梯前往。

RAY 2.0 光線咖啡店內販售的精品咖啡都是選用台中得獎烘豆師的所烘製的咖啡豆，喝了喜歡還可以買回家好好享受。

菜單

RAY 2.0 光線咖啡以手作的甜點和輕食為特色，還有義式咖啡、特調飲品和酒類，讓大家輕鬆享受甜蜜時光。

餐點介紹

無國界水果優格沙拉 💰250元

▼如同花朵綻放的無國界水果優格沙拉，份量很大，還會附上麵包可以搭配享用，酸酸甜甜的無糖優格，搭配新鮮的當季蔬菜及水果，吃起來相當爽口不甜膩。

抹茶千層💰150元
▼讓我為之驚豔的抹茶千層，抹茶微苦帶有香氣，鮮奶油質感吃起來清爽細緻，層層堆疊的口感好喜歡!

經典拿鐵 💰90元 粉紅酒💰元

▼飲品提供無酒精和酒精的品項，經典拿鐵的咖啡與牛奶比例剛剛好，入喉後有著迷人的咖啡韻味，喝到最後尾韻還會回甘，另外還有超美好拍的粉紅酒，淡淡酒香伴隨沁涼氣泡感，搭配鹹食或甜點都好適合!

用餐心得

原來員林也有這麼好拍照的地方，從裡到外都超美的RAY 2.0 光線咖啡，每一個角落都能拍出人生美照，甜點和沙拉的表現也很不錯，帶來舒適放鬆的用餐體驗，不只吃美食還可以美甲、美髮、芳療，超級方便的!

店家資訊

RAY 2.0 光線咖啡

粉絲團：RAY 2.0 光線咖啡 FB 

地址：彰化縣員林市新生路77號

電話：04-83-5511
營業時間：09:00–18:00 (週四休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/

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肉依小姐吃什麼

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我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

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