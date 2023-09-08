【台中景點】審計新村，文青小舖、美食市集 | 一日遊必逛地點

「審計新村」幾乎是來台中必逛的景點之一，這裡是以前臺灣省政府審計處員工的宿舍，在2015年規劃轉型為創業基地與文創園區吸引大批年輕人擺攤創業，如同一個超級市集，裡面有各式各樣年輕人的創意，將自己的創業夢從這裡開始發跡，漸漸的就變成一個觀光勝地除了打卡拍照外，也可以欣賞多樣的創新藝術。

景觀資訊

審計新村 名稱 : 審計368文創園區(審計新村)

地址 : 台中市西區民生路368巷

營業時間 : 主要區間 10:00-20:00

當天是周末下午前往人非常多，加上大部分的店家都是11點後開始營業，少部分是10點就開始，所以下午人潮會比較聚集

現場主要分成有店面的店家跟戶外擺攤的攤販，所以在逛完攤販後記得往裡面的店家前往

審計新村就像是一個小村莊裡面充斥著各式各樣的創意，不管是生活用品還是美食都有

而且在炎炎夏日下年輕人依然保持熱情擺攤，分享自己的創意外也一圓創業夢，真的非常佩服他們，在30多度的高溫下要待上一整天

幾十年前的老舊宿舍現在真的充滿許多年輕的活力，觀光客也不畏太陽前來捧場

還有看到現場作畫的攤販，主要都是動物系列，每一款都非常生動活潑

不只一樓，有些建築還有二樓可以走上去逛，上面也有許多不同風格的店家

看到樓梯就可以直接往上走逛上面的店家

二樓走樓佈滿燈籠，五顏六色非常繽紛，是一個打卡拍照的好地點

而且是兩側都有燈籠，走過去仿佛在穿越時空

KerKerland 審計店

KerKerland 審計店 地址 : 台中市西區民生路368巷4弄16號

營業時間 : 週一~週日 10:30-18:30

粉絲專頁 : KerKerland

Instagram : KerKerland / Taiwan

這間店是以時光明信片為主軸，每種明信片上都有不同的圖案訴說著人生或事物不同時期的樣貌

靠近櫃檯的地方還有手做小物，整個設計非常懷舊風

店內最大的重點就是一走進店裡前方滿滿的抽屜

這是「時光抽屜」可以把寫完的明信片丟到未來的時間抽屜中，等時間到時店家才會把明信片寄出，可以讓未來的自己收到過去的回憶

店內有一張長桌，大家買完明信片都會現場直接寫下想要說的內容

除了時光抽屜外，還可以協助寄送到國外，讓在外的親朋好友都可以收到這一份特別的明信片

整間店的設計非常像是穿越時空，每一個抽屜都是不同時間線上的自己，這種創意風格跟學生時期聽到的時光寶盒很相似

JOE_SMOOTHIE冰沙

Joe_SmooThie冰沙 地址 : 台中市西區民生路368巷2弄12號

營業時間 : 週一~週五 13:00-17:30，週六~週日 11:00-18:00

粉絲專頁 : JOE_SMOOTHIE冰沙

Instagram : JOE Smoothie_JOE愛冰沙

這間位在入口處附近的「JOE_SMOOTHIE冰沙」一共販售三種口味的冰沙

店家的招牌就是「土鳳梨冰沙」，最特別的地方飲料是用袋子裝，最上面有夾鏈可以拉住

在酷熱的夏天中來上一杯酸甜的冰沙，一口喝下瞬間暢快人心

旅禾泡芙之家

旅禾泡芙之家 審計園區店 地址 : 台中市西區民生路358號

營業時間 : 週一~週五 11:00-19:00，週六~週日 10:00-19:00

官方網站 : 旅禾泡芙之家

粉絲專頁 : 旅禾泡芙之家

這間位在馬路旁的「旅禾泡芙之家」是一間非常有名的泡芙店，最引人注目的地方就是門口的摩艾石像

上面戴著巨大泡芙，有種吉祥物的感覺非常討喜

店內販售各式的甜點，從泡芙、蛋糕到手作點心都有，超人氣商品就是泡芙系列

門口還有兩顆巨大泡芙，很像是鎮店之寶

泡芙的口味在櫃台上方有菜單可以直接看，只要一顆就可以結帳，可以當作下午茶小點心，而且每一種的價格都不貴，最經典的牛奶泡芙只要18元

連包裝上都有摩艾石像的造型，設計上充滿巧思

口味是買牛奶泡芙，裡面的內餡是冰冰涼涼的，吃一口泡芙配上剛剛買的鳳梨冰沙真的是一大享受

結語

整體來說這裡的空間雖然沒有到非常大，但滿滿的擺攤市集如果慢慢逛，真的會需要花上一個下午的時間，可以品味舊宿舍翻新的氛圍，也能體會年輕人創意力的展現，在新舊世代的融合下仿佛多了一股全新的活力，也難怪一經規劃後馬上就成為觀光勝地，無時無刻都吸引觀光客前來拜訪。

景觀資訊 名稱 : 審計368文創園區(審計新村)

地址 : 台中市西區民生路368巷

營業時間 : 主要區間 10:00-20:00

還有一位大哥會不定時帶著貓咪出現，會戴上帥氣的墨鏡跟大家拍照，地點除了審計新村外其他地方可能都會有機會遇到喔~