[天母美食] 花磚甜點手作室 可麗露界的天花板 天母必買下午茶甜點、伴手禮 #天母新光三越 @蛋寶趴趴go
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：台北市 > 士林區
位於天母新光三越附近巷弄中的
顏值超高的伴手禮「花磚可麗露」
【花磚甜點手作室】
是一間法國貴族甜點「可麗露」專賣店，
黝黑焦脆的外殼包著溼潤的內餡，
每一口都充滿了芳香馥郁的滋味，
口感層次讓人口味無窮，
難怪號稱「可麗露界的天花板」！
#天母甜點 #天母下午茶
【花磚甜點手作室】
- 地址：台北市士林區天母東路22巷23號1樓之6
- 電話：02-28760049
- 營業時間：週一~五10:00~19:00 / 週六、日10:00~18:00
- 官網：https://www.mosaicpastryshop.com/
- FB：花磚甜點手作室
【花磚甜點手作室】
以職人精神作為基礎，
汲取東西方之優點融合，
並以高規格嚴選食材，
期望做出令人回味再三的甜點。
店內裝潢小巧精緻，
只設置一桌休息等待區。
店後方就是工作室，
可看到師傅們忙著製作可麗露的過程。
現場有九種口味的可麗露，
造型可愛，看起來都相當美味又好吃！
可依喜歡的口味單顆購買，
也有提供4顆、9顆的禮盒組，送禮更體面。
【花磚 菜單】
提供九種口味的可麗露，
可依喜好選清爽系、濃郁系或在地食材風味，
價位約在＄80~95之間，高貴不貴！
「花磚」可店內自取，或宅配冷凍出貨，
我們今日到店購買外帶回家。
【九宮格可麗露綜合組】
人氣精選NO1，共有九種口味，
一次滿足味饗宴。
- 經典原味
- 焦糖
- 抹茶
- 巧克力
- 花生
- 地瓜
- 芋頭
- 草莓
- 檸檬
▼原味、抹茶、芋頭可麗露
原味：吃的到最經典的脆口及香草滋味，
抹茶：相當濃郁，也很不錯！
芋頭：中間夾著綿細的香甜芋泥，很特別也好吃。
▼檸檬可麗露
這是我最愛的口味，
焦脆的外皮裡，包著清爽酸甜的檸檬餡，
吃一口就愛上！
店內也有販售單顆包裝，
搭配咖啡、茶飲都很不錯，
是下午茶的好良伴。
▼保存&食用方式
📍可麗露冷凍可保存10天。
📍有餡料的可麗露，室溫退冰5~10分鐘即可食用
📍只有原味可麗露可回烤，180°烤5~8分鐘，放涼即可食用。
《蛋寶543》
甜點中的貴族「可麗露」，
一直是我最愛的下午茶甜點。
這次在天母巷弄中發現這間
【花磚甜點手作室】
那焦脆的可麗露外皮，超喜歡，
還有多種口味可選擇，直接深得我心啊~
讓我每次經過都一定要買來品嚐！
沒吃完也可先放冷凍保存，
退冰後口感一樣好吃呢~
而且拿來送禮，大家也喜歡，很不錯!
推薦給大家~❤️
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