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[天母美食] 花磚甜點手作室 可麗露界的天花板 天母必買下午茶甜點、伴手禮 #天母新光三越 @蛋寶趴趴go

2023-09-08 09:20:12 蛋寶趴趴go 人氣：101
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蛋寶趴趴go

發表篇數：752篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：花磚甜點手作室
place台北市士林區天母東22巷23號1樓之6樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於天母新光三越附近巷弄中的

顏值超高的伴手禮花磚可麗露

花磚甜點手作室

是一間法國貴族甜點「可麗露」專賣店，

黝黑焦脆的外殼包著溼潤的內餡，

每一口都充滿了芳香馥郁的滋味，

口感層次讓人口味無窮，

難怪號稱「可麗露界的天花板」！

#天母甜點 #天母下午茶

 

花磚甜點手作室

 

花磚甜點手作室

以職人精神作為基礎，

汲取東西方之優點融合，

並以高規格嚴選食材，

期望做出令人回味再三的甜點。

 

店內裝潢小巧精緻，

只設置一桌休息等待區。

 

店後方就是工作室，

可看到師傅們忙著製作可麗露的過程。

 

現場有九種口味的可麗露，

造型可愛，看起來都相當美味又好吃！

 

可依喜歡的口味單顆購買，

也有提供4顆、9顆的禮盒組，送禮更體面。

 

花磚 菜單

提供九種口味的可麗露，

可依喜好選清爽系、濃郁系或在地食材風味，

價位約在＄80~95之間，高貴不貴！

 

花磚」可店內自取，或宅配冷凍出貨，

我們今日到店購買外帶回家。

 

【九宮格可麗露綜合組】

人氣精選NO1，共有九種口味，

一次滿足味饗宴。

  • 經典原味
  • 焦糖
  • 抹茶
  • 巧克力
  • 花生
  • 地瓜
  • 芋頭
  • 草莓
  • 檸檬

 

 

▼原味、抹茶、芋頭可麗露

原味：吃的到最經典的脆口及香草滋味，

抹茶：相當濃郁，也很不錯！

芋頭：中間夾著綿細的香甜芋泥，很特別也好吃。

 

▼檸檬可麗露

這是我最愛的口味，

焦脆的外皮裡，包著清爽酸甜的檸檬餡，

吃一口就愛上！

 

店內也有販售單顆包裝，

搭配咖啡、茶飲都很不錯，

是下午茶的好良伴。

 

▼保存&食用方式

📍可麗露冷凍可保存10天。

📍有餡料的可麗露，室溫退冰5~10分鐘即可食用

📍只有原味可麗露可回烤，180°烤5~8分鐘，放涼即可食用。

 

蛋寶543》

甜點中的貴族「可麗露」，

一直是我最愛的下午茶甜點

這次在天母巷弄中發現這間

花磚甜點手作室

那焦脆的可麗露外皮，超喜歡，

還有多種口味可選擇，直接深得我心啊~

讓我每次經過都一定要買來品嚐！

沒吃完也可先放冷凍保存，

退冰後口感一樣好吃呢~

而且拿來送禮，大家也喜歡，很不錯!

推薦給大家~❤️

 

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 IG：egg_papago

 

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