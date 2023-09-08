[天母美食] 花磚甜點手作室 可麗露界的天花板 天母必買下午茶甜點、伴手禮 #天母新光三越 @蛋寶趴趴go

位於天母新光三越附近巷弄中的

顏值超高的伴手禮「花磚可麗露」

【花磚甜點手作室】

是一間法國貴族甜點「可麗露」專賣店，

黝黑焦脆的外殼包著溼潤的內餡，

每一口都充滿了芳香馥郁的滋味，

口感層次讓人口味無窮，

難怪號稱「可麗露界的天花板」！

#天母甜點 #天母下午茶

【花磚甜點手作室】

【花磚甜點手作室】

以職人精神作為基礎，

汲取東西方之優點融合，

並以高規格嚴選食材，

期望做出令人回味再三的甜點。

店內裝潢小巧精緻，

只設置一桌休息等待區。

店後方就是工作室，

可看到師傅們忙著製作可麗露的過程。

現場有九種口味的可麗露，

造型可愛，看起來都相當美味又好吃！

可依喜歡的口味單顆購買，

也有提供4顆、9顆的禮盒組，送禮更體面。

【花磚 菜單】

提供九種口味的可麗露，

可依喜好選清爽系、濃郁系或在地食材風味，

價位約在＄80~95之間，高貴不貴！

「花磚」可店內自取，或宅配冷凍出貨，

我們今日到店購買外帶回家。

【九宮格可麗露綜合組】

人氣精選NO1，共有九種口味，

一次滿足味饗宴。

經典原味

焦糖

抹茶

巧克力

花生

地瓜

芋頭

草莓

檸檬

▼原味、抹茶、芋頭可麗露

原味：吃的到最經典的脆口及香草滋味，

抹茶：相當濃郁，也很不錯！

芋頭：中間夾著綿細的香甜芋泥，很特別也好吃。

▼檸檬可麗露

這是我最愛的口味，

焦脆的外皮裡，包著清爽酸甜的檸檬餡，

吃一口就愛上！

店內也有販售單顆包裝，

搭配咖啡、茶飲都很不錯，

是下午茶的好良伴。

▼保存&食用方式

📍可麗露冷凍可保存10天。

📍有餡料的可麗露，室溫退冰5~10分鐘即可食用

📍只有原味可麗露可回烤，180°烤5~8分鐘，放涼即可食用。

《蛋寶543》

甜點中的貴族「可麗露」，

一直是我最愛的下午茶甜點。

這次在天母巷弄中發現這間

【花磚甜點手作室】

那焦脆的可麗露外皮，超喜歡，

還有多種口味可選擇，直接深得我心啊~

讓我每次經過都一定要買來品嚐！

沒吃完也可先放冷凍保存，

退冰後口感一樣好吃呢~

而且拿來送禮，大家也喜歡，很不錯!

推薦給大家~❤️

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