「新北永和」興達烘焙坊_隱藏在頂溪市場內的老字號蛋黃酥! 2023純手工製作月餅禮盒推薦!!

一轉眼中秋節就要來了，連續兩年小白只買這家老字號餅店「興達烘焙坊」

今年推出一系列月餅禮盒，每顆扎實飽滿及"低糖"用料， 讓你一吃愛上😍

「興達烘焙坊」自民國1963年就開始起家了，從我國中時就耳聞到這家糕餅店

30年老師傅精心調配完美比例，每日手工製作堅持用最新鮮的用料

長期已累積不少忠實老顧客👍 在Google評論獲得五顆星非常好評⭐⭐⭐⭐⭐

▼ 位於新北頂溪市場(溪洲市場)內，喧嘩的市場裡竟然有一家隱藏版的傳統餅店

▼現場有賣傳統餅乾及零嘴甜點😋



▼店內可以購買單顆蛋黃酥及綠豆椪，師傅在旁邊手工製作蛋黃酥

現場也可以看到師傅製作蛋黃酥，剛出爐時真的好香喔😍😍





============================ 完整價目表👇👇===========================

✔ 蛋黃酥禮盒主要有9入、 12入、 15入裝

✔今年推出新口味月娘酥禮盒

❗ 蛋黃酥保存期限：常溫7天、冷藏15天

❗鳳梨酥保存期限：常溫20天、冷藏1個月

▼9入中秋禮盒 $420

9入禮盒很特別推出環保手提禮盒，一盒就可以帶走了

每盒都有透明蓋把蛋黃酥蓋起來，保護得很周全完善

▼12入中秋禮盒 $540



▼全新推出禮盒_月娘酥禮盒10入$570 (月娘酥4顆+烏豆沙蛋黃酥6顆)



跟著小白一起開箱吧

蛋黃酥共有四種口味

🥮招牌烏豆沙蛋黃酥 🥮芋泥蛋黃酥 🥮綠豆蛋黃酥 🥮月娘酥

▼招牌烏豆沙蛋黃酥

這款是店裡的主打商品，也是老饕的最愛，每年必吃!!

烏豆沙內餡非常綿密，鹹蛋黃很大顆飽滿，融合在一起甜鹹甜鹹好滋味👍

一吃讓我非常驚豔，整體不會很甜!!，算是微微糖程度

▼ 芋泥蛋黃酥

小白很少吃到芋泥蛋黃酥，芋泥也很綿密吃得到芋頭甜味，但吃完整顆都不會膩

芋泥和鹹蛋黃搭配在一起完全不衝突!!

吃膩烏豆沙的話，可以來一顆芋泥喔😍





▼綠豆蛋黃酥

以前吃到的綠豆椪都好甜阿~~但這家的綠豆酥真的是微甜!!連不愛吃綠豆椪的我都被征服了

綠豆餡料很紮實綿密，偷偷跟你說是小白媽的指定款ლ(´ڡ`ლ)

但這口味的鹹蛋黃存在感較低，綠豆餡料味道較濃郁，個人非常喜歡!!!





▼月娘酥

好久沒吃到月娘酥了! 麵皮和餡料很鬆軟😍，內餡很綿密配上一整顆蛋黃，甜甜鹹鹹口感剛剛好，味道都不會被一方蓋過，整體表現得很棒吃起來很舒服😌





小白覺得「興達烘焙」最大特色就是"低糖健康" ，如果你覺得其他店的蛋黃酥很甜難以下嚥

那你一定要試試看「興達烘焙的蛋黃酥 🥮 」

每種口味都是微糖程度，而且鹹蛋黃每一顆都很完整飽滿!!

維持傳統風味又高CP值的蛋黃酥!! 心動不如馬上下訂⁽⁽◟(∗ ˊωˋ ∗)◞ ⁾⁾

興達烘焙坊

預購時間：8/1~9/20

出貨時間：8/15~9/26

訂購方式：

① 私訊粉絲專業，留言姓名跟電話

② line ：haidyhsu ，麻煩先傳訊息給店家

③ 訂購專線：(02)2921-5186

取貨方式：自取、機車快遞、宅配

自取店面門市：新北市永和區勵行街31號 (近頂溪捷運站走路2分鐘)

機車快遞：與店家約定好取貨時間，请LALA MOVE至本店取貨