幸福客家麵食館 光復路上的客家傳統美食 結合鑊氣十足的川味快炒！熱炒套餐$160起，免費仙草茶、檸檬愛玉喝到飽

新竹市的客家美食推薦，就來「幸福客家麵食館」，韭菜滿滿的客家湯圓和客家芋頭米粉湯，有著令人著迷的古早味；老闆對四川料理很有研究，招牌熱炒、湯品、麻辣餐點之外還有素食料理，三菜一湯的套餐只要$160元起，可搭配刈包或白飯，來店用餐還有仙草、愛玉免費暢飲物超所值，滿百集點活動可換保冷袋、親子玩具，在竹科與新竹馬偕周邊很受鄉里、家庭親子族群喜歡。

幸福客家麵食館

地址 : 新竹市東區光復路二段171號173號

時間 : 11:00 ~ 13:30 | 17:00 ~ 20:00

電話 : 03 516 0118

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063983715533

滿$100集1點，滿10點可折$100元，也可累積換保冷袋、親子玩具

幸福客家麵食館 位置及停車場

幸福客家麵食館位於光復路二段上，介於光復中學、新竹馬偕醫院中間，屬於建功、清大、光復路的生活圈，是不少市民朋友每日上、下班的必經之路，店面有兩道客家花布相當顯眼，對面就是公園林蔭，可以把車子停在赤土崎地下停車場再步行過來很方便。

赤土崎地下停車場

幸福客家麵食館 環境介紹

店內有一、二樓的用餐空間，桌椅鄰座留有空間，一樓迎路面的落地窗台，通透的自然光引入使得用餐氛圍相當舒適；一樓的座位坐滿才會開放二樓，整層的空間感覺很適合公司聚餐或是家族聚會包場。

2F空間相當寬敞

幸福客家麵食館的集點活動很有趣，婆婆媽媽和小朋友們一定喜歡，$100元可集1點，10點可消費折抵$100或是累積兌換商品，有可以讓小朋友帶午餐的餐袋、保冷袋以及工程車和芭比娃娃玩具組，獎品都會更換，先前還有小學生書包呢。

入座後可以先來調味區裝一杯店家自己熬煮的仙草茶，甘甜好喝很解渴，愛玉記得可以加點檸檬汁，做為飯後的甜點相當不錯；這個小菜櫃彷彿透著聖光 XD 標價透明想吃什麼就自己拿；把搭配的醬料準備好，就來座位等上菜囉~

幸福客家麵食館 菜單

以古早味的客家料理再搭配熱炒餐點，結合四神湯、麻油等燉補湯品，腸旺、回鍋肉和醬爆系列等四川麻辣餐點也是主廚拿手好菜，就連素食餐點也有提供，朋友們聚餐就不用擔心大家的口味，來幸福客家麵食館真的很方便。

客家湯圓 $90

客家芋頭米粉湯 $130

湯圓和芋頭米粉湯一端上就超喜歡，滿滿的韭菜加上特別選用台中新社的冬菇爆香，帶來更香濃的迷人香氣；客家湯圓獨特的清澈湯頭與坊間的油膩感不同，但是味道與我這個客家人從小吃到大的口味居然差不多！少了油膩更適合現代人的飲食也更健康，鮮綠的韭菜每一口都很新鮮，搭配湯圓QQ彈彈口感清脆，即使我們慢慢吃，湯圓也不會變得黏膩。

一塊塊芋頭接續擺盤讓傳統美食美美呈現，芋頭煮有透但不是煮道綿爛，每一口都能感受到芋頭香氣在口中化開；韭菜海佐以油蔥酥、芹菜末和溫體豬肉條，清爽的湯頭香氣再疊上一層，米粉選用苗栗粗米粉來呈現，更容易吸附湯汁口感不易軟爛，外帶回家也能好好享用。

宮保雞丁 套餐$160

熱炒手路菜變套餐只要$160起，搭配有三道小菜和一碗湯，如果是午餐時間和同事各點一套一起分享根本超划算；乾辣椒滿滿的宮保雞丁看著就開胃，辣度屬於小辣，雞肉軟嫩帶有肉汁，最中我的是其中搭配筍片、彩椒一起拌炒收乾，脆脆的很有夏天需要的清爽口感。

我把副食的白飯換成刈包，剛送上來的時候很燙手要小心喔~拋拋的刈包小朋友一定都會喜歡，感覺怎麼吃都吃不膩~套餐的湯品讓我超驚豔！蘿蔔敖煮的湯頭加上香油和胡椒，這個味道真的是例湯的天花板了。

醬爆牛肉 $160

回鍋五花肉 $130

川菜料理是老闆的拿手菜，沒想到在麵食館吃熱炒一點都不違和；牛肉與西芹大火熱炒加上自製甜麵醬調味，其中豆瓣風味讓口味多點酸香，選用五花牛口感更多嫩滑質感，些許的筋感和脆脆油脂，同時增添了一層微焦的香氣。

回鍋五花肉肉質軟嫩介於肥瘦相間肉質柔軟，有著豐潤脂肪帶有一層微脆的口感，伴著高麗菜、甜麵豆瓣醬和辣椒一起大火快炒，吃著是多了些香辣。

蠔油蝦仁 $220

菜單上有特別註明，使用蝦仁皆是手撥白蝦，這麼新鮮當然是要嚐嚐看~結合蠔油有著獨特鹹甜味道與豐富香氣，光是看蝦身的緊緻度真的是新鮮白蝦誠意十足！洋蔥、青蔥加上玉米筍點綴，豐富了更多風味。

客家麵食和快炒類的搭配真的很特別，喜歡快炒大火的鑊氣但不喜歡吵吵鬧鬧，來家庭料理的幸福客家麵食館就很推薦！選用台中新社冬菇作為爆香食材，每日溫體豬肉以及自調的甜麵醬都表現出對料理的堅持與對食材的選擇講究，客家湯圓的湯頭清澈香氣卻一點都不少，套餐白飯還可以換刈包，新時代的飲食延續古早味，很推薦大家都來嚐嚐看~

幸福客家麵食館 營業時間地址

幸福客家麵食館

地址 : 新竹市東區光復路二段171號173號

時間 : 11:00 ~ 13:30 | 17:00 ~ 20:00

電話 : 03 516 0118

粉專 : https://www.facebook.com/profile.php?id=100063983715533

滿$100集1點，滿10點可折$100元，也可累積換保冷袋、親子玩具