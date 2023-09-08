包打天下｜太平超人氣爆餡包子饅頭店，創意口味銅板價15元起買十再送一! - 肉依小姐吃什麼

喜歡包子饅頭的吃貨快收藏這家，在台中小有名氣的【包打天下】，主打滿滿爆餡的甜鹹包子饅頭，以鼎泰豐麵粉老麵發酵製作，吃起來口感軟Q又帶勁，還有各式各樣的多種創新口味，真材實料讓人一口口停不下來，是我吃過前三名厲害的包子!



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環境分享

▼【包打天下】在台中共有兩間分店，這次來的永豐店位於太平區永豐路上，店面外觀充滿文青質感，顛覆我對傳統包子饅頭店的老舊印象，現點現蒸加熱出爐，建議可以先打電話預訂才不用等。

▼【包打天下】蒸箱裡放滿各式包子和饅頭。使用鼎泰豐麵粉老麵發酵製作，打造出厚度適中的外皮，吃起來更是特別鬆軟有Q勁!

▼【包打天下】的包子饅頭都沒有添加防腐劑，冷藏可放5-7天，冷凍30天，建議前一晚將包子拿至冷藏退冰，並以電鍋加熱即可輕鬆享用。

菜單

【包打天下】主打創意爆餡的葷素包子饅頭，口味有甜有鹹選擇豐富，價格落在15-40元之間不貴，到店買滿10顆送1顆，滿20顆就送3顆超划算。

包子介紹

鮮肉包 💰30元

▼榮登我最愛的招牌鮮肉包 ，使用溫體豬3:7肥瘦比例，趁熱咬下會爆出肉汁，柔軟中帶有Q勁的包子皮，搭配青蔥調味的鹹香夠味!

菜包(素)💰 25元

▼素食者能夠享用的菜包，一剝開整個餡料炸開來，裡頭有高麗菜、香菇、紅蘿蔔、豆輪等，多種蔬菜結合打造香甜風味!



竹筍肉包 💰25元

▼咬起來爽脆多汁的竹筍肉包，在豬肉餡中加入麻竹筍，同時能吃到清脆感和豬肉的甜香，雙重的口感享受實

辣包子💰 35元

▼愛吃辣的人推薦這顆辣包子，以豬肉餡、朝天椒、酸菜炒出香氣，咬下去發現辣度超帶勁，又麻又辣香氣十足，無辣不歡的你一定要試試看!

起司肉包💰35元

▼大人小孩都會愛的起司肉包，將法式白乳酪結合台灣溫體豬肉餡，吃進嘴裡有著滿滿的熔岩起司，奶味鹹香又濃郁~

鮮蝦包💰40元

▼內餡超級厲害的鮮蝦包，裡頭包有整隻的大鮮蝦，不是小小隻的蝦仁，口感脆彈鮮甜配著豬肉餡很搭~

燒肉包💰35元

▼吃起來甜甜鹹鹹的燒肉包，肉感紮實好咬，調味適中不會過重，讓人一口口停不下來!

芋泥包(素) 💰25元

▼咬下會爆餡的甜口味芋泥包，芋泥餡入口香甜綿密，是滑順無顆粒的質地，身為芋泥控表示給過!

可可香濃💰25元 起司捲💰30元

▼第一次吃到這麼霸氣的起司捲，軟綿奶香伴隨著爆濃起司，讓整體吃起來很有層次感， 可可香濃還能咬到顆粒的巧克力豆，加熱後融化的口感更濃更香!

鮮奶饅頭💰15元 黑糖饅頭💰15元 蔓越莓饅頭💰20元

▼饅頭的選擇口味相當豐富多元，都是素食者可以享用，以老麵發酵過更可以吃出小麥的香甜，會越嚼越好吃。

食用心得

健康無負擔的包子饅頭，無論作為點心或正餐都很適合，平價又美味的【包打天下】，每顆包子都滿載著手作的溫度，個人最喜歡用料大方的鮮蝦包，還有奶香濃郁的起司捲，最重要的是只要15元起的銅板價超佛心，還有滿10顆再送1顆的優惠，讓人一不小心就買一堆囤回家!

店家資訊

包打天下

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包打天下 太平永豐總店

地址：台中市太平區永豐路77號

電話：04-2275-6357

營業時間：6:00-11:00/15:00-18:00(平日)；6:00-10:30(週六)；週日國定假日休

包打天下 太平光興店

地址：台中市太平區光興路531號

電話：04-2271-6531

營業時間：6:00-12:30/15:30-17:30(平日)；6:00-10:30(週六)；週日國定假日休

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