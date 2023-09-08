（員林美食）老梗談鐵鍋燉魚～魚肉先蒸後燉鮮甜美味！熊掌鮮青椒燉魚、脆筍金湯酸菜魚一次滿足～老梗談菜單

老梗談鐵鍋燉魚在員林相當高人氣，一到用餐時間不僅內用擠滿人潮，外帶外送的訂單也響個不停~

鐵鍋燉魚高達18種口味選擇，想吃辣一點、酸一點通通都有，桌上持續加熱，確保口中的魚肉都處於最佳美味！

不僅燉魚超好吃，超大的熊掌肋排、麻辣滷鴨血、十三香烤雞翅、喇舌口水雞樣樣都好吃～

搭配解膩的無糖玉露綠茶、開胃的健脾烏梅汁，不論單身族來吃彭湃個人鍋，或全家大小一起來聚餐，老梗談鐵鍋燉魚都是絕佳好去處喔！

老梗談鐵鍋燉魚位於相當熱鬧的大同路上，門口有停車資訊可以參考，地點相當好，名亮醒目的綠色及紅色招牌，經過不怕會錯過～

一到12點立刻湧入滿滿人潮，看看這個人潮有夠誇張，而且還翻了好幾輪，許多客人寧可外頭等候，也要吃到老梗談的好滋味～

辣度都可以調整，不論大小朋友、男女老少都會愛上老梗談的好手藝，許多客人吃飽後還會打包剩下的湯底，回家自己煮配料又是豐盛的一餐！

老梗談抽屜都有衛生紙可以取用，桌上都可以掃碼加入會員，打卡分享還會送可口可樂飲品，搭配熱騰騰燉魚超速配

老梗談菜單

老梗談鐵鍋燉魚支付方式

想吃老梗談超方便，行動支付、外送平台通通都有，還有加入大員林認同卡及台電特約商店，在地耕耘相當用心的好店

老梗談鐵鍋燉魚OCARD會員

加入老梗談會員，滿200元可以累積一點，入會還會送洛神蜜飲品，集點可以兌換可口的餐點，三不五時就會推出各種優惠~

打卡5星評論送可口可樂系列飲品

除了加入會員的好康外，還有打卡的優惠活動，免費的可口可樂飲品直接喝，重口味燉魚鍋搭配氣泡飲品超級舒爽~

喇舌口水雞$188

等候現煮的燉魚上桌前，先吃些開胃的小菜，香辣過癮的喇蛇口水雞，雞肉吸滿特製的香麻醬汁，一入口舌頭就發麻~

香辣開胃的醬汁讓人越吃越開胃，雞肉非常軟嫩，口感相當細緻，完全不會乾澀，是來老梗談必點的人氣小菜！

麻辣滷鴨血 $88

魯到每一個毛細孔都充滿湯汁，經過八小時的悶煮，讓鴨血口感宛如豆腐一樣，滑嫩好入口～

一咬下就噴出麻辣湯汁，充滿中藥香氣，滷汁香辣不會太鹹，放入燉魚鍋內在煮一下，增添風味讓美味更有層次

十三香烤雞翅$128

使用豐富香料醃得好入味，雞翅一上桌就超級香，一口咬下外皮酥脆、肉質軟嫩，細滑的雞肉我超喜歡～

這個雞翅真的有夠厲害，完全不輸給燉魚鍋，老梗談每種料理都好用新，這雞翅好吃到連尾巴那段，我都捨不得浪費

脆筍金湯酸菜魚（酸菜）個人鍋$418

金針菇、豆皮、木耳、川丸子、四川粉條

香麻夠味的招牌脆筍金湯酸菜魚，喝起來酸度剛剛好，帶點微微鮮甜味，喝起來不怕會膩口，下頭使用燃油持續加溫，熱騰騰吃起來更加美味～

這一大鍋用料十足，居然只是個人鍋的分量，裏頭魚肉使用高成本芙蓉魚，跟一般常見的吳郭魚做區隔，魚肉細緻、沒有土味，吃起來相當滑嫩！

連不太愛吃魚肉的我，吃過這一鍋酸菜魚都立刻被圈粉，之前吃過很多使用吳郭魚烹煮的酸菜魚，或多或少都有點腥味，

老梗談鐵鍋燉魚的魚肉真的夠新鮮，一問才知道經過鮮蒸後煮的繁瑣流程，才能鎖住魚肉的水份及甜份，吃到最棒的好滋味！

一大鍋滿滿配料，豬肉片、金針菇、豆皮、木耳、川丸子、四川粉條，多樣化配料吃起來超澎派，配料吸滿湯汁，吃起來超幸福～

限量熊掌燉魚-鮮青花椒燉魚 $998 豆皮、豆腐、四川粉條

兩種人氣料理一次滿足，想吃海陸雙拼就點這個限量熊掌燉魚，豬肋排、青花椒燉魚兩種美味一次吃爽爽～

熊掌(豬肋排)

我原本很擔心豬肋排會很乾柴，或者有腥味，沒想到我完全多慮了！老梗談不只燉魚好吃，熊掌也是一百分！

肉質濕潤又相當有Ｑ度，親切店員幫我桌邊服務，剪成一支一支相當方便食用，直接用手拿起大口啃起來～

輕輕咬就可以取下上頭的豬肉，好吃到骨頭都捨不得放下，一直吸上頭的醬汁，老闆堅持自己挑選新鮮的食材，確保品質處於最佳狀態

我深深感受到老梗談鐵鍋燉魚的用心，魚與熊掌一次都可以滿足，兩者都相當美味，推薦大家不要錯過！

鮮青花椒燉魚

超大一委輕花椒燉魚，超大一尾完全不怕客人吃，挑選大隻的魚，擁有檢驗報告，吃美食的同時也可以相當安心！

芙蓉魚完全不乾澀，魚肉軟嫩細緻，完全沒有腥味，吸滿青花椒的醬汁，第一口覺得特別香麻，多吃幾口後就不覺得辣～

反而會有種回甘的滋味，越吃越過癮，香氣相當迷人～裡頭的豆腐、豆皮吸滿精華，一口咬下湧出來的湯汁，真的太爽了！

這個分量根本吃不完，我打包回家當追劇消夜，很意外居然還是沒有腥味，可見食材挑選嚴謹，不新鮮的食材老梗談可是不用的喔～

玉露綠茶（無糖）$38

吃重口味的老梗談鐵鍋燉魚，搭配清爽的綠茶，緩解油膩口感，特別爽口，喝上一大杯立刻暑氣全消～

健脾烏梅汁$58

吃香辣的美食搭配烏梅超搭，烏梅特性不僅可以開胃，還能除去口中的辣度，一口烏梅汁一口燉魚鍋，完美的搭配，讓人一吃就愛上～

回家後完全念念不忘，老梗談鐵鍋燉魚真的太棒了，怪不得生意可以這麼好，這家是我目前吃過最喜歡的燉魚鍋，不藏私推薦給大家，有來中部的朋友千萬要來朝聖喔！

老梗談 鐵鍋燉魚 5大特色

1.彰化我心中最好吃的酸菜魚！高達18種口味，魚肉增添多種風味，連平常不吃魚的朋友，吃過一次就會愛上，不論單身用餐點個人鍋，或三五好友聚會，來這邊準沒錯！

2.嚴選芙蓉魚肉，先蒸後煮，肉質細緻軟嫩不會乾柴，更不怕有惱人腥味或土味，脆筍金湯酸菜魚加入南瓜增添甜度，吃起來酸中帶甜，不會膩口，越吃越有食慾！

3. 限量熊掌燉魚-鮮青花椒燉魚 超浮誇大份量，肋排處理超費工，肉質鮮嫩多汁，好吃到連骨頭都啃個不停！鮮青花椒燉魚香麻夠味，辣度抓得剛剛好，越吃越有食慾，豆皮、四川粉條吸滿湯汁超入味👍

4.堅持真材實料、老闆自己挑選食材，小鍋烹煮新鮮可口，好滋味值得耐心等候～上桌後使用燃油持續保溫，確保每一口都熱騰騰，越吃越好吃，也不怕冷掉影響美味度唷！費時8小時先滷後悶的麻辣滷鴨血，滑嫩口感，加入酸菜魚鍋更夠味！

5.十三香烤雞翅口感細緻，濕潤的肉質我超喜歡～喇舌口水雞麻辣帶勁，搭配爽口小黃瓜，夏日極佳的開胃小菜～吃麻辣鍋物，絕對不能少了清爽的玉露綠茶及開味健脾的烏梅汁唷！配合許多支付、外送平台及聯名優惠，還有ocard會員好康，想吃記得早點訂位喔

💭店家資訊 老梗談 鐵鍋燉魚

🏠地址: 彰化縣員林市大同路二段22號

☎️電話: 04-833-9310

⏰時間: 11:00-15:00 17:00-23:00

😪公休: 無休

💰消費: 清潔服務費10%、現金、OCARD會員、台灣Pay、Line Pay、外送平台

🔗Line: https://page.line.me/145llddu

💬粉專: https://www.facebook.com/fish8539/

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406670045



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