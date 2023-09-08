超吸睛七彩屋景觀餐廳，窗邊一覽美麗山景！南投美食推薦雲南擺夷料理

來到南投旅遊兩天，搜尋南投清境美食找到【清境七彩屋雲南擺夷料理】，菜單提供多道雲南料理及合菜，餐廳地點擁有美麗山景，用餐提供停車場很方便。

餐廳位置相當明顯，擁有七個顏色的七彩屋餐廳，外觀就像一道彩虹，開車經過都會特別留意。

清境美食推薦 七彩屋雲南擺夷料理店家資訊

【清境七彩屋雲南擺夷料理】餐廳旁邊就是停車場，擁有整片山景的絕佳視野，山上空氣新鮮，來這裡真的會心情很好呢！

清境七彩屋雲南擺夷料理

地址：南投縣仁愛鄉仁和路210-2號

電話：04 9280 3005

營業時間：11:00–20:00

官網：清境七彩屋雲南擺夷料理

食記推薦：南投清境美食推薦七彩屋餐廳合歡山清境農場

七彩屋菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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七彩屋餐廳地點是前往合歡山的主要道路，站在停車場俯視山景，晚上的夜景一定也很美吧！

以七彩外觀受到歡迎的餐廳，用餐空間多且寬敞，戶外風景也很美。

清境美食推薦 七彩屋雲南擺夷料理環境

平日沒有很多旅客，很幸運的坐在靠窗的位置，窗外就是遼闊山景。

美呆了！我自己覺得好像一幅畫。

其實我們吃飽了，但也不想錯過七彩屋餐廳的美食，研究了菜單點了幾道菜，客氣的工作人員也和我推薦招牌菜色，喜歡餐廳這樣的態度，吃飯的心情就會很好。

清境美食推薦 七彩屋雲南擺夷料理菜單

七彩屋菜單選擇豐富，除了單點也有合菜推薦，兩個人也有合菜可以選。

菜單還依照份量來定價，蠻貼心的！不然有些菜吃不完很浪費。

已經吃飽還是點了幾道菜。

高山高麗菜 大份$150

來到南投清境絕對不能錯過的就是高山高麗菜，超甜的！清炒加一點小辣就很美味，高麗菜又脆又甜，真好吃。

椒麻雞 中份$250

椒麻雞以豪邁的香菜辣椒外衣出場，酸辣醬汁入口盡是開胃，酥炸不油膩的雞肉鮮嫩可口，連盤底的高麗菜絲都吃光了！扒飯指數很高的一道菜。

雞肉很嫩啊～

炒山豬肉 中份$200

很愛醃製過的山豬肉，入味鹹香，洋蔥、紅蘿蔔絲和青蔥增加甜味，充滿胡椒味的山豬肉成了下飯的佳餚。

包料魚$400

工作人員推薦七彩屋的招牌菜，使用台灣鯛的包料魚，用煎的方式料理，上桌看到整尾魚對切，綠色的香料味道特殊。

魚肉不多但口感細緻，煎到恰恰的口感，我覺得吃起來有點像一夜干，很適合配酒呢！

像一道彩虹的建築物，【清境七彩屋雲南擺夷料理】的外觀相當顯眼，透過搜尋找到這間清境美食餐廳，店員態度客氣，食物環境都不錯。

清境七彩屋雲南擺夷料理

地址：南投縣仁愛鄉仁和路210-2號

電話：04 9280 3005

營業時間：11:00–20:00

官網：清境七彩屋雲南擺夷料理

食記推薦：南投清境美食推薦七彩屋餐廳合歡山清境農場

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

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