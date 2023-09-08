桃園景點｜橫山書法藝術館 Hengshan Calligraphy Art Center 清水模硯台建築 橫山水一方菜單

青埔景點之一——「橫山書法藝術館」為地下一層、地上兩層建物，樓地板面積約905坪，是臺灣第一座官方經營、以書法藝術為主題的美術館，由建築師為潘天壹設計

建築師以公園為「硯台」、陂塘為「墨池」的意象發想，建築外觀則是篆刻印章的形式，由左至右以五個方盒子組成



停車資訊

沒有附設停車場，只能在周邊找停車格或是白線停車

門票資訊

我們是現場購票，也可以先在網路上先買好票喔！

■支付方式：信用卡、現金、悠遊卡



■全票/100元

十八歲以上未滿六十五歲之一般民眾



■優待票/50元

一、本市市民或持有本市市民卡之民眾。

二、十八歲以上在校學生及國外學生

三、軍警消人員

四、教育或文化機構義（志）工



■團體票/60元(全票)、30元(優待票)

團體人數二十人以上。



■免費入場

一、未滿十八歲之民眾。

二、六十五歲以上民眾。

三、身心障礙者及其監護人或必要之陪伴者一人。

四、持有本市低收入戶證明者。

五、帶團參觀並持有交通部觀光局核發之導遊證者。

六、持有國際博物館協會（ICOM）、美國博物館協會（AAM）或中華民國博物館學會會員證者。

七、持有「志願服務榮譽卡」之志工。

八、本市公私立各級學校或大專校院美術相關科系之戶外教育或學術交流，向桃園市橫山書法藝術館（以下簡稱本館）申請預約並經核准者。

九、本市民眾組團十人以上，經由區公所向本館申請預約並經核准者。

十、各級政府機關（構）或藝文相關團體舉辦美術相關活動，向本館申請預約並經核准者。

十一、於本館佈（卸）展期間、館慶活動、美術節、國際博物館日或其他與美術活動相關之特殊節日，本館得公告免票參觀。

室外環境

由5棟建築所組成，目前僅開放ABC三棟給一般民眾參觀

橫山書法藝術館獲得 #2022台灣建築獎 的肯定，從整體規劃、建築設計、空間氛圍及細部的處理上，都非常具創意

園區有兩個水池造景，池水在陽光照射下波光粼粼

室內展覽

「未究之境：書法中的客家敘事」特展



「未究之境──書法中的客家敘事」展覽企圖重現臺灣客籍書藝家如何傳承、凝聚先賢的智慧結晶，並爬梳族群遷徙所帶動的藝術傳播鏈及文學影響力，回應 #世界客家博覽會 大會主題「#天光日个客家」（Travel to Tomorrow），並探究、還原臺灣書法史的足跡。



由客家人口最集中的桃園、新竹地區出發，精選自二十世紀初至當代的書畫作品（1917-2023），聚焦個人藝術表現繼而綜觀群體，嘗試歸納與整理百年來臺灣客家族群的書藝樣貌。回首向來，亦透過 #客籍文學家 的小說、新詩、歌曲等文本為靈感，#串聯當代書藝家的多元風格，共同書寫出展覽的主旋律。





▋未究之境──書法中的客家敘事展

📍策展人｜巫伊婷

📍試營運｜2023/08/8 - 2023/8/10

📍展期｜2023/08/11 - 2023/10/30

📍地點｜橫山書法藝術館A、B、C棟

https://tmofa.com/art04sbAvF

聯絡棟與棟之間的空橋

橫山水一方

橫山水一方位在橫山書法藝術館其中一棟的咖啡廳，不需要購買門票可直接進入



營業時間：11:00-19:00

地址：桃園市大園區大仁路100號 橫山書法藝術館E棟1樓

水一方菜單

室內座位很多

還有賣書法結合藝術的文創商品

咖啡豆、酒

冰滴咖啡器

支付方式：現金、信用卡、行動支付

書藝套餐

鹹時不錯，蛋糕偏甜

甜點跟飲料稍微偏甜，沒有特別推薦

橫山書法藝術館很適合親子一起來參觀，頗具教育意義～

春秋天可以在外面散散步、欣賞風景，很愜意

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