為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 柒息地串燒居酒屋 ｜19元氣平價柒串燒居酒屋 超級好吃的秘醬串燒與屬於柒息地私房菜 還有超新鮮海鮮 任何聚餐首選 小酌首選 （內用 外帶）

柒息地串燒居酒屋 ｜19元氣平價柒串燒居酒屋 超級好吃的秘醬串燒與屬於柒息地私房菜 還有超新鮮海鮮 任何聚餐首選 小酌首選 （內用 外帶）

2023-09-09 12:00:00 胖達 帶你吃好料 人氣：101
share
窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：44篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 士林區

造訪商家：柒息地串燒居酒屋 士林店
phone02-2881-5670
place台北市士林區小北街3號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
share place
寫文章 回報歇業

就在上個月姐夫看了我跟朋友去了一家板橋的居酒屋聚餐，

也引起了他不小的興趣拉～～！

於是來了興致的我便在網路上，以姐夫的興趣開始搜尋了起來！

很快的～便在士林捷運站附近找到了它！

柒息地 士林店

離士林捷運站不遠，步行約5~8分鐘，

如果是開車前往建議可以停在捷運停車場裡會比較方便喔！

柒息地顧名思義～取了「棲息地」的諧音，

讓平常忙碌於各種階層的我們可以有一個地方，

享有下班聚餐小確幸、休息小酌、朋友聚會、節日聚餐的好地方。

LINE_ALBUM_230815_0

LINE_ALBUM_230815_24

當天我們六點抵達的時候就開始湧入了不少人潮，

我們是平日去的人潮也很多喔～

建議來的時候還是建議約預約喔！

 

柒息地 士林店 環境介紹

門口位於士林小北街上(靠近文林街端)，

裡面整體環境不算太大，

但桌與桌之間彼此間隔有一段距離，

所以在入座後感覺會讓人覺得舒適，

除了基本座位區之外，也有一個長長的吧台區，

不過當天基本上都是由服務人員安排入座喔！

LINE_ALBUM_230815_8

LINE_ALBUM_230815_11

牆面上也會有一些現在所推出的活動、日式海報與隱藏料理菜單～！

LINE_ALBUM_230815_9

LINE_ALBUM_230815_13

飲料的部分除了酒類～非酒精的飲料則可以在吧台區的旁邊挑選～

生啤酒的部分這邊有提供Kirin與在居酒屋很少見「1664白啤酒」

(其實有一半是為了這啤酒來的)！

可以看到在入口處就有擺放著啤酒機給準備要暢飲的我們啦！

LINE_ALBUM_230815_21

 

柒息地 士林店 菜單

這邊的點餐方式是從店門口外部取用想要吃的串燒種類，

取下冷藏櫃上方的紅籃子，將選好的串燒放入其中，

而價格也都有透明化的以圖繪的方式畫在上面喔！

最後交給POS機旁的服務人員，

而隱藏菜單跟啤酒可以直接告知服務人員想要加點的部分喔！

LINE_ALBUM_230815_2

LINE_ALBUM_230815_6

LINE_ALBUM_230815_25

S__30949411

像今天胖達就有額外點私房菜「天使紅蝦」、「飛魚卵香腸」、

「魚下巴」與「Kirin」、「1664白啤酒」是在外面菜單上看不到的喔！

 

柒息地 士林店 餐點

點好之後便回到胖達跟姊夫被引領入座的吧台區，

在這邊除了要品嚐外面喝不太到的「1664白啤酒」之外，

還有一個在網路上看到許多人狂推的「烤肉醬」！！真的是超級期待～

而今天胖達跟姐夫拿了「豆皮」、「百頁」、「梅花豬肉串」、

「甜不辣」、「豬五花番茄」、「豬血糕」、「米腸」、

「蔥燒肉串」、「豆干」、「青椒」、「花枝丸」、

「去骨雞腿」以及私房餐點「天使紅蝦」、「魚下巴」、「飛魚卵香腸」。

 

柒息地 士林店 私房菜

胖達率先介紹柒息地拿手的私房菜～～每一道菜上來都頗有特色！

  • 天使紅蝦

超大隻的天使紅蝦～烤的熟度恰到好處，沒有肉質乾掉的情況。

肉質細緻緊實、甜美，在撥蝦時就可以看到整個新鮮度，

不會很軟爛的黏在蝦殼上。

LINE_ALBUM_230815_46

  • 魚下巴

除了端上桌率先的香氣之外，讓胖達覺得外觀感覺烤的超酥脆，

可能會覺得裡面偏乾，但魚肉卻非常的多汁還帶有下巴附近的油脂，

入口後油脂也浸潤了外皮，很好入口，很值得一點的私房菜

  • 飛魚卵香腸

橫切面可以看到滿滿的飛魚卵包裹在豬肉裡；

許久之前胖達在台東吃過一次飛魚卵香腸，但被其腥味有點嚇到⋯；

不過這邊的飛魚卵感覺處理得當，風味也不會有腥味的問題，

香腸外皮的脆口與肉質紮實、再配上灑上的黑胡椒粒口味非常濃厚喔。

LINE_ALBUM_230815_43

上菜的整體速度還滿快的～直接上來就是兩大盤！

整個烤肉醬的香味就直接撲鼻而來～

醬裡帶著一點點的微辛、微甜、微鹹、與中藥味。

LINE_ALBUM_230815_38

LINE_ALBUM_230815_41

  • 泡菜

是有點餐就會招待的前菜，醃製的酸辣度十分過癮

且大白菜的也非常的脆口，很適合作為一道解膩的餐點！

LINE_ALBUM_230815_28拷貝

  • 豆皮

烤的酥脆，讓原本鬆軟的的豆皮，

咬下有吃千層酥的多層口感，讓咬下的瞬間有了豐富的層次感。

LINE_ALBUM_230815_39

  • 豆干

豆干整體厚實，不像是一班下酒菜那種偏乾扁的類型，

入口軟嫩。且除了豆香風味外，也透過烤肉醬增添了不少厚實的風味。

LINE_ALBUM_230815_54

  • 百頁

外表雖然看起來皺皺的，但其實吃起來是帶有一股ＱＱ的感覺，

加上百頁的吸附能力佳～所以在烤肉醬上面的味道更是格外凸顯。

LINE_ALBUM_230815_58

  • 梅花豬肉串

口感紮實，可以吃到豐富的醃製風味，儘管不刷醬料，也是獨具一番風味。

LINE_ALBUM_230815_59

  • 甜不辣

店家烤功真的不錯，我們都知道甜不辣一不小心就很容易焦黑，

不過他們烤的剛剛好，入口一點微恰的口感，咬下是帶一點焦香的海鮮風味

LINE_ALBUM_230815_60

  • 豬五花番茄

第一次吃到五花肉包裹著小番茄，咬下後整個爆汁出來，

讓原本稍為油膩的五花肉變的更鮮甜且去膩。

LINE_ALBUM_230815_61

  • 米血

烤的不乾硬，最外層帶一點硬度但內層柔軟。

LINE_ALBUM_230815_62

  • 米腸

內餡糯米綿密好入口，且裹著的腸袋幾乎沒有腥味，

上面的刷醬讓米腸變的非常開胃呢。

LINE_ALBUM_230815_63

  • 香菇

口感緊實且鮮甜～。

LINE_ALBUM_230815_52

  • 燒蔥肉串

原本肉片柔軟的口感加上了蔥段，

讓整個口感層次多了豐富的脆度，

每咬一口都有卡滋卡滋脆口的滋味。

LINE_ALBUM_230815_53

  • 花枝丸

不單純是由花枝漿製成，裡面還可以品嘗到整塊的花枝塊與花枝漿的鮮味喔！

LINE_ALBUM_230815_56

  • 雞腿排

肉質吃起來算軟嫩，雞皮不會烤的過乾，吃起來帶一點Q彈感。

LINE_ALBUM_230815_57

  • 青椒

這是讓我滿意外的一份串燒！

沒想到薄薄的一片，但咬下卻感覺很飽滿，纖細而多汁。

LINE_ALBUM_230815_55

 

柒息地 士林店 生啤酒

而期盼已久的生啤酒系列～

  • 1664白啤酒

帶一點果香，較無苦澀的風味，順口好喝，

沒接觸過啤酒的朋友應該也都會蠻喜歡的～

胖達一下子就SHOT掉拉！

LINE_ALBUM_230815_65

  • Kirin

另一杯就是常見的日式啤酒Kirin，本身啤酒香氣濃郁，

入口非常清爽、 尾韻會帶出一點苦味。

LINE_ALBUM_230815_49

 

 

柒息地 士林店 活動資訊

目前透過店家的牆面海報～也得知了一些活動喔～

於周日～週四透過在FB、IG限動、抖音就可以有四大優惠喔！

  • 生啤酒買三送一
  • 串燒95折
  • 鯖魚兌換券(限下次使用)
  • 50元現金卷(限下次使用)

有興趣的朋友～可以趕快預約拉～～！！

*活動以店家當時推出為主

LINE_ALBUM_230815_20

 

柒息地 士林店 相關資訊

儘管在萬物飛漲的時代～

柒息地依舊做著讓許多人可以短暫依靠的地方，

可以花花銅板價就可以享用到美味的串燒～

有一處小確幸時光。

 

這邊也幫大家整理好傳送懶人包囉～～～

柒息地串燒居酒屋 士林店

電話：02 2881 5670

地址：台北市士林區小北街3號

FB粉絲團 : 柒息地-士林店FB粉絲團

IG粉絲團 : 柒息地-士林店IG粉絲團

 

柒息地串燒居酒屋 長春店

電話：02 2567 1770

地址：台北市中山區長春路128-1號

FB粉絲團 : 柒息地-長春店FB粉絲團

 

柒息地串燒居酒屋 延吉店

電話：02 2777 1157

地址：台北市大安區延吉街99號

FB粉絲團 : 柒息地-延吉店FB粉絲團

IG粉絲團 : 柒息地-延吉店IG粉絲團

 

 胖達 IG粉絲團~胖達IG還會有活動分享喔~!!

歡迎大家追蹤~

 

#居酒屋
morechevron_right
文章關鍵字
居酒屋 士林 柒息地 串燒 more
檢舉
share
chevron_left

新北美食|CP值首選～百道餐點、甜點吃到飽，就

台北美食｜免出國！在東區大口吃韓國超人氣早餐

chevron_right
延伸閱讀

【台北食記】柒息地平價串燒居酒屋 台北美食推薦 士林站

 桃桃

井佐製所-蝸牛市吉裡隱藏版台南甜點~抹茶控不能錯過的口感綿柔口味濃苦的抹茶千層~巷弄裡日式又復古的台南千層蛋糕店井佐製所

 筑筑の吃喝玩樂記

板橋美食|大村武居酒屋，首創499梅酒暢飲、必點香煎干貝鮭魚卵！

 胖達 帶你吃好料

拾參-台南正興街甜點減糖配方綿密口感的拾參馬卡龍~台南國華街美食巷弄裡復古的老屋甜點店~另有超吸睛的創意造型方塊馬卡龍

 筑筑の吃喝玩樂記
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

胖達 帶你吃好料

發表篇數：44篇

胖達愛到處走走吃好料，也將好吃的帶給你

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
路易奇電力公司-中山第一電廠 照片

路易奇電力公司-中山第一電廠

5.00 (2人評鑑)

區域：台北市中山區
山上走走日式燒肉(台北華山店) 照片

山上走走日式燒肉(台北華山店)

4.79 (18人評鑑)

區域：台北市中正區
Birdy Yakitori 燒鳥狂想曲 照片

Birdy Yakitori 燒鳥狂想曲

4.40 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
伙房燒烤台北創始店 照片

伙房燒烤台北創始店

4.33 (2人評鑑)

區域：台北市中山區
一鷺EXPRESS台北京站店 照片

一鷺EXPRESS台北京站店

3.65 (1人評鑑)

區域：台北市大同區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up