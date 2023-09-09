柒息地串燒居酒屋 ｜19元氣平價柒串燒居酒屋 超級好吃的秘醬串燒與屬於柒息地私房菜 還有超新鮮海鮮 任何聚餐首選 小酌首選 （內用 外帶）

就在上個月姐夫看了我跟朋友去了一家板橋的居酒屋聚餐，

也引起了他不小的興趣拉～～！

於是來了興致的我便在網路上，以姐夫的興趣開始搜尋了起來！

很快的～便在士林捷運站附近找到了它！

柒息地 士林店

離士林捷運站不遠，步行約5~8分鐘，

如果是開車前往建議可以停在捷運停車場裡會比較方便喔！

柒息地顧名思義～取了「棲息地」的諧音，

讓平常忙碌於各種階層的我們可以有一個地方，

享有下班聚餐小確幸、休息小酌、朋友聚會、節日聚餐的好地方。

當天我們六點抵達的時候就開始湧入了不少人潮，

我們是平日去的人潮也很多喔～

建議來的時候還是建議約預約喔！

柒息地 士林店 環境介紹

門口位於士林小北街上(靠近文林街端)，

裡面整體環境不算太大，

但桌與桌之間彼此間隔有一段距離，

所以在入座後感覺會讓人覺得舒適，

除了基本座位區之外，也有一個長長的吧台區，

不過當天基本上都是由服務人員安排入座喔！

牆面上也會有一些現在所推出的活動、日式海報與隱藏料理菜單～！

飲料的部分除了酒類～非酒精的飲料則可以在吧台區的旁邊挑選～

生啤酒的部分這邊有提供Kirin與在居酒屋很少見「1664白啤酒」

(其實有一半是為了這啤酒來的)！

可以看到在入口處就有擺放著啤酒機給準備要暢飲的我們啦！

柒息地 士林店 菜單

這邊的點餐方式是從店門口外部取用想要吃的串燒種類，

取下冷藏櫃上方的紅籃子，將選好的串燒放入其中，

而價格也都有透明化的以圖繪的方式畫在上面喔！

最後交給POS機旁的服務人員，

而隱藏菜單跟啤酒可以直接告知服務人員想要加點的部分喔！

像今天胖達就有額外點私房菜「天使紅蝦」、「飛魚卵香腸」、

「魚下巴」與「Kirin」、「1664白啤酒」是在外面菜單上看不到的喔！

柒息地 士林店 餐點

點好之後便回到胖達跟姊夫被引領入座的吧台區，

在這邊除了要品嚐外面喝不太到的「1664白啤酒」之外，

還有一個在網路上看到許多人狂推的「烤肉醬」！！真的是超級期待～

而今天胖達跟姐夫拿了「豆皮」、「百頁」、「梅花豬肉串」、

「甜不辣」、「豬五花番茄」、「豬血糕」、「米腸」、

「蔥燒肉串」、「豆干」、「青椒」、「花枝丸」、

「去骨雞腿」以及私房餐點「天使紅蝦」、「魚下巴」、「飛魚卵香腸」。

柒息地 士林店 私房菜

胖達率先介紹柒息地拿手的私房菜～～每一道菜上來都頗有特色！

天使紅蝦

超大隻的天使紅蝦～烤的熟度恰到好處，沒有肉質乾掉的情況。

肉質細緻緊實、甜美，在撥蝦時就可以看到整個新鮮度，

不會很軟爛的黏在蝦殼上。

魚下巴

除了端上桌率先的香氣之外，讓胖達覺得外觀感覺烤的超酥脆，

可能會覺得裡面偏乾，但魚肉卻非常的多汁還帶有下巴附近的油脂，

入口後油脂也浸潤了外皮，很好入口，很值得一點的私房菜

飛魚卵香腸

橫切面可以看到滿滿的飛魚卵包裹在豬肉裡；

許久之前胖達在台東吃過一次飛魚卵香腸，但被其腥味有點嚇到⋯；

不過這邊的飛魚卵感覺處理得當，風味也不會有腥味的問題，

香腸外皮的脆口與肉質紮實、再配上灑上的黑胡椒粒口味非常濃厚喔。

上菜的整體速度還滿快的～直接上來就是兩大盤！

整個烤肉醬的香味就直接撲鼻而來～

醬裡帶著一點點的微辛、微甜、微鹹、與中藥味。

泡菜

是有點餐就會招待的前菜，醃製的酸辣度十分過癮

且大白菜的也非常的脆口，很適合作為一道解膩的餐點！

豆皮

烤的酥脆，讓原本鬆軟的的豆皮，

咬下有吃千層酥的多層口感，讓咬下的瞬間有了豐富的層次感。

豆干

豆干整體厚實，不像是一班下酒菜那種偏乾扁的類型，

入口軟嫩。且除了豆香風味外，也透過烤肉醬增添了不少厚實的風味。

百頁

外表雖然看起來皺皺的，但其實吃起來是帶有一股ＱＱ的感覺，

加上百頁的吸附能力佳～所以在烤肉醬上面的味道更是格外凸顯。

梅花豬肉串

口感紮實，可以吃到豐富的醃製風味，儘管不刷醬料，也是獨具一番風味。

甜不辣

店家烤功真的不錯，我們都知道甜不辣一不小心就很容易焦黑，

不過他們烤的剛剛好，入口一點微恰的口感，咬下是帶一點焦香的海鮮風味

豬五花番茄

第一次吃到五花肉包裹著小番茄，咬下後整個爆汁出來，

讓原本稍為油膩的五花肉變的更鮮甜且去膩。

米血

烤的不乾硬，最外層帶一點硬度但內層柔軟。

米腸

內餡糯米綿密好入口，且裹著的腸袋幾乎沒有腥味，

上面的刷醬讓米腸變的非常開胃呢。

香菇

口感緊實且鮮甜～。

燒蔥肉串

原本肉片柔軟的口感加上了蔥段，

讓整個口感層次多了豐富的脆度，

每咬一口都有卡滋卡滋脆口的滋味。

花枝丸

不單純是由花枝漿製成，裡面還可以品嘗到整塊的花枝塊與花枝漿的鮮味喔！

雞腿排

肉質吃起來算軟嫩，雞皮不會烤的過乾，吃起來帶一點Q彈感。

青椒

這是讓我滿意外的一份串燒！

沒想到薄薄的一片，但咬下卻感覺很飽滿，纖細而多汁。

柒息地 士林店 生啤酒

而期盼已久的生啤酒系列～

1664白啤酒

帶一點果香，較無苦澀的風味，順口好喝，

沒接觸過啤酒的朋友應該也都會蠻喜歡的～

胖達一下子就SHOT掉拉！

Kirin

另一杯就是常見的日式啤酒Kirin，本身啤酒香氣濃郁，

入口非常清爽、 尾韻會帶出一點苦味。

柒息地 士林店 活動資訊

目前透過店家的牆面海報～也得知了一些活動喔～

於周日～週四透過在FB、IG限動、抖音就可以有四大優惠喔！

生啤酒買三送一

串燒95折

鯖魚兌換券(限下次使用)

50元現金卷(限下次使用)

有興趣的朋友～可以趕快預約拉～～！！

*活動以店家當時推出為主

柒息地 士林店 相關資訊

儘管在萬物飛漲的時代～

柒息地依舊做著讓許多人可以短暫依靠的地方，

可以花花銅板價就可以享用到美味的串燒～

有一處小確幸時光。

這邊也幫大家整理好傳送懶人包囉～～～

柒息地串燒居酒屋 士林店

電話：02 2881 5670

地址：台北市士林區小北街3號

FB粉絲團 : 柒息地-士林店FB粉絲團

IG粉絲團 : 柒息地-士林店IG粉絲團

柒息地串燒居酒屋 長春店

電話：02 2567 1770

地址：台北市中山區長春路128-1號

FB粉絲團 : 柒息地-長春店FB粉絲團

柒息地串燒居酒屋 延吉店

電話：02 2777 1157

地址：台北市大安區延吉街99號

FB粉絲團 : 柒息地-延吉店FB粉絲團

IG粉絲團 : 柒息地-延吉店IG粉絲團

胖達 IG粉絲團~胖達IG還會有活動分享喔~!!

歡迎大家追蹤~