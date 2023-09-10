台北大同-[KATSU 鑫豬排蓋飯 中山店] 中山捷運站5分鐘志仁高中旁，精選在地食材花田喜彘與小農白米，外帶限定法朋生吐司合作三明治，超人氣日式豬排丼飯專賣

中山站附近完全是個臥虎藏龍的美食戰區

好幾次想吃Katsu鑫的豬排都遇到早早售完

真的會讓人愈來愈好奇僅賣豬排蓋飯竟能一直如此熱門一位難求

最後也是靠著提早開店前就在門口等候才不再錯過

店內空間跟大安的通庵咖哩還有一眾拉麵名店很像

都是以開放式廚房設計搭配圍繞一週的吧台座位

一次入席的人數約僅能容納15位不到

不過有用餐時間限制讓翻桌速度蠻快

唯一問題只有太過熱門往往還不到閉店時間就先售完

菜單超級單純僅有豬排蓋飯跟滑蛋豬排決勝負

很用心寫上各種原料來源令人格外安心

而且真的都是成本高貴的精選食材

兩次吃的米飯是不同種的米菜單也有跟著更換

完全可見店家對細節的重視度

每個座位前都有餐具跟衛生紙可以自取

甚至還有貼心提供酒精跟綁頭髮的髮圈

三個超可愛的小罐子內是不同的調味佐料

分別有七味唐辛子、九鬼金芝麻跟和式黃芥末

可以根據個人口味喜好加在豬排上享用

我自己最愛的調味料除了胡椒就是唐辛子

Katsu鑫的七味唐辛子色澤艷麗辛香提味

微微辣度不會太刺激

熟成豬排蓋飯 小盛 TWD290

豬排蓋飯可以選擇小盛、並盛跟大盛

小盛跟並盛的差異只在飯量

每份餐點都有日式涼拌小菜跟味噌湯

還有一顆超可愛的花生甜點

小菜有涼拌芝麻龍鬚菜跟柚子漬蘿蔔

非常清爽解膩超級適合搭配炸物

熟成豬排厚度幾乎有2公分非常厚實

一口咬下真的是外皮酥脆肉汁飽滿

麵衣很輕薄跟豬排的比例非常完美

濕潤多汁的肉排真的讓人意猶未盡

米飯來自於池上陳協和的林龍山米

粒粒分明的池上米真的超級美味

愈咀嚼愈有甜味

搭配半熟荷包蛋跟醬油調味直接吃完一碗飯也沒問題

現炸的花生甜點內餡流動需要小心燙口

有點像炸湯圓跟炸白糖粿混合的口感

因為怕冷掉影響食感店員都會建議先吃

是我少數吃正餐先吃甜點的經驗

味噌湯料超多滿滿豆腐跟蘿蔔

喝起來稍微偏重口味一點

不論湯跟漬物都可以免費續吃飽喝足

滑蛋豬排蓋飯 TWD330

滑蛋豬排蓋飯只限內用不能外帶

我猜是怕滑蛋外帶的口感會有影響而有所限制

僅有並盛一個標準大小

豬排一如既往非常酥脆好吃

粉紅色澤的肉質熟度恰到好處

特色的滑蛋是近乎生蛋的質地

有點像壽喜燒的醬汁感淋在熱騰騰的豬排上變成有點半熟

吃起來完全沒有腥味搭配醬油就是豬排版的TKG美味無比

日式可樂餅 TWD50

可樂餅一顆蠻大塊頗有份量

麵衣的顏色炸得比豬排深色一些

底層搭配生高麗菜絲跟美乃滋

內餡是綿密細緻的馬鈴薯泥

真的很容易燙到建議切開後稍微放涼再吃

沒有太多調味是很單純的馬鈴薯香氣

KATSU 鑫豬排三明治 TWD230

跟知名的法朋合作生吐司令人期望值很高

外帶限定的豬排三明治足足三大塊

以我的正常食量來說當一餐完全足夠

吐司本身的奶香濃郁帶點甜度

口感非常濕潤柔軟

跟酥脆的炸豬排形成鮮明對比

吐司面有另外塗上鹹甜兼具的醬汁很日式

不過我覺得一口氣吃三塊容易有點膩口

感覺比較適合當成多人共享的小點心

吃完一輪Katsu鑫的豬排料理可以理解僅有一道料理仍然天天排隊的人氣原因

真的是我吃過很美味又有特色的豬排蓋飯

如果不用等候太久的話想吃豬排還是會繼續回訪

近期在中和跟信義安和都開展了分店更方便大家用餐選擇!

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/09

花費: NTD330(滑蛋豬排蓋飯x1)

KATSU 鑫豬排蓋飯 中山店

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Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (50分鐘)

低消限制: Yes (每人一份餐)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 103 台北市大同區南京西路64巷16-3號

電話: 02-2559-8810



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