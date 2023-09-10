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> 圖文創作 > 台北大同-[KATSU 鑫豬排蓋飯 中山店] 中山捷運站5分鐘志仁高中旁，精選在地食材花田喜彘與小農白米，外帶限定法朋生吐司合作三明治，超人氣日式豬排丼飯專賣

台北大同-[KATSU 鑫豬排蓋飯 中山店] 中山捷運站5分鐘志仁高中旁，精選在地食材花田喜彘與小農白米，外帶限定法朋生吐司合作三明治，超人氣日式豬排丼飯專賣

2023-09-10 23:23:00 Elisa 人氣：112
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窩客好文

Elisa

發表篇數：276篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：KATSU 鑫 熟成豬排
phone25-59-8810
place台北市大同區
作者本次評價：
4.30
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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中山站附近完全是個臥虎藏龍的美食戰區

好幾次想吃Katsu鑫的豬排都遇到早早售完

真的會讓人愈來愈好奇僅賣豬排蓋飯竟能一直如此熱門一位難求

最後也是靠著提早開店前就在門口等候才不再錯過

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店內空間跟大安的通庵咖哩還有一眾拉麵名店很像

都是以開放式廚房設計搭配圍繞一週的吧台座位

一次入席的人數約僅能容納15位不到

不過有用餐時間限制讓翻桌速度蠻快

唯一問題只有太過熱門往往還不到閉店時間就先售完

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菜單超級單純僅有豬排蓋飯跟滑蛋豬排決勝負

很用心寫上各種原料來源令人格外安心

而且真的都是成本高貴的精選食材

兩次吃的米飯是不同種的米菜單也有跟著更換

完全可見店家對細節的重視度

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每個座位前都有餐具跟衛生紙可以自取

甚至還有貼心提供酒精跟綁頭髮的髮圈

三個超可愛的小罐子內是不同的調味佐料

分別有七味唐辛子、九鬼金芝麻跟和式黃芥末

可以根據個人口味喜好加在豬排上享用

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我自己最愛的調味料除了胡椒就是唐辛子

Katsu鑫的七味唐辛子色澤艷麗辛香提味

微微辣度不會太刺激

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熟成豬排蓋飯 小盛 TWD290

豬排蓋飯可以選擇小盛、並盛跟大盛

小盛跟並盛的差異只在飯量

每份餐點都有日式涼拌小菜跟味噌湯

還有一顆超可愛的花生甜點

小菜有涼拌芝麻龍鬚菜跟柚子漬蘿蔔

非常清爽解膩超級適合搭配炸物

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熟成豬排厚度幾乎有2公分非常厚實

一口咬下真的是外皮酥脆肉汁飽滿

麵衣很輕薄跟豬排的比例非常完美

濕潤多汁的肉排真的讓人意猶未盡

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米飯來自於池上陳協和的林龍山米

粒粒分明的池上米真的超級美味

愈咀嚼愈有甜味

搭配半熟荷包蛋跟醬油調味直接吃完一碗飯也沒問題

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現炸的花生甜點內餡流動需要小心燙口

有點像炸湯圓跟炸白糖粿混合的口感

因為怕冷掉影響食感店員都會建議先吃

是我少數吃正餐先吃甜點的經驗

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味噌湯料超多滿滿豆腐跟蘿蔔

喝起來稍微偏重口味一點

不論湯跟漬物都可以免費續吃飽喝足

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滑蛋豬排蓋飯 TWD330

滑蛋豬排蓋飯只限內用不能外帶

我猜是怕滑蛋外帶的口感會有影響而有所限制

僅有並盛一個標準大小

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豬排一如既往非常酥脆好吃

粉紅色澤的肉質熟度恰到好處

特色的滑蛋是近乎生蛋的質地

有點像壽喜燒的醬汁感淋在熱騰騰的豬排上變成有點半熟

吃起來完全沒有腥味搭配醬油就是豬排版的TKG美味無比

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日式可樂餅 TWD50

可樂餅一顆蠻大塊頗有份量

麵衣的顏色炸得比豬排深色一些

底層搭配生高麗菜絲跟美乃滋

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內餡是綿密細緻的馬鈴薯泥

真的很容易燙到建議切開後稍微放涼再吃

沒有太多調味是很單純的馬鈴薯香氣

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KATSU 鑫豬排三明治 TWD230

跟知名的法朋合作生吐司令人期望值很高

外帶限定的豬排三明治足足三大塊

以我的正常食量來說當一餐完全足夠

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吐司本身的奶香濃郁帶點甜度

口感非常濕潤柔軟

跟酥脆的炸豬排形成鮮明對比

吐司面有另外塗上鹹甜兼具的醬汁很日式

不過我覺得一口氣吃三塊容易有點膩口

感覺比較適合當成多人共享的小點心

 

吃完一輪Katsu鑫的豬排料理可以理解僅有一道料理仍然天天排隊的人氣原因

真的是我吃過很美味又有特色的豬排蓋飯

如果不用等候太久的話想吃豬排還是會繼續回訪

近期在中和跟信義安和都開展了分店更方便大家用餐選擇!

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/05/09

花費: NTD330(滑蛋豬排蓋飯x1)

KATSU 鑫豬排蓋飯 中山店

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (50分鐘)

低消限制: Yes (每人一份餐)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址:  103 台北市大同區南京西路64巷16-3號

電話: 02-2559-8810


檢視較大的地圖

 

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