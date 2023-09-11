【新北市土城區】周家烏醋乾麵｜招牌小籠包｜近青山公園大碗公溜滑梯

周家烏醋乾麵在明德路一段164號，斜對面巷子進去是大碗公溜滑梯

雖然以烏醋乾麵為店名，但店家販售的小籠包名氣好像又更響亮一些

多年前也是透過節目介紹小籠包才知道這間店



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▲大紅色的燈籠在晚上顯得格外引人注目

▲明德路兩旁或往前右轉仁愛路都有路邊停車格，騎車算是方便

▲這種辣椒醬如果有點甜味會很好吃

▲小菜在櫃台自取

▲菜單，印象中蛋皮燒賣跟元寶蒸餃也都是現蒸的

▲現在營業時間至晚上八點

一般是周三公休，有時候會例外

建議可先上google搜尋，以免白跑一趟

店家會把每月公休日在google發布喔！

▲一般小吃店的用餐環境，整潔度算不錯

▲其他像是辣椒醬跟餐具都在冰箱旁邊自取

▲青菜燙得很脆口，醬汁不死鹹，搭配起來味道不錯

▲大碗烏醋乾麵

我們那天全部都點烏醋麵，其實烏醋的味道沒有很重也不酸，算是提個香氣

不喜歡烏醋的朋友可以點乾拌麵，麵體應該是黃色的意麵，口感還不錯喔！

豆芽跟韭菜等配菜燙的很剛好，脆脆的，加上油蔥酥真的是古早味

▲小碗烏醋乾麵

▲招牌小籠包現在一籠90了，吃到現在物價真的也漲了不少

一籠七顆，因為都是現點現包現蒸，所以會花比較長的時間等待

我們那天點兩籠，已經吃完結帳了店家說還有一籠沒上

我說沒關係改外帶，小孩喜歡他們家的小籠包

▲小籠包外觀跟小肉包一樣，不是一般的薄皮小籠包

現蒸的一上桌非常燙口，內餡新鮮但也說不上特別美味或與眾不同

或許沾點辣椒醬會比較提味，比起小籠包其實麵類也不錯吃喔！

【周家烏醋乾麵】

地址：新北市土城區明德路一段164號

電話：0928 865 037

營業時間：10:00-20:00

一般星期三公休

確切店休日會於Google發布

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