小巨蛋美食 春焰老潼關創意肉夾饃，餡料超多每一口都是肉！餅皮口感超酥脆

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小巨蛋捷運站美食這家春焰老潼關創意肉夾饃人氣相當高，台北肉夾饃除了鄭記肉夾饃之外這家春焰老潼關是藝人楊昇達代言的肉夾饃，也是很多人會吃的隱藏版台北美食之一，香酥的餅皮包著滿滿的肉！一個就超飽～CP值很高的台北銅板美食！

春焰老潼關創意肉夾饃位置

春焰老潼關創意肉夾饃小巨蛋店就在台北小巨蛋內，靠近右側的7-11便利商店旁邊，從便利商店的出入口進去是最快到達的路線了！

牆上印著大大的楊昇達跟若綺～沒錯就是他們兩位的副業肉夾饃！

帶著濃郁的中國風，這是從中國陝西來的平民美食

春焰老潼關創意肉夾饃菜單價格

春焰創意肉夾饃的菜單口味相當豐富

結合了各地的美食風格，甚至加入了滷肉～真的很神奇

而且不貴，價格不用一百元就吃的到

春焰老潼關創意肉夾饃店內環境

小小的空間卻有好多的位置

可以坐著輕鬆吃，也可以外帶～今天Dong就是外帶喔

大漠孜然羊肉肉夾饃 90元

這個大漠孜然羊肉口味肉夾饃，外面的餅皮也太酥脆

拿著就開始有劈哩啪啦的酥脆餅皮碎裂掉下來

一咬下去～滿滿的羊肉！

肉質很軟嫩！

只是小黃瓜味道有點搶戲，稍微出現的孜然跟刷醬鹹香的穿插其中，不會過度的點綴著

餅皮很酥脆，但稍微有一點點乏味

所以吃到後面，加上冷掉的油脂味會有一些膩口

招牌老滷肉肉夾饃 90元

這個真不愧是春焰肉夾饃的招牌！

肉也太多了吧～吃起來很過癮哀，是滷肉控肉的那種大塊豬肉塊

一樣是滷的鬆軟入味

但問題一樣是吃到後面冷掉會偏膩口，有點小可惜

整體吃起來是滿飽的，還算不錯喔！

春焰老潼關創意肉夾饃小巨蛋店地址電話

店家/景點資訊

店家名稱：春焰老潼關創意肉夾饃-小巨蛋店

所在地址：105臺灣台北市松山區南京東路四段2號1-20店舖

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-19:00

店家電話：0961 528 828

評價：★★★ Google即時導航





交通資訊

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