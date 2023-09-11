為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 小巨蛋美食 春焰老潼關創意肉夾饃，餡料超多每一口都是肉！餅皮口感超酥脆

小巨蛋美食 春焰老潼關創意肉夾饃，餡料超多每一口都是肉！餅皮口感超酥脆

2023-09-11 12:10:03 D&W黑白雙搭 人氣：103
share
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：480篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：春焰老潼關創意肉夾饃 小巨蛋店
place台北市松山區南京東路四段2號1-20店舖號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業
按個讚支持D&W黑白雙搭

小巨蛋捷運站美食這家春焰老潼關創意肉夾饃人氣相當高，台北肉夾饃除了鄭記肉夾饃之外這家春焰老潼關是藝人楊昇達代言的肉夾饃，也是很多人會吃的隱藏版台北美食之一，香酥的餅皮包著滿滿的肉！一個就超飽～CP值很高的台北銅板美食！

春焰老潼關創意肉夾饃位置

春焰老潼關創意肉夾饃小巨蛋店就在台北小巨蛋內，靠近右側的7-11便利商店旁邊，從便利商店的出入口進去是最快到達的路線了！

牆上印著大大的楊昇達跟若綺～沒錯就是他們兩位的副業肉夾饃！

帶著濃郁的中國風，這是從中國陝西來的平民美食

春焰老潼關創意肉夾饃菜單價格

春焰創意肉夾饃的菜單口味相當豐富

結合了各地的美食風格，甚至加入了滷肉～真的很神奇

而且不貴，價格不用一百元就吃的到

春焰老潼關創意肉夾饃店內環境

小小的空間卻有好多的位置

可以坐著輕鬆吃，也可以外帶～今天Dong就是外帶喔

大漠孜然羊肉肉夾饃 90元

這個大漠孜然羊肉口味肉夾饃，外面的餅皮也太酥脆

拿著就開始有劈哩啪啦的酥脆餅皮碎裂掉下來

一咬下去～滿滿的羊肉！

肉質很軟嫩！

只是小黃瓜味道有點搶戲，稍微出現的孜然跟刷醬鹹香的穿插其中，不會過度的點綴著

餅皮很酥脆，但稍微有一點點乏味

所以吃到後面，加上冷掉的油脂味會有一些膩口

招牌老滷肉肉夾饃 90元

這個真不愧是春焰肉夾饃的招牌！

肉也太多了吧～吃起來很過癮哀，是滷肉控肉的那種大塊豬肉塊

一樣是滷的鬆軟入味

但問題一樣是吃到後面冷掉會偏膩口，有點小可惜

整體吃起來是滿飽的，還算不錯喔！

春焰老潼關創意肉夾饃小巨蛋店地址電話

 

 

店家/景點資訊

  • 店家名稱：春焰老潼關創意肉夾饃-小巨蛋店
  • 所在地址：105臺灣台北市松山區南京東路四段2號1-20店舖
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-19:00
  • 店家電話：0961 528 828
  • 評價：★★★


交通資訊

按個讚支持D&W黑白雙搭

延伸閱讀

檢舉
share
chevron_left

台北行天宮站平價個人鍋-食客三千火鍋專賣，超
延伸閱讀

【便利店美食推薦】 OKmart、淺草宿六跨國合作新品！塩鮭三角飯糰、豚味噌三角飯糰～ | PopDaily 波波黛莉

 貓少女日記

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

【日本 鷹谷】高貴不貴的和牛焼肉 鶯谷園 完整菜單一次公開美味又平價的單點燒烤店

 我是艾兒比！！

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：480篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
超派炸雞 照片

超派炸雞

3.95 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區
泰式香蕉煎餅 照片

泰式香蕉煎餅

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市士林區
饃饃噠心動肉夾饃（台北雙連店） 照片

饃饃噠心動肉夾饃（台北雙連店）

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店 照片

饃饃噠心動肉夾饃 內湖港墘店

5.00 (1人評鑑)

區域：台北市內湖區
阿豆師原汁排骨湯 照片

阿豆師原汁排骨湯

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市萬華區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up