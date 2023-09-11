桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的享受~家庭聚會首選~

↑ 憑著永續經營理念與服務大眾的精神
以良心經營事業~於1995年在板橋成立第一家
貴族世家牛排館~迄今已超過25年以上~在全國各地區
樹立獨特的美食形象~成功的發展出逾百家加盟連鎖店~
↑112年8月25日週五~小青和爸爸一下班
我們就往八德介壽路前進~沒錯~就是想吃美食
大約5點15分左右就進場~幸福的感覺~
↑這個顧客入場說明~還好~我們到時~店內
還沒湧現人潮~算是優雅進場~
↑桌板下就是菜單~及相關用餐說明
重點1~小朋友點超值沙拉吧的身高說明
重點2~成人限點排餐並禁止打包作業
重點3~本店限時用餐2小時
哇~店家太有誠意~2小時~非常讚的時間
可以慢慢用心的吃餐~吃好吃滿~吃的心滿意足喔~
↑小朋友若只想點超值沙拉吧~就需要來這個收費身高表
量一量高度~小青都好想只吃沙拉吧呢~
↑我們被安排在這區~左邊是2人座~右邊是4人座
店家算好距離~不會覺得擁擠~
↑服務員熱情帶位~取來簡單的餐具~並協助點餐~
↑今日帳單~點好餐~開始探索本店的各各角落~
↑發現餐廳內的座位蠻多~牆上的圖片~也讓人賞心悅目~
↑3大區的吧檯~擺放著各式樣好吃的食物
遠遠的拍一張~讓人有雀躍的心情~
↑走近一瞧~哇~都是好吃的家常菜~中間是涼菜
左右是熱食~擺放的蠻有意思~
↑這四盤~是小青各夾了二次以上的菜色~新鮮美味
尤其那白斬鷄和涼拌筍~尤其涼拌筍~若不拌入沙拉
讓食客自己沾著吃~我想效果應該會更讚~
↑熱食的部分~三杯杏鮑菇和滷鴨血
↑三杯杏鮑菇被夾完~再炒出來的菜色
竟變成了三杯鷄~哇~真是太美味~太幸福了~
↑還有好吃的滷豬腳~不鹹不油~軟爛Q度剛剛好~
↑吧檯的另一邊~也是滿滿好料
↑這區有2口味手工餅乾~3口味麻糬~2口味涼糕
立牌都標示清楚各項口味~您絕對不會取到不愛的食材~
↑吧檯上~少不了的新鮮蔬菜沙拉~有10種以上的菜色~
↑剉冰配料~還有桂圓紅棗湯~
↑5樣水果~都很甜美新鮮~
↑3品炸物
↑第2區吧檯
↑這裡有您需要的餐具~衛生紙~還有茶包~都請自取~
↑吃排餐需要的醬料~蘑菇及黑糊椒醬~辣椒醬等
只要您要的~這裡感覺都不缺~應有盡有~
↑2口味鹹湯~蜆仔湯和火螁玉米濃湯
更有大家愛的酥皮玉米濃湯~這區超多人取用~
↑竟然還有自助燙青菜~煮麵設備
簡直是平價的buffet天堂~
↑小青好奇蒸籠裡是啥~哇~油飯
小青好愛吃油飯~但今天已經好飽
咱們就拍拍照~有機會再來了~
↑豬血糕~珍珠丸子~真是太幸福啦~
↑還沒介紹完呢~還有甜點蛋糕櫃~烤麵包
提供4口味的烤麵包醬~爆米花~有沒有讓人眼花撩亂呢~
↑多種口味的波蜜果菜汁~看起來像養樂多的益生菌飲品
↑第3區吧檯~這整排冰品~飲料~咖啡~還有爆米花區
↑可口可樂是重要時刻~隨時隨地~陪伴大家的最佳飲品
這裡提供莫凡彼咖啡~還有百家珍健康醋~冰沙等~
↑冰品有5種口味~另提供~大小朋友都愛的巧克力池
真的好豐盛超值的自助吧~
↑終於介紹完吧檯~再來看看小青吃了什麼好料
從沙拉吧夾來的菜色~都是小青的最愛
白斬鷄~涼拌沙拉筍~綠花椰菜~滷豬腳~煎烤大香腸
食材非常的新鮮~雖然都是家常菜~卻讓人食指大動
主廚們的手藝很讚~把食材烹煮的都非常美味~
↑小小份的皮蛋豆腐~
↑小青點的香蒜鷄排380元~主廚將其煎至外酥內嫩
搭著吧檯上的餐點~真是物超所值~好幸福的fu~
↑爸爸點的7分熟特製牛排380元~他說搭配超值沙拉吧
這排餐還好份量不多~不然就太浪費了~
↑最後小青忍不住青菜的誘惑~燙一盤豆芽菜+地瓜葉
淋上主廚特製~不會太鹹也不會太甜的滷肉醬~
↑最最後二人份的飲料+甜點
波蜜果菜汁~甜點~二口味烤麵包~完美結束開心晚餐
晚上就不喝咖啡了~怕睡不著呢~
↑貴族世家牛排館~也有可愛機器貓服務生
它經過的地方~都會吸引食客們的高度注意
因為~它會告知大家~請將用過的碗盤送給它
所以~食客們也都會很配合的
將碗盤送到機器貓的肚盤裡~
↑週五的晚上~週末假日前夕~辛苦的上班族
犒賞自己最佳好方法~就是放鬆的好好吃美食啦~
↑小青和爸爸用餐到大約7點左右~準備結帳離開
現場已出現排隊等候人潮~
↑本店附設免費停車場~離餐廳雖然有點小距離
但吃飽飽~剛好可以消消食~散散步~也是很不錯的感覺~
↑本店生意真是了得~小青和爸爸5點多到停車場時
就我們一部車~準備離開時~車位幾乎都停滿了~
↑店家資訊
店名~貴族世家 八德介壽店
電話~03-3671122
地址~桃園巿八德區介壽路二段488號
營業時間~平日11:00-21:30 假日11:00-22:00
本店不收服務費 附設免費停車場