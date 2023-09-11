桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的享受~家庭聚會首選~

↑ 憑著永續經營理念與服務大眾的精神

以良心經營事業~於1995年在板橋成立第一家

貴族世家牛排館~迄今已超過25年以上~在全國各地區

樹立獨特的美食形象~成功的發展出逾百家加盟連鎖店~

↑112年8月25日週五~小青和爸爸一下班

我們就往八德介壽路前進~沒錯~就是想吃美食

大約5點15分左右就進場~幸福的感覺~

↑這個顧客入場說明~還好~我們到時~店內

還沒湧現人潮~算是優雅進場~

↑桌板下就是菜單~及相關用餐說明

重點1~小朋友點超值沙拉吧的身高說明

重點2~成人限點排餐並禁止打包作業

重點3~本店限時用餐2小時

哇~店家太有誠意~2小時~非常讚的時間

可以慢慢用心的吃餐~吃好吃滿~吃的心滿意足喔~

↑小朋友若只想點超值沙拉吧~就需要來這個收費身高表

量一量高度~小青都好想只吃沙拉吧呢~

↑我們被安排在這區~左邊是2人座~右邊是4人座

店家算好距離~不會覺得擁擠~

↑服務員熱情帶位~取來簡單的餐具~並協助點餐~

↑今日帳單~點好餐~開始探索本店的各各角落~

↑發現餐廳內的座位蠻多~牆上的圖片~也讓人賞心悅目~

↑3大區的吧檯~擺放著各式樣好吃的食物

遠遠的拍一張~讓人有雀躍的心情~

↑走近一瞧~哇~都是好吃的家常菜~中間是涼菜

左右是熱食~擺放的蠻有意思~

↑這四盤~是小青各夾了二次以上的菜色~新鮮美味

尤其那白斬鷄和涼拌筍~尤其涼拌筍~若不拌入沙拉

讓食客自己沾著吃~我想效果應該會更讚~

↑熱食的部分~三杯杏鮑菇和滷鴨血

↑三杯杏鮑菇被夾完~再炒出來的菜色

竟變成了三杯鷄~哇~真是太美味~太幸福了~

↑還有好吃的滷豬腳~不鹹不油~軟爛Q度剛剛好~

↑吧檯的另一邊~也是滿滿好料

↑這區有2口味手工餅乾~3口味麻糬~2口味涼糕

立牌都標示清楚各項口味~您絕對不會取到不愛的食材~

↑吧檯上~少不了的新鮮蔬菜沙拉~有10種以上的菜色~

↑剉冰配料~還有桂圓紅棗湯~

↑5樣水果~都很甜美新鮮~

↑3品炸物

↑第2區吧檯

↑這裡有您需要的餐具~衛生紙~還有茶包~都請自取~

↑吃排餐需要的醬料~蘑菇及黑糊椒醬~辣椒醬等

只要您要的~這裡感覺都不缺~應有盡有~

↑2口味鹹湯~蜆仔湯和火螁玉米濃湯

更有大家愛的酥皮玉米濃湯~這區超多人取用~

↑竟然還有自助燙青菜~煮麵設備

簡直是平價的buffet天堂~

↑小青好奇蒸籠裡是啥~哇~油飯

小青好愛吃油飯~但今天已經好飽

咱們就拍拍照~有機會再來了~

↑豬血糕~珍珠丸子~真是太幸福啦~

↑還沒介紹完呢~還有甜點蛋糕櫃~烤麵包

提供4口味的烤麵包醬~爆米花~有沒有讓人眼花撩亂呢~

↑多種口味的波蜜果菜汁~看起來像養樂多的益生菌飲品

↑第3區吧檯~這整排冰品~飲料~咖啡~還有爆米花區

↑可口可樂是重要時刻~隨時隨地~陪伴大家的最佳飲品

這裡提供莫凡彼咖啡~還有百家珍健康醋~冰沙等~

↑冰品有5種口味~另提供~大小朋友都愛的巧克力池

真的好豐盛超值的自助吧~

↑終於介紹完吧檯~再來看看小青吃了什麼好料

從沙拉吧夾來的菜色~都是小青的最愛

白斬鷄~涼拌沙拉筍~綠花椰菜~滷豬腳~煎烤大香腸

食材非常的新鮮~雖然都是家常菜~卻讓人食指大動

主廚們的手藝很讚~把食材烹煮的都非常美味~

↑小小份的皮蛋豆腐~

↑小青點的香蒜鷄排380元~主廚將其煎至外酥內嫩

搭著吧檯上的餐點~真是物超所值~好幸福的fu~

↑爸爸點的7分熟特製牛排380元~他說搭配超值沙拉吧

這排餐還好份量不多~不然就太浪費了~

↑最後小青忍不住青菜的誘惑~燙一盤豆芽菜+地瓜葉

淋上主廚特製~不會太鹹也不會太甜的滷肉醬~

↑最最後二人份的飲料+甜點

波蜜果菜汁~甜點~二口味烤麵包~完美結束開心晚餐

晚上就不喝咖啡了~怕睡不著呢~

↑貴族世家牛排館~也有可愛機器貓服務生

它經過的地方~都會吸引食客們的高度注意

因為~它會告知大家~請將用過的碗盤送給它

所以~食客們也都會很配合的

將碗盤送到機器貓的肚盤裡~

↑週五的晚上~週末假日前夕~辛苦的上班族

犒賞自己最佳好方法~就是放鬆的好好吃美食啦~

↑小青和爸爸用餐到大約7點左右~準備結帳離開

現場已出現排隊等候人潮~

↑本店附設免費停車場~離餐廳雖然有點小距離

但吃飽飽~剛好可以消消食~散散步~也是很不錯的感覺~

↑本店生意真是了得~小青和爸爸5點多到停車場時

就我們一部車~準備離開時~車位幾乎都停滿了~

↑店家資訊

店名~貴族世家 八德介壽店

電話~03-3671122

地址~桃園巿八德區介壽路二段488號

營業時間~平日11:00-21:30 假日11:00-22:00

本店不收服務費 附設免費停車場