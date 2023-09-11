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桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的享受~家庭聚會首選~

2023-09-11 13:54:22 小青姐姐 人氣：103
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：185篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：貴族世家 八德介壽店
phone03-3671-122
place桃園市八德區介壽路二段488號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑ 憑著永續經營理念與服務大眾的精神

    以良心經營事業~於1995年在板橋成立第一家

    貴族世家牛排館~迄今已超過25年以上~在全國各地區

    樹立獨特的美食形象~成功的發展出逾百家加盟連鎖店~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑112年8月25日週五~小青和爸爸一下班

    我們就往八德介壽路前進~沒錯~就是想吃美食

    大約5點15分左右就進場~幸福的感覺~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑這個顧客入場說明~還好~我們到時~店內

    還沒湧現人潮~算是優雅進場~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑桌板下就是菜單~及相關用餐說明

    重點1~小朋友點超值沙拉吧的身高說明

    重點2~成人限點排餐並禁止打包作業

    重點3~本店限時用餐2小時

    哇~店家太有誠意~2小時~非常讚的時間

    可以慢慢用心的吃餐~吃好吃滿~吃的心滿意足喔~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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    ↑小朋友若只想點超值沙拉吧~就需要來這個收費身高表

    量一量高度~小青都好想只吃沙拉吧呢~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑我們被安排在這區~左邊是2人座~右邊是4人座

    店家算好距離~不會覺得擁擠~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑服務員熱情帶位~取來簡單的餐具~並協助點餐~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑今日帳單~點好餐~開始探索本店的各各角落~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑發現餐廳內的座位蠻多~牆上的圖片~也讓人賞心悅目~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑3大區的吧檯~擺放著各式樣好吃的食物

    遠遠的拍一張~讓人有雀躍的心情~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑走近一瞧~哇~都是好吃的家常菜~中間是涼菜

    左右是熱食~擺放的蠻有意思~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑這四盤~是小青各夾了二次以上的菜色~新鮮美味

    尤其那白斬鷄和涼拌筍~尤其涼拌筍~若不拌入沙拉

    讓食客自己沾著吃~我想效果應該會更讚~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑熱食的部分~三杯杏鮑菇和滷鴨血

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑三杯杏鮑菇被夾完~再炒出來的菜色

    竟變成了三杯鷄~哇~真是太美味~太幸福了~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑還有好吃的滷豬腳~不鹹不油~軟爛Q度剛剛好~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的  

  ↑吧檯的另一邊~也是滿滿好料

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  ↑這區有2口味手工餅乾~3口味麻糬~2口味涼糕

    立牌都標示清楚各項口味~您絕對不會取到不愛的食材~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑吧檯上~少不了的新鮮蔬菜沙拉~有10種以上的菜色~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑剉冰配料~還有桂圓紅棗湯~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑5樣水果~都很甜美新鮮~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑3品炸物

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑第2區吧檯

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑這裡有您需要的餐具~衛生紙~還有茶包~都請自取~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑吃排餐需要的醬料~蘑菇及黑糊椒醬~辣椒醬等

    只要您要的~這裡感覺都不缺~應有盡有~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑2口味鹹湯~蜆仔湯和火螁玉米濃湯

    更有大家愛的酥皮玉米濃湯~這區超多人取用~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑竟然還有自助燙青菜~煮麵設備

    簡直是平價的buffet天堂~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑小青好奇蒸籠裡是啥~哇~油飯

    小青好愛吃油飯~但今天已經好飽

    咱們就拍拍照~有機會再來了~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑豬血糕~珍珠丸子~真是太幸福啦~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑還沒介紹完呢~還有甜點蛋糕櫃~烤麵包

    提供4口味的烤麵包醬~爆米花~有沒有讓人眼花撩亂呢~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的   

  ↑多種口味的波蜜果菜汁~看起來像養樂多的益生菌飲品

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   ↑第3區吧檯~這整排冰品~飲料~咖啡~還有爆米花區

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑可口可樂是重要時刻~隨時隨地~陪伴大家的最佳飲品

    這裡提供莫凡彼咖啡~還有百家珍健康醋~冰沙等~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   ↑冰品有5種口味~另提供~大小朋友都愛的巧克力池

     真的好豐盛超值的自助吧~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

    ↑終於介紹完吧檯~再來看看小青吃了什麼好料

    從沙拉吧夾來的菜色~都是小青的最愛

    白斬鷄~涼拌沙拉筍~綠花椰菜~滷豬腳~煎烤大香腸

    食材非常的新鮮~雖然都是家常菜~卻讓人食指大動

    主廚們的手藝很讚~把食材烹煮的都非常美味~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑小小份的皮蛋豆腐~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑小青點的香蒜鷄排380元~主廚將其煎至外酥內嫩

    搭著吧檯上的餐點~真是物超所值~好幸福的fu~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑爸爸點的7分熟特製牛排380元~他說搭配超值沙拉吧

    這排餐還好份量不多~不然就太浪費了~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的        

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑最後小青忍不住青菜的誘惑~燙一盤豆芽菜+地瓜葉

    淋上主廚特製~不會太鹹也不會太甜的滷肉醬~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的   

  ↑最最後二人份的飲料+甜點

    波蜜果菜汁~甜點~二口味烤麵包~完美結束開心晚餐

    晚上就不喝咖啡了~怕睡不著呢~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑貴族世家牛排館~也有可愛機器貓服務生

    它經過的地方~都會吸引食客們的高度注意

    因為~它會告知大家~請將用過的碗盤送給它

    所以~食客們也都會很配合的

    將碗盤送到機器貓的肚盤裡~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑週五的晚上~週末假日前夕~辛苦的上班族

    犒賞自己最佳好方法~就是放鬆的好好吃美食啦~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

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  ↑小青和爸爸用餐到大約7點左右~準備結帳離開

    現場已出現排隊等候人潮~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑本店附設免費停車場~離餐廳雖然有點小距離

    但吃飽飽~剛好可以消消食~散散步~也是很不錯的感覺~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

   ↑本店生意真是了得~小青和爸爸5點多到停車場時

     就我們一部車~準備離開時~車位幾乎都停滿了~桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的    

   桃園八德貴族世家~排餐+超值沙拉吧~給您平實的價格~最舒適的

  ↑店家資訊

    店名~貴族世家 八德介壽店

    電話~03-3671122

    地址~桃園巿八德區介壽路二段488號

    營業時間~平日11:00-21:30  假日11:00-22:00

    本店不收服務費  附設免費停車場  

文章標籤

八德介壽貴族世家 貴族世家 超值沙拉吧 排餐 家庭聚會首選 莫凡佊咖啡 波蜜果菜汁 可口可樂系列 百家珍健康醋 燙青菜區 用餐2小時
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